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TJ

Google запустила сайт с предложением стандартизировать систему сообщений между iOS и Android Статьи редакции

В компании давно призывают конкурента отказаться от «зелёных пузырей» и проприетарного протокола, который «мешает общению людей».

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Google перешла на новый этап «борьбы против зелёных пузырей» — политики Apple, которая не принимает современный стандарт передачи сообщений между разными мобильными платформами. 9 августа разработчики Android запустили страницу «Донесите сообщение» с призывом компании-конкуренту сделать общение удобнее для всех пользователей.

Android @Android
Texting a friend with a different phone than you should be no problem… Right? @Apple? #GetTheMessage
Переписка с другом, у которого смартфон не такой, как у тебя, не должна вызывать проблемы... Ведь так? Apple?

Google выделяет сразу ряд проблем, которые возникают из-за использования подобной системы:

  • Низкое качество видео и изображений при переходе в формат MMS;
  • Устаревшая технология групповых чатов, которая, к примеру, запрещает пользователям покидать беседу;
  • Сообщения с iOS могут не отправляться на Android через Wi-Fi — при отсутствии сети диалог может просто прерваться;
  • SMS и MMS не поддерживают современные системы шифрования, из-за чего безопасность переписки может быть под угрозой;
  • При общении между разными платформами не работает индикация — невозможно понять, отправлено и прочитано ли сообщение;
  • Белый текст на ярко-зелёном фоне облаков от пользователей Andriod просто труднее читать.

В доказательство своей позиции представители Google привели материалы из разных изданий, которые рассуждают о трудностях общения между Android и iOS, а также жалобы пользователей из соцсетей. А заодно авторы сайта и сами запустили тег, чтобы «помочь донести сообщение до Apple».

Чтобы решить проблему, Google призывает конкурента выбрать современный стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS). По словам разработчиков, протокол уже используется большинством устройств, а также более чем 500 производителями Android-смартфонов — но не Apple. «Пришло время избавиться от разноцветных пузырей, заодно усовершенствовав опыт передачи сообщений между пользователями», — говорится на сайте.

В качестве альтернативы (пока Apple не ответит на предложение, если вообще согласится) Google предложил пользоваться сторонними мессенджерами — What'sApp или Signal.

В июне представители Android уже обращались к конкурентам из Apple после выхода трека «Texts Go Green» рэпера Дрейка. Тогда в твиттере компании вышел ролик, в котором авторы похвалили песню с отсылкой к проблеме и иронично намекнули на разработчиков iOS: «Если бы только какая-нибудь талантливая команда разработчиков из Apple могла это решить».

Android @Android
#TextsGoGreen hit us different, that’s why we had to drop this unofficial lyric explainer video #GetTheMessage 💚😏
«Texts Go Green» попала в нас особым образом, поэтому мы обязаны были выпустить неофициальное видео с расшифровкой текста песни

#новость #apple #google

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46 комментариев
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Бесполезный алмаз

Телеграм, Ватсап, Вайбер, и пр.: Ну да, ну да

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Yuriy Palchuk

Так это же США. У них свой мир с смс и без мессенджеров.
Погуглите why americans don't use WhatsApp.

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Бесполезный алмаз

Да, точно, до меня эта мысль уже дошла после написания комментария

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Lauris

Я когда решил попробовать айфон, офигел от того, сколько людей мне начали писать именно сообщения, игнорируя мессенджеры, в которых мы до этого общались. При этом, как только я перешёл обратно на андроид, те же самые люди, увидев пузырек другого цвета при отправке сообщения, возвращались к общению в мессенджерах. Так что это не только в США распространено даже

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Ava Lord

так они используют интернет

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Бесполезный алмаз

гугл также упомянули это
"Сообщения с iOS могут не отправляться на Android через Wi-Fi — при отсутствии сети диалог может просто прерваться;"

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Вадим Д.

А не пора ли забыть про ммс в 2022-м?

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Илья Попов

Получается, мы вернулись в годы моей молодости - без смс и ммс. Вот, что значит заботящийся о народе президент.

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Никита Мардюков

Раньше смс и ммс были надписями баллончиком на стенах домов :)

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Никита Мардюков

Но я надеюсь мы не откатимся до того, что будем общаться таким способом…

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Илья Попов

Было хорошее время. В том смысле, что были молодыми, вокруг нас все были живы и здоровы.🙂👍

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Andre Macareno

В смысле молодыми, то есть им в Чечне ноги не поотрывало?

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Илья Попов

Если честно, не понял ваш вопрос. Если подразумеваете о моих родителей, в то время они уже покинули этот мир.

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Николай Замотаев

А зачем? Спецификация есть (и есть не просит). Поддерживается вообще всеми телефонами, включая кнопочные нокии из средневековья.
Из минусов - только то, что оно платное.

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Pavel Savchenko

Мне кажется или они пытаются решить проблему, которую уже решают мессенджеры?

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Николай Замотаев

Нет, они создают решение в поисках проблемы.
Поищите спецификацию RCS. Там будет всё, включая оплату за сообщения - оно хостится операторами, и ими же и просматривается. Шифрования e2e, кстати, в спецификации не наблюдается.
PS. Signal умел (и вроде умеет) шифровать СМС-ки, как минимум.
PPS. Уведомление о доставке (о прочтении - не знаю) в СМС существует с их рождения, просто никто не пользуется.

