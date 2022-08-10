Глава Минцифры: текущий законопроект о едином операторе цифровой рекламы грозит монополизацией рынка и его деградацией Статьи редакции
Максут Шадаев предложил отказаться от регулирования сервисов объявлений — сейчас законопроект фактически запрещает «Авито» и другие сайты.
- Создание «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который наделяется преференциями по размещению как наружной рекламы на цифровых рекламных конструкциях, так и объявлений физлиц на электронных досках объявлений», фактически приведёт к монополизации рынка. Об этом говорится в письме главы Минцифры Максута Шадаева в ФАС, пишет РБК.
- В Минцифры подтвердили отправку такого письма, в ФАС на момент публикации не ответили на запрос издания.
- Речь идёт о законопроекте о едином операторе цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений, который в июле 2022 года прошёл первое чтение. Против него уже выступали «Авито» и ещё 60 российских компаний, а также, по данным «Интерфакса», — ФАС.
- Среди прочего в письме министр указал, что содержание законопроекта выходит за рамки закона о рекламе, а работа сервисов объявлений уже регулируется законами об информации и о персональных данных.
- Шадаев считает, что требованиям к единому оператору будет соответствовать лишь одна или минимальное количество компаний. Поэтому принятие законопроекта приведет к монополизации рынка и деградации существующей индустрии оказания подобных услуг. Кроме того, авторы документа никак не обосновали дополнительные затраты на создание оператора.
- В итоге с рынка уйдут крупные компании, это приведёт к снижению поступлений налогов, сокращению кадров, падению темпов развития технологий, говорится в письме. Снижение конкуренции приведёт к росту затрат рекламодателей на размещение объявлений в онлайн-сервисах — в итоге рекламируемые товары и услуги станут дороже.
- Шадаев предлагает в письме исключить из законопроекта нормы, касающиеся регулирования сервисов объявлений в интернете.
1751 просмотров
Завтра перестанет быть министром.
ванга
Они там в хорошего/плохого полицейского играют?
Шадаев в роли хорошего?
Ни в коем случае так делать нельзя. Куда антимонопольщики смотрят? Чем нынещняя ситуация их не устривает, сервисы сами борются за место под солнцем, этим самым рынок развивается.
Да ни куда они не смотрят, им плевать. Фед. сети монополизировали FMCG сегмент убили мелкую розницу и мелких производителей продуктов ФАС в упор не видел этого. Сейчас ситуация повторяется.
Конечно не видят, вы бы видели если бы вам глаза закрывали 5000₽ купюры?
Все потому, что сидят такие в думе и лоббируют только свои интересы. У производителей отжимают по полной, и народу наценивают по максимуму. Я не говорю работать в убыток надо, но разумные пределы тоже должны быть.
Разумный предел - максимальная ценач по которой у меня будут покупать месячный план по реализации. Остальное - сказки леваков. Это рынок.
Мелкая розница ушла на маркетплейсы или осталась на рынках. Не выдумывайте сказки.
маловероятно, что будут какие-то послабления. с одной стороны надо компенсировать правильным людям потери от санкций, дав им новую кормушку. с другой иметь интструмент моментальной цензуры любой рекламы. позиция минцифры противоречит этим задачам
Ну что скажут защитники законопроекта из прошлых тем? Зальют про хорошую идею и плохую презентацию?
Не знаю что было в прошлых темах, но сама идея уже абсурдна. А хорошая реализация тут и быть не может. Чувство что толкают в авторитарный режим семимильными шагами.
Мы уже давно живем в авторитарным режиме. Движемся в сторону тоталитаризма.
Закономерный итог. Те, кто понимает что-то - живут неплохо, ибо есть мозг и, как следствие, деньги, поэтому не торопятся лезть на амбразуру. А большинству просто пофиг - с голоду не пухнут. Мечта любого руководства
Начнут дохнут с голода - будут проклинать Европу с её санкциями и молиться за царя.
С тем, как подаются новости западными СМИ, я даже не сомневаюсь, что так и будет. Власти даже не надо утруждаться в пропаганде - они могут в стиле Задорнова сакраментально вопрошать "ну не дебилы ли?!". Иногда складывается ощущение, что идет какая-то стремная игра в поддавки, ибо в естественную тупость такого уровня я не верю.
Один из самых адекватных чуваков в правительстве
Нет уж, пусть лоббируют до талого, чтоб все несогласные однозначно явно поняли, как у нас все работает ) вдруг кто-то ещё не понял
И что? Все давно все поняли: чиновники и депутаты плохие, а Путин молодец.
Расширяя понятия: "Бараны плохие - пастух хороший". Или еще короче: народ не тот. На этом оппозиция в нашей стране всю поддержку населения и растеряла, и что самое печальное - власти даже палец о палец ударить не пришлось.
Шадаеву другая сторона занесла? Депутаты хитрые, одни требуют с крепких напитков денег, за то чтобы приравнять пиво к крепким напиткам. Тут же идут к пивникам, чтобы запустить закон об исключении пива из реестра крепких и отсутствия алкогольной лицензии. Так две стороны доятся
Как с Авито, от монополии башню сорвало, кого заблочили ни за что поймёт о чём говорю
@Alexey , Ты изгнан
😂
Да ладно, бля... Да неужели?!
Сам закон "О едином...» предполагает монополию. Там совсем идиоты? Правильный ответ - совсем.
Угадайте с одного раза, чья )
Куски бюрократов ..
рекламе нужен смотрящый
Тут главное слово "текущий". Скорее всего, его сделают не таким жёстким, а к примеру по типу церковной десятины этому самому органу, в вот если кто-то откажется платить, то добро пожаловать на бутылку, мсье
Занесли корзинку с колбасками? Осторожнее надо быть, Улюкаев не даст соврать. Это нонсенс, министр вещает здравые мысли.
У Максута свои выгодоприобретатели имейюцо!
не тронь!
Бля за такую символику в морду бы дать надо