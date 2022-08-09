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Хитрый рубин

Американский стартап Miro с основателями из Перми попал в пятёрку лучших облачных компаний по версии Forbes Статьи редакции

Miro за год поднялась на 32 позиции и заняла четвёртое место.

  • Сервис для совместной работы Miro с оценкой $17,5 млрд, основанный выходцами из Перми и базирующийся в США, занял четвёртое место в рейтинге 100 лучших облачных компаний 2022 года, который составил американский Forbes.
  • На 12 месте — сервис для помощи в написании текстов на английском Grammarly Макса Литвина и Алексея Шевченко. В 2021 году стартап привлёк $200 млн при оценке в $13 млрд.
  • 50 место занял конструктор сайтов Webflow, среди основателей которого Влад и Сергей Магдалины, в детстве иммигрировавшие в США. Его оценка — $4 млрд, штаб-квартира в Сан-Франциско.
  • Forbes также опубликовал список 20 стартапов, которые могут в будущем попасть в основной рейтинг. В него в том число вошёл сервис автоматизации рутинных задач ElectroNeek, который в 2019 году создали Сергей Юдовский, Дмитрий Карпов, Михаил Рожин и Алексей Астафьев.

#новость #miro #electroneek #grammarly #webflow

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62 комментария
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 Пол Финч

Miro и в правду прекрасный сервис, пользуюсь каждый день как для себя, так и для работы. Успехов и в дальнейшем землякам!

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Марат Яз

Столько умных ребят уезжает и делает хороший бизнес на западе.

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Kiss MySnikers

Ну вообще 3 стартапа из ста не так уж много для такой большой страны, а вот то, что есть страна, в которую люди предпочитают ехать, делать стартапы и, как следствие, платить налоги, уже другой вопрос. Он не только про россиян.

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1 комментарий
Андрей Рядькин

Говорят, выслать их надо на родину

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Дмитрий Алтунин

Молодцы Миро. В России есть все условия для лучшего в мире бизнеса!.. Кроме двух :)

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Denis Bystruev

Анекдот из 2008 года: в России 4 беды, про две все знают, а остальные две — это дураки и дороги.

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Вадим Д.

Сервис просто аеликолепный! Рад за ребят, успеха им и в дальнейшем!

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Боря Борисевич

Стартап Американский, основатели из России, могут и под санкции западники запихнуть и заморозить имущество...

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Tarnovskiy

там уже другое гражданство

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Марат Яз

Санкции (с заморозкой имущества) накладываются не по гражданству, а надо быть в санкционных списках для этого, быть олигархом или депутатом каким... Просто потому что ты россиянин санкции не наложат.

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35 комментариев
Skyray
А мог бы хранить баксы на наших счетах

Отметил ЦБ на фоне предыдущей новости

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Боровков Евгений

Почему все испытывают такой восторг, когда форбс выкатывает очередной список?

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Andrew Melnikov

А почему бы и нет?

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Лола Иванова

за ElectroNeek прям радостно, они молодцы. Надеюсь , что скоро лишат меня работы.

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Sht_Anton
Влад и Сергей Магдалины, в детстве иммигрировавшие в США

помимо того, что вся инфа бессмысленная в статье, вот это особо забавляет. Можно еще взять тех, чьи родственники уехали после февральской революции 1917

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Alex

Miro как продукт - хороший, но есть пару но:
- Figma у них отожмет большую часть рынка
- Оценка у ребят крайне раздутая и кажется следующих раундов инвестиций может не быть или IPO покажет пшик

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Denis Bystruev

Miro и Figma — разные продукты с разными аудиториями.

Работаю в американской компании, оба продукта используются.

Figma для того, чтобы шарить с разработчиками новые дизайны.

Miro для того, чтобы на удалённых тим-митингах создать какое-то подобие личной встречи, когда каждый клеит на общей доске стикеры, а потом все их обсуждают.

Аудитория Figma — дизайнеры, разработчики, продакты.

Аудитория Miro гораздо шире — все участники любых удалённых бизнес-митингов.

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1 комментарий
Kiss MySnikers

Если б фигма была такой угрозой, вряд ли б большие дяди туда большие деньги складывали

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4 комментария
Влад

Да ну реально? Конечно круто, что попали, но я пользовался Miro и мне вообще чет не зашло...

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Олег Павлов

Мастхэв для работы, тут только порадоваться за успех команды)

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СлавалС
Сервис для совместной работы Miro с оценкой $17,5 млрд,

какая-то доска оценивается как весь яндекс :)

но все эти рейтинги они полупокупные, т.е. веротяность попадания простых граждан туда мала.
Скорее всего кто-то хочет купить дораха этот миро и положить денешки себе в карман, по этому и рекламируют его из каждого утюга.

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