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Николай Замотаев
As of June 2021, the standard also now brings with it end-to-end encryption for one-to-one chats as well. You should see a small lock symbol next to the Send button in Messages (and a small padlock next to sent messages) confirming this. The feature should be enabled by default if you're chatting with someone using Messages with RCS enabled.

Ошибся, таки появился e2e (но можно ли доверять - не знаю. Как сверять ключи?)

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Sergey Tischenko

Мессенджеры не поблагодарят за такую инициативу

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Марат Яз

Проблемы "белых" людей...

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nkmstudio

https://youtu.be/rj8K5Me51yE

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Марат Яз

Обожаю её, канонизировать

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Roman Biboran

Щас яблокультисты набегут объяснять почему описанные проблемы это на самом деле инновации, которые нам, андроидо-бомжам, не понять

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Денис Карасов

Всегда почему-то эпплхейтеры в каждом подобном посте ждут "набегов" юзеров эппл, которые подобно таким вот Романам, с пеной у рта будут сраться в комментах, защищая свою любимую платформу. Но... набеги каждый раз не происходят (внезапно). А все потому, что в отличие от андроидофилов, пользователи экосистемы Apple прекрасно знают проблемы своей платформы и не устраивают холивары на эти темы. Они просто пользуются техникой, которая им нравится, считая недостатки платформы лично для них несущественными. А те, кого всё это триггерит, давно уже ушли на Андроид.

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Mitya Brik

Неужели сейчас хоть кто-то использует СМС?!? За Россию и Европу я ручаюсь, что никто

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Roman Biboran

быстрые ответы при входящем звонке типа "я занят, перезвоню" я использую

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Boh

СМС используются под капотом Messages от Эппл, если у собеседника не iPhone

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Igor Kiselev

Агрессивная попытка, завернутая в призыв к коммьюнити, еще и с посылом с надкусанным яблоком..)))
«Мы просто хотим сделать мир лучшим местом»…))))

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Sergey Gerasimov

Да нафик вообще андроид нужен?

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Dima Kurilov

Самый адекватный комментарий (sarcasm)

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Антон Барбаров

большинство пользователей эппл и не догадывается, что большая часть фишек обеих операционок друг у друга содраны и разница в пользовательском опыте не такая уж и большая. Я сам недавно вернулся на андроид и был максимально приятно удивлен. Так что не хороните адроид)

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Ярослав Богданов

Зачем усложнять, когда есть мессенджеры. Лишние заморочки.

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Никита Мардюков

Надо ж внимание привлечь к «проблеме» ))0

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Розарио Агро

“стандартизировать систему сообщений между iOS и Android”

Такая система уже есть, называется sms. Достаточно, чтобы обменяться ссылками на любой мессенджер. Такую брешь в конфиденциальности и приватности айфона пробивать не стоит. 🤣

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Rnatery

И толку? В россии это не работает

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DxdV

Ну весь мир-то вокруг России крутится

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Rnatery

для россиян да

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DxdV

Google и Apple не российские компании.

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GRK

Неужели так много людей имеют смартфон, но не установили какой нибудь Воцап или Телегу? Я сообщения отправляю очень редко стандартным путём, все через месенджер. Зачем вообще изобретать велосипед? Сам месенджер в iOS вполне годный если общаться с таким же iOS владельцем. Для остального есть куча мессенджеров на любой вкус и цвет.

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Npc

Если что-то можно сделать лучше и удобнее для всех, то почему бы и не сделать. Адекватное предложение, уважуха.

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Evan Gesse

смысл в этих действиях для гугла - отвязать людей от эппла
для эппла какой смысл?
короче как всегда ничего не будет

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Andrew Sychev

Ну да, люди к эпплу привязаны только из за сообщений

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Никита Мардюков

Не понимаю, чего они так беснуются просто из-за зелёного цвета в интерфейсе эппла, тоже бы сделали каким-нибудь своим цветом и дело с концом — эпплу бы даже было похую с большой буквы, раздули тут дебош из ерунды

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Вадим Кондратьев

почему почему
потому что https://thinkrealstate.com/why-americans-dont-use-whatsapp

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Дмитрий

Основная идея с сайта про "почему не используют":

"Если у вас есть мобильный телефон в США, скорее всего, у вас есть контракт на мобильный телефон. Так как рынок мобильной связи очень конкурентный, предложения для пользователей очень привлекательные. Фиксированные тарифы на SMS и бесплатные минуты включены почти в каждое предложение. И так было на протяжении многих лет.

В отличие от Германии, варианты предоплаты никогда не были популярными или привлекательными, поэтому вряд ли кто-то в США платит отдельно за каждое SMS. Итак, в США есть очень хороший и дешевый мессенджер — собственный мобильный телефон.

Кроме того, пакеты данных в США стоят дорого. Так что на самом деле дешевле отправить SMS, чем использовать WhatsApp. Зачем менять?"

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unknown

Гугл уже делал несколько вариантов мессенджеров под разными названиями, и все они провалились. И вот очередная попытка хоть како-то попасть в этот рынок. Если бы Гугл мог создать нормальный удобный мессенджер, то им бы все уже пользовались и на Андроидах, и на айфонах

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Оригинальный меч

Прикольно, не слышал об использовании MMS живыми людьми года с 2010

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