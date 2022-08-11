Тут важно вот какую вещь сказать. Кибербезопасность и защита как таковая, к сожалению, не бывает на 99,9% в периоде (возможно, речь о том, что защиту нельзя измерить в процентах — vc.ru). Она либо есть, либо нет. Важно понимать, что кибербезопасность — это не только инструментарий, это ещё и другого рода процессы, другой режим реагирования и [взгляды на] то, как относиться к событиям внутри системы.

Сегодня мы находимся в режиме параноиков: принтер лампочкой моргнул — давайте всё проверять. В нормальном процессе он не подразумевался. На данный момент всё поменяли, но тогда минорные вещи не акцентировались. Такие события происходили и годами раньше, но ничто из них не следовало. [В этот раз] злодеи маскировались в том числе под эти незначительные события. Никто на них должного внимания не обращал.

Надо понимать, что кибербезопасность — это во многом образ жизни, то, в каком режиме пребывает компания. Нельзя сказать, что были недочёты. Скорее не было режима экстремального параноидного реагирования.