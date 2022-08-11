«Такие события происходили и раньше, но ничто из них не следовало»: почему Rutube не предотвратил майский взлом Статьи редакции
Кибербезопасность — это «образ жизни», считают в компании.
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9 мая 2022 года Rutube подвергся «сильнейшей за историю» сервиса атаке, которая повредила более 75% его основной инфраструктуры. Тогда компания Positive Technologies, которая устраняла последствия взлома, призналась, что хакеры вошли в систему за два месяца до этого. А источники Forbes сообщали, что Rutube давно знал о уязвимостях, но исправил ли их — неизвестно.
11 августа гендиректор Rutube Александр Моисеев и глава экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков дали интервью РБК — чтобы рассказать, как так получилось и нашли ли злоумышленников.
- По словам Моисеева, теперь взломы — обычное дело. «Мы в странное время живём, что технический термин "DDoS-атака" стал обыденным. Все люди стали его использовать и понимать. Так не должно быть», — заявил он. При этом майское нападение на платформу носило другой «системный характер». Его целью было «целенаправленное уничтожение площадки», считают в компании.
- Источники Forbes подозревали, что со взломом помогли изнутри, но Rutube это отрицает: как говорит Моисеев, компания перепроверила «инсайдеров во всех возможных вариантах». В остальном поиском виновных до сих пор занимаются правоохранительные органы.
- Установить «первоначальный след» Positive Technologies не могла, говорит Новиков. К тому же его вряд ли можно было бы считать доказательством. Обычно рассказывать про то, с какого IP-адреса и из какой страны вошёл взломщик, любят в СМИ. Однако это не гарантирует того, что злоумышленник не пытался намеренно маскироваться.
- На вопрос, как платформа не уследила за уязвимостями, если регулярно проходила аудиты, Новиков отвечает уклончиво. По его словам, всё дело в том, что злоумышленники обладали большим арсеналом: это не только их собственные инструменты, но ещё и утилиты администраторов Rutube. А Моисеев признался, что сервис не обращал внимания на мелкие изменения.
- Моисеев сообщает, что во время отключения сервис просел, в том числе финансово, а авторы недополучили рекламные доходы. Но у взлома есть положительная сторона: пока платформа «лежала», разработчики смогли обновить системы поиска и рекомендаций, поэтому после перезапуска платформа восстановилась не на 100%, а на «110%».
- Сказать, что в будущем таких падений не будет, Rutube не может. По словам Моисеева, это «гадание на кофейной гуще». Информационная безопасность, считает он, — это бесконечный процесс, в котором нет абсолютных гарантий. Компания может предусмотреть часть сценариев, по которым будут действовать злоумышленники, но предсказать их все не в силах.
Уже 3 месяца прошло, вы действительно сейчас хотите поднять тему взлома Rutube
Все стали использовать, но понимает примерно никто. Ддосом щас называют вообще любой denial of service, что в случаях когда он ваще даже не распределенный, что в случаях когда он вызван кривожопостью кода при нормальной нагрузке.
В целом статья ни о чем, выкладки абсолютно банальны и неинтересны, думаю стоит отдельно посмотреть само интервью.
да каво это ваще ебет е-мае, все забыли не успев запомнить
И в статье ни слова про то, кто на самом деле произвёл взлом и каким образом
https://t.me/zedigital/1862
Самая большая победа кибервойны – излом Rutube. Как это удалось IT-армии и какие последствия ждут компанию, смотрите в новом видео.
The biggest v...
Самая большая победа кибервойны – излом Rutube. Как это удалось IT-армии и какие последствия ждут компанию, смотрите в новом видео.
The biggest victory of the cyber war is the Rutube hack. How the IT army succeeded in it and what are the consequences await the company, watch in our new video.
Хорошо, что рутуб это не финтех, хорошо, что Моисеев не глава в каком-нибудь финансовом сервисе.
У меня 4 просмотра на рутубе! https://rutube.ru/channel/26550064/
Все, я теперь блогер?