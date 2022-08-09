YouTube в России остаётся доступным дольше, чем ожидали некоторые руководители Google — WSJ Статьи редакции
Вместо полной блокировки компания получает оборотные штрафы.
- С весны 2022 года в России заблокированы Facebook*, Instagram* и Twitter. И YouTube — один из немногих крупных зарубежных сервисов, который остаётся доступным в стране, отмечает WSJ.
- При этом сервис доступен дольше, чем изначально ожидали некоторые руководители Google, рассказали знакомые с вопросом источники издания. Особенно с учётом того, что платформа регулярно блокирует каналы российских властей и госмедиа.
- Но пока компания получает лишь штрафы: в июле ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей из-за «непрозрачных» правил блокировки аккаунтов на YouTube, а суд — на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на видеоплатформе.
- «Некоторые банки слишком велики, чтобы обанкротиться, некоторые приложения слишком велики для блокировки», — отметил бывший сотрудник отдела политической коммуникации в Google, Meta* и Twitter Ню Векслер. Он отмечает, что YouTube всё ещё доступен, поскольку российские власти опасаются негативной реакции россиян.
- По данным SimilarWeb, в июне 2022 года у YouTube было более 85 млн уникальных зрителей из России. Согласно майскому опросу, сервис стал вторым по популярности среди соцсетей у россиян (47%).
- В самом YouTube в мае говорили, что по-прежнему работают в России, чтобы «помочь россиянам узнавать, что происходит». В Google заявили WSJ, что продолжают «усердно работать над тем, чтобы YouTube оставался доступным в России».
- Однако YouTube работает в России с ограничениями: в марте платформа полностью приостановила монетизацию для пользователей из России, а Google — продажу рекламы в своих сервисах в стране.
*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской в России
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Да конечно боятся. В Ютубе сидят не только "оппозиционеры", но и обычные граждане. И им не понравится, если их любимое приложение для досуга заблокают. А Кремлю сейчас не нужны недовольные
Инсту не только заблочили, но и выгнали оттуда весь крупный бизнес за счет ярлыка террористов, всем пофиг
С инстой же прокатило, а там, полагаю, обычных граждан было не сильно меньше.
Тут дело, думаю, в другом. А именно - в "наличие отсутствия" необходимого количества нерукожопов в РКН и прочих сопуствующих каре небесной ведомств. И в отсутствии вменяемых альтернатив.
Глупости. Им плевать на недовольных граждан - вегетарианские времена уже давно прошли. Сейчас всех кому что-то не нравится просто переедут танками.
Ютуб не блокируют только потому что П*тин всё не успевает. Он целый день двигает фигурки танков по карте и чиновники просто боятся его отрывать и напоминать ему про существование Ютуба.
То есть а без учёта Ютабчика то в целом всё окей по Мордору, это прям раздвоение личности какое то, с одной стороны думать и говорить как тут все плохо и людей на митингах палками месят, душат налогами и вообще тащмайор даже наверное и фоточки из Избранного в ВК поглядывает, а с другой типа власть чего то там боится и старается не палиться лишний раз
Нет, если ютюб закроют, это плохо скажется на пропаганде, а это второй источник по массовости после телека, а то и первый.
И что по Вашему будет если заблокируют ю - туб...
Готов спорить, что ни чего....
Или Вы думаете, что блокировка ютуба гараздо страшнее дополнительных 5 лет работы)))
Если людям предложат другой сайт с теми же блоггерами, то недовольства не будет.
Другое дело, что rutube, скорее всего, не готов ни к наплыву пользователей, ни к противостоянию хакерским атакам. А пока резервной площадки нет, то основную глупо отключать.
надолго хватит денег на счетах?
Да у них все списали вроде уже, рекламу они остановили, им теперь терять нечего.
хватит на что? для работы ютуба им деньги на счетах в россии не нужны. или вы про ркн?
Поэтому и рекламу прекратили, ибо все заберут на штрафы.
Да удивительно Интсаграм безвредный заблокировали на раз, а с ютубом тянут пока.
Рутюб допиливают, блогеров скупают, Давидыч там ролики выкладывает вперёд Ютуба на несколько дней, рубит сук на котором сидит
Да что там какие-то некоторые руководители Google, когда даже я в ахуе, что Ютуб до сих пор фунциклирует.
Надеюсь, ютуб не уйдёт, а с рутубом что хотят могут в этом случае делать, хоть совсем ничего, как и раньше.
Ютюб без рекламы топ! Нужно, чтобы это было максимально долго!
Честно сказать, даже дольше, чем ожидали некоторые россияне
На VK Видео сделали ставку, добьют по функционалу и с ютьюбом можно будет прощаться. К сожалению всё идёт к сегментации интернета, и не только мы идём, но и Китай и сами штаты.
"Скорее Рутуб допилят до совершенства, чем Ютуб уйдёт из РФ" (с) др. кит. мудрость
И правильно опасаются.
А толку то, если в плане просмотра то ничего не изменилось, а вот для тех кто там работал теперь смысла делать этого нет, по крайней мере маленьким и средним каналам, деняк то теперь нетю
На ютубе не с монетизации зарабатывают 🤷♂️
вот тут я лучше промолчу, остальные кто за рубежом могут нагнать истерию
учитывая что ютуб это часть Гугл, а гугль это совсем не поисковик и почта...
Роскомнадзор:
Да если заблочат и выгонят юту, то кипиш будет не большой, чуть погоняет в умах народ на сколько жизнь стала невыносимой без очередной платформы, да и перейдет тема в разряд "-ох как же было раньше". Люди перестаньте думать, что вы имеете какой-то вес.