«Яндекс» при запросе на русском начал показывать в поиске видео на иностранных языках с закадровым переводом Статьи редакции
А в поиске по видео можно добавить фильтр и автоматически перевести названия роликов.
- Если ввести запрос на русском языке, кроме видео на русском поиск теперь будет предлагать видео и на иностранном, объявила компания. Новая функция работает как в браузере, так и в приложении «Яндекса».
- Например, раньше, чтобы найти видео на французском, нужно было вводить запрос на том же языке. Теперь в выдаче поиска или поиска по видео появится специальный блок — «Нейросети переведут и озвучат». В нём будут ролики на иностранном языке с закадровым переводом. По мнению компании, это позволит смотреть контент, которого нет на русском.
- Также разделе «Видео» появился специальный фильтр — можно будет выбрать только видео на иностранных языках, которые переведёт браузер. Названия роликов также можно перевести на русский, настроив это в фильтрах. У всех переведённых роликов появится соответствующий дисклеймер. Перевод доступен с английского, французского, испанского, итальянского и немецкого.
- «Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года, а в ноябре — закадровый перевод видео на французском, испанском и немецком. В августе 2022-го появился синхронный перевод для прямых трансляций. Ограничения действуют на лицензионный контент — например, сериал Netflix сервис не переведёт.
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Со смешным переводом. По крайней мере в моей области интересов перевод, как обычно, оставляет желать лучшего. Хотя сама идея хорошая. Но лучше бы перевод пускали титрами, чтобы хоть на слух можно было понять о чем речь
Да вполне нормальный перевод с английского, я уже не первый ролик отцу с переводом Яндекса скриню и скидываю в телегу, собственно только для этого яндекс браузер и установил. Это, конечно, не уровень профессионального перевода, но понять главную информацию из видео — даже очень неплохо.
манга?
Почему этого до сих пор нет в Хроме? Реально очень удобно смотреть некоторые видео, особенно технического характера.
если серьёзно, но с каплей иронии - потому что команда хрома ещё не придумала, зачем нужен дубляж с английского на английский язык :‘）
ну слушайте,смотреть видео рецептов в оригинале с субтитрами по моему очень атмосферно
Бэтмена переводит?
Тоже ждёшь новинки кино с переводом от Яндекса? :-)
Скоро во всех кинотеатрах страны. Фильмы по параллельному импорту с озвучкой от Яндекса
Лол, я бы на такое сходил.
Конечно! Столько всего классного теперь увидим. Хотели нам выключить кино гейропскоамериканское, выкусите!
Вообще-то было бы круто если бы они смогли сэмитировать озвучку Гаврилова, Михалёва и прочих "отцов" рудаба. Вот тогда бы Ютуб заиграл новыми красками. :)
Сериал Netflix сервис не переведёт по другим причинам
Так спецом не переводит чтоб хлеб у студий дубляжа не отбирать
«Яндекс при запросе на русском начал показывать» неприличные жесты и страшно материться.
Почти анекдот про Штирлица (-:
ну фича и фича
Saintslave D.
1 min
well hear, to see video receipts in origin with subtitles in my opinion very atmospheric
О, добротная фича кстати. Ещё поработать над переводчиком, и языковой барьер - не проблема :)
Яндекс превращается в дорвей, помойку