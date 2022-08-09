Американский стартап Miro с основателями из Перми попал в пятёрку лучших облачных компаний по версии Forbes Статьи редакции
Miro за год поднялась на 32 позиции и заняла четвёртое место.
- Сервис для совместной работы Miro с оценкой $17,5 млрд, основанный выходцами из Перми и базирующийся в США, занял четвёртое место в рейтинге 100 лучших облачных компаний 2022 года, который составил американский Forbes.
- На 12 месте — сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly Макса Литвина и Алексея Шевченко. В 2021 году стартап привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.
- 50 место занял конструктор сайтов Webflow, среди основателей которого Влад и Сергей Магдалины, в детстве иммигрировавшие в США. Его оценка — $4 млрд, штаб-квартира в Сан-Франциско.
- Forbes также опубликовал список 20 стартапов, которые могут в будущем попасть в основной рейтинг. В него в том число вошёл сервис автоматизации рутинных задач ElectroNeek, который в 2019 году создали Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин и Алексей Астафьев.
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Miro и в правду прекрасный сервис, пользуюсь каждый день как для себя, так и для работы. Успехов и в дальнейшем землякам!
Столько умных ребят уезжает и делает хороший бизнес на западе.
Ну вообще 3 стартапа из ста не так уж много для такой большой страны, а вот то, что есть страна, в которую люди предпочитают ехать, делать стартапы и, как следствие, платить налоги, уже другой вопрос. Он не только про россиян.
Говорят, выслать их надо на родину
Молодцы Миро. В России есть все условия для лучшего в мире бизнеса!.. Кроме двух :)
Анекдот из 2008 года: в России 4 беды, про две все знают, а остальные две — это дураки и дороги.
Сервис просто аеликолепный! Рад за ребят, успеха им и в дальнейшем!
Стартап Американский, основатели из России, могут и под санкции западники запихнуть и заморозить имущество...
там уже другое гражданство
Санкции (с заморозкой имущества) накладываются не по гражданству, а надо быть в санкционных списках для этого, быть олигархом или депутатом каким... Просто потому что ты россиянин санкции не наложат.
Отметил ЦБ на фоне предыдущей новости
Почему все испытывают такой восторг, когда форбс выкатывает очередной список?
А почему бы и нет?
за ElectroNeek прям радостно, они молодцы. Надеюсь , что скоро лишат меня работы.
помимо того, что вся инфа бессмысленная в статье, вот это особо забавляет. Можно еще взять тех, чьи родственники уехали после февральской революции 1917
Miro как продукт - хороший, но есть пару но:
- Figma у них отожмет большую часть рынка
- Оценка у ребят крайне раздутая и кажется следующих раундов инвестиций может не быть или IPO покажет пшик
Miro и Figma — разные продукты с разными аудиториями.
Работаю в американской компании, оба продукта используются.
Figma для того, чтобы шарить с разработчиками новые дизайны.
Miro для того, чтобы на удалённых тим-митингах создать какое-то подобие личной встречи, когда каждый клеит на общей доске стикеры, а потом все их обсуждают.
Аудитория Figma — дизайнеры, разработчики, продакты.
Аудитория Miro гораздо шире — все участники любых удалённых бизнес-митингов.
Если б фигма была такой угрозой, вряд ли б большие дяди туда большие деньги складывали
Да ну реально? Конечно круто, что попали, но я пользовался Miro и мне вообще чет не зашло...
Мастхэв для работы, тут только порадоваться за успех команды)
какая-то доска оценивается как весь яндекс :)
но все эти рейтинги они полупокупные, т.е. веротяность попадания простых граждан туда мала.
Скорее всего кто-то хочет купить дораха этот миро и положить денешки себе в карман, по этому и рекламируют его из каждого утюга.