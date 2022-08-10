В компании давно призывают конкурента отказаться от «зелёных пузырей» и проприетарного протокола, который «мешает общению людей».

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Google перешла на новый этап «борьбы против зелёных пузырей» — политики Apple, которая не принимает современный стандарт передачи сообщений между разными мобильными платформами. 9 августа разработчики Android запустили страницу «Донесите сообщение» с призывом компании-конкуренту сделать общение удобнее для всех пользователей.

Android @Android #GetTheMessage Texting a friend with a different phone than you should be no problem… Right? @Apple Переписка с другом, у которого смартфон не такой, как у тебя, не должна вызывать проблемы... Ведь так? Apple?

Google выделяет сразу ряд проблем, которые возникают из-за использования подобной системы:

Низкое качество видео и изображений при переходе в формат MMS;

Устаревшая технология групповых чатов, которая, к примеру, запрещает пользователям покидать беседу;

Сообщения с iOS могут не отправляться на Android через Wi-Fi — при отсутствии сети диалог может просто прерваться;

SMS и MMS не поддерживают современные системы шифрования, из-за чего безопасность переписки может быть под угрозой;

При общении между разными платформами не работает индикация — невозможно понять, отправлено и прочитано ли сообщение;

Белый текст на ярко-зелёном фоне облаков от пользователей Andriod просто труднее читать.

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В доказательство своей позиции представители Google привели материалы из разных изданий, которые рассуждают о трудностях общения между Android и iOS, а также жалобы пользователей из соцсетей. А заодно авторы сайта и сами запустили тег, чтобы «помочь донести сообщение до Apple».

Чтобы решить проблему, Google призывает конкурента выбрать современный стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS). По словам разработчиков, протокол уже используется большинством устройств, а также более чем 500 производителями Android-смартфонов — но не Apple. «Пришло время избавиться от разноцветных пузырей, заодно усовершенствовав опыт передачи сообщений между пользователями», — говорится на сайте.

В качестве альтернативы (пока Apple не ответит на предложение, если вообще согласится) Google предложил пользоваться сторонними мессенджерами — What'sApp или Signal.

В июне представители Android уже обращались к конкурентам из Apple после выхода трека «Texts Go Green» рэпера Дрейка. Тогда в твиттере компании вышел ролик, в котором авторы похвалили песню с отсылкой к проблеме и иронично намекнули на разработчиков iOS: «Если бы только какая-нибудь талантливая команда разработчиков из Apple могла это решить».