Дуров: Apple снова задерживает обновление Telegram — оно должно «совершить революцию в том, как люди выражают мысли» Статьи редакции
Основатель мессенджера снова раскритиковал политику компании.
- Павел Дуров рассказал, что Apple уже на две недели задерживает обновление Telegram без объяснения причин или каких-либо отзывов со стороны компании.
- По его словам, предстоящее обновление Telegram должно «произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями».
- Предприниматель также снова раскритиковал комиссии Apple и Google, которые те берут с разработчиков за размещение в магазинах приложений.
- В июле 2022 года разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения. Функция будет доступна подписчикам Telegram Premium.
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Новые кастомные эмодзи?
Анимированные же
Хоть они меня и подьешивают, но надо признать, анимации и правда на высоком уровне
Анимированные и кастомные? (-:
В июле 2022 года разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения. Функция будет доступна подписчикам Telegram Premium.
речь об этом?)
В новом объявлении кто не оплатит премиум будет получать текстовые сообщения преобразованые в голосовые без возможности отключить эту опцию!
Ебать интрига!
Паша умеет в пиар, да и в код.
В код?
Код Дурова же
Юрий, там так и написано. Да.
Я вижу, что вы написали) Но ваш ответ не раскрывает мой вопрос.
И в бровь и в глаз, и в хвост и в гриву
Он вернет стеночку?
и граффити!
ну это было топ
Любой текст будет автоматически переводиться на эсперанто, а обратно ни-ни.
Соль на рану детства, я его, эсперанто, в начальных классах учил. Это пиздец
Por lerni Esperanton, vi bezonas nur...
Бан блядь, прекратите меня ковырять
так он же специально "упрощен для изучения"
Ничего вы не понимаете. Любое слово "война" будет автоматически транслироваться в "спецоперация", а "рецессия" - в "отрицательный рост". Революция в выражении мыслей.
Очень уважаю телеграм как мессенджер, но чтобы вот прям революцию?
Премиум плюс про форте? (-:
Ирония, конечно.
А вообще эппл некрасиво делает, если со стороны разработчика нет косяков.
Эппл со всеми так делает. Павлу пора снять корону
В том числе и поэтому (корона) я уважаю телеграм, а не Дурова. Команда и продукт — это одно, «звёздный» топ — совсем другое.
"люди выражают свои мысли при обмене сообщениями"
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Апдейт проходит проверки на мультикультурность через департамент обеспечения равных возможностей.
Департаменты в разных странах будут полярными друг другу
Нас ждёт один сплошной эмейзинг?
Все как обычно, сначала читаем нытье Дурова или Маска по поводу "авторитаризма" соц сетей и корпораций, а потом как-то невзначай выясняется, что в своих компаниях они сами диктаторы и работают по принципу "не нравится - вали", и вообще бизнес это бизнес. С уважением к их таланту и труду, двуличия в них тоже дофига
Не вижу в упор двуличия - никто не заставляет тебя работать в телеграме(впрочем, я думаю вряд ли кому то там не нравится)
А эппл заставляет тебя пользоваться своим сервисом
Павел считает, что раз лучшее из 10 приложений, ему обязаны все одобрять в экспресс режиме
А для владельцев Android уже «совершилась революция в том, как люди выражают мысли»?
Любой кто пытался добиться справедливости или хотя бы вменяемой реакции от биг теха чувства Павла понимает. Абсолютно непрозрачные бездушные махины. Гугл, Эппл, Амазон и иже с ними.
Только громкая публичная порка или регуляторы с оборотными штрафами могут держать их в тонусе.
Дуров молодец. И продукт делает хороший и через пиар на монополии давит.
У меня никогда не приходит уведомление о новом сообщении , а тут революция. О как😁
Включи в настройках. Рассылка уведомлений через стандартный firebase происходит (если андроид)
Не думаю что телега юзает для пушей firebase от гугла)
Мечтаю, чтобы телеграм заменил ютупчик.
В принципе, доработать сайт, сделать систему рекомендаций, монетизацию и отлично зайдет.
Что-то это не очень хорошие звоночки… Дурову уважение🤌🤘
Пашка ну давай хоть ты не вые.. Останемся ещё и без телеги такими темпами
Паша, крут, конечно. Пусть делает, что должен и будь, что будет
Странно, что мессенджер, которые блокируте пользователю все контакты только за то что какому-то админу не зашел комментарий, вообще говорят о какой-то революции в общении!
https://vc.ru/social/410546-telegram-massovo-blokiruet-polzovateley
А на самом деле там какие-нибудь "маски" или фильтры в видео сообщениях...
Телега хороша, но в последнее время за инновационность какие-то фигулины выдает, еще и деньги просит за это...
И что? Паша давай революционный апк залей на сайт, нечего выпендриваться.
NFT аватарки ?