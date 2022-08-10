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Влажный каякер

Дуров: Apple снова задерживает обновление Telegram — оно должно «совершить революцию в том, как люди выражают мысли» Статьи редакции

Основатель мессенджера снова раскритиковал политику компании.

  • Павел Дуров рассказал, что Apple уже на две недели задерживает обновление Telegram без объяснения причин или каких-либо отзывов со стороны компании.
  • По его словам, предстоящее обновление Telegram должно «произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями».

Если так обращаются с Telegram, одним из 10 самых популярных приложений в мире, можно только представить, с какими трудностями сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру.

Павел Дуров
  • Предприниматель также снова раскритиковал комиссии Apple и Google, которые те берут с разработчиков за размещение в магазинах приложений.
  • В июле 2022 года разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения. Функция будет доступна подписчикам Telegram Premium.

#новость #telegram

3571 просмотров
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45 комментариев
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 Andrew R.

Новые кастомные эмодзи?

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Andre Macareno

Анимированные же

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Ni Ck

Хоть они меня и подьешивают, но надо признать, анимации и правда на высоком уровне

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Вадим Д.

Анимированные и кастомные? (-:

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Grigoriy Malyshev

В июле 2022 года разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения. Функция будет доступна подписчикам Telegram Premium.

речь об этом?)

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Пися Камушкин

В новом объявлении кто не оплатит премиум будет получать текстовые сообщения преобразованые в голосовые без возможности отключить эту опцию!

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Призванный браслет

Ебать интрига!
Паша умеет в пиар, да и в код.

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Юрий А.

В код?

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Ni Ck

Код Дурова же

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Призванный браслет

Юрий, там так и написано. Да.

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Юрий А.

Я вижу, что вы написали) Но ваш ответ не раскрывает мой вопрос.

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Grigoriy Malyshev
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Дашь ссылку на телеграм-канал

И в бровь и в глаз, и в хвост и в гриву

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Alexander Mitryashkin

Он вернет стеночку?

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Полина Лааксо

и граффити!

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Grigoriy Malyshev

ну это было топ

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Михаил Емельченков

Любой текст будет автоматически переводиться на эсперанто, а обратно ни-ни.

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Призванный браслет

Соль на рану детства, я его, эсперанто, в начальных классах учил. Это пиздец

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Grigoriy Malyshev

Por lerni Esperanton, vi bezonas nur...

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Призванный браслет

Бан блядь, прекратите меня ковырять

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Grigoriy Malyshev

так он же специально "упрощен для изучения"

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Херовый русский

Ничего вы не понимаете. Любое слово "война" будет автоматически транслироваться в "спецоперация", а "рецессия" - в "отрицательный рост". Революция в выражении мыслей.

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Вадим Д.

Очень уважаю телеграм как мессенджер, но чтобы вот прям революцию?
Премиум плюс про форте? (-:
Ирония, конечно.
А вообще эппл некрасиво делает, если со стороны разработчика нет косяков.

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alexstellar

Эппл со всеми так делает. Павлу пора снять корону

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Вадим Д.

В том числе и поэтому (корона) я уважаю телеграм, а не Дурова. Команда и продукт — это одно, «звёздный» топ — совсем другое.

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Цкуро Бесцветный

"люди выражают свои мысли при обмене сообщениями"
-
Апдейт проходит проверки на мультикультурность через департамент обеспечения равных возможностей.

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Призванный браслет

Департаменты в разных странах будут полярными друг другу

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Alex Shokhin

Нас ждёт один сплошной эмейзинг?

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Михаил Николаев

Все как обычно, сначала читаем нытье Дурова или Маска по поводу "авторитаризма" соц сетей и корпораций, а потом как-то невзначай выясняется, что в своих компаниях они сами диктаторы и работают по принципу "не нравится - вали", и вообще бизнес это бизнес. С уважением к их таланту и труду, двуличия в них тоже дофига

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Николай Александров

Не вижу в упор двуличия - никто не заставляет тебя работать в телеграме(впрочем, я думаю вряд ли кому то там не нравится)
А эппл заставляет тебя пользоваться своим сервисом

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alexstellar

Павел считает, что раз лучшее из 10 приложений, ему обязаны все одобрять в экспресс режиме

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Псков Бурито

А для владельцев Android уже «совершилась революция в том, как люди выражают мысли»?

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Ватник Наизнанку

Любой кто пытался добиться справедливости или хотя бы вменяемой реакции от биг теха чувства Павла понимает. Абсолютно непрозрачные бездушные махины. Гугл, Эппл, Амазон и иже с ними.

Только громкая публичная порка или регуляторы с оборотными штрафами могут держать их в тонусе.

Дуров молодец. И продукт делает хороший и через пиар на монополии давит.

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Lukas Dexter

У меня никогда не приходит уведомление о новом сообщении , а тут революция. О как😁

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Николай Александров

Включи в настройках. Рассылка уведомлений через стандартный firebase происходит (если андроид)

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Maxim Rebitsky

Не думаю что телега юзает для пушей firebase от гугла)

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Присцилла Табаки

Мечтаю, чтобы телеграм заменил ютупчик.
В принципе, доработать сайт, сделать систему рекомендаций, монетизацию и отлично зайдет.

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Призванный браслет
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Максим Палий

Что-то это не очень хорошие звоночки… Дурову уважение🤌🤘

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Ni Ck

Пашка ну давай хоть ты не вые.. Останемся ещё и без телеги такими темпами

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Eugene Smirnov

Паша, крут, конечно. Пусть делает, что должен и будь, что будет

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Псков Бурито

Странно, что мессенджер, которые блокируте пользователю все контакты только за то что какому-то админу не зашел комментарий, вообще говорят о какой-то революции в общении!
https://vc.ru/social/410546-telegram-massovo-blokiruet-polzovateley

Telegram массово блокирует пользователей…
Телеграм постепенно превращается в Facebook. Появились каналы, лайки, комментарии и т.п. Но для…
vc.ru
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ilia

А на самом деле там какие-нибудь "маски" или фильтры в видео сообщениях...

Телега хороша, но в последнее время за инновационность какие-то фигулины выдает, еще и деньги просит за это...

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lakoros

И что? Паша давай революционный апк залей на сайт, нечего выпендриваться.

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shencrypto

NFT аватарки ?

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