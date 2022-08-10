Если так обращаются с Telegram, одним из 10 самых популярных приложений в мире, можно только представить, с какими трудностями сталкиваются небольшие разработчики приложений. Это не просто деморализует: это наносит прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру.