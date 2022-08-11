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Сервисы
Полина Лааксо

«Такие события происходили и раньше, но ничто из них не следовало»: почему Rutube не предотвратил майский взлом Статьи редакции

Кибербезопасность — это «образ жизни», считают в компании.

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Глава Rutube Александр Моисеев, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies и журналист РБК Павел Демидович

9 мая 2022 года Rutube подвергся «сильнейшей за историю» сервиса атаке, которая повредила более 75% его основной инфраструктуры. Тогда компания Positive Technologies, которая устраняла последствия взлома, призналась, что хакеры вошли в систему за два месяца до этого. А источники Forbes сообщали, что Rutube давно знал о уязвимостях, но исправил ли их — неизвестно.

11 августа гендиректор Rutube Александр Моисеев и глава экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков дали интервью РБК — чтобы рассказать, как так получилось и нашли ли злоумышленников.

  • По словам Моисеева, теперь взломы — обычное дело. «Мы в странное время живём, что технический термин "DDoS-атака" стал обыденным. Все люди стали его использовать и понимать. Так не должно быть», — заявил он. При этом майское нападение на платформу носило другой «системный характер». Его целью было «целенаправленное уничтожение площадки», считают в компании.
  • Источники Forbes подозревали, что со взломом помогли изнутри, но Rutube это отрицает: как говорит Моисеев, компания перепроверила «инсайдеров во всех возможных вариантах». В остальном поиском виновных до сих пор занимаются правоохранительные органы.
  • Установить «первоначальный след» Positive Technologies не могла, говорит Новиков. К тому же его вряд ли можно было бы считать доказательством. Обычно рассказывать про то, с какого IP-адреса и из какой страны вошёл взломщик, любят в СМИ. Однако это не гарантирует того, что злоумышленник не пытался намеренно маскироваться.
  • На вопрос, как платформа не уследила за уязвимостями, если регулярно проходила аудиты, Новиков отвечает уклончиво. По его словам, всё дело в том, что злоумышленники обладали большим арсеналом: это не только их собственные инструменты, но ещё и утилиты администраторов Rutube. А Моисеев признался, что сервис не обращал внимания на мелкие изменения.

Тут важно вот какую вещь сказать. Кибербезопасность и защита как таковая, к сожалению, не бывает на 99,9% в периоде (возможно, речь о том, что защиту нельзя измерить в процентах — vc.ru). Она либо есть, либо нет. Важно понимать, что кибербезопасность — это не только инструментарий, это ещё и другого рода процессы, другой режим реагирования и [взгляды на] то, как относиться к событиям внутри системы.

Сегодня мы находимся в режиме параноиков: принтер лампочкой моргнул — давайте всё проверять. В нормальном процессе он не подразумевался. На данный момент всё поменяли, но тогда минорные вещи не акцентировались. Такие события происходили и годами раньше, но ничто из них не следовало. [В этот раз] злодеи маскировались в том числе под эти незначительные события. Никто на них должного внимания не обращал.

Надо понимать, что кибербезопасность — это во многом образ жизни, то, в каком режиме пребывает компания. Нельзя сказать, что были недочёты. Скорее не было режима экстремального параноидного реагирования.

Александр Моисеев
  • Моисеев сообщает, что во время отключения сервис просел, в том числе финансово, а авторы недополучили рекламные доходы. Но у взлома есть положительная сторона: пока платформа «лежала», разработчики смогли обновить системы поиска и рекомендаций, поэтому после перезапуска платформа восстановилась не на 100%, а на «110%».
  • Сказать, что в будущем таких падений не будет, Rutube не может. По словам Моисеева, это «гадание на кофейной гуще». Информационная безопасность, считает он, — это бесконечный процесс, в котором нет абсолютных гарантий. Компания может предусмотреть часть сценариев, по которым будут действовать злоумышленники, но предсказать их все не в силах.
Сервисы
Полина Лааксо
Некомпетентность нового руководства или «заказ Google»: почему Rutube перестал развиваться после продажи «Газпрому» Статьи редакции

Одни говорят, из-за бывшего «куратора Rutube», получившего «возможность наворовать». Другие — потому что в Rutube никто не верил, хотя в России до сделки, по словам основателей, он шёл «ноздря в ноздрю» с YouTube. Главное из материала Baza.

Сооснователи Rutube Олег Волобуев и Михаил Паулкин: Источник: Rutube, Baza

#rutube

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 Отдел продаж

Уже 3 месяца прошло, вы действительно сейчас хотите поднять тему взлома Rutube

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Василий Панкратов
технический термин "DDoS-атака" стал обыденным. Все люди стали его использовать и понимать.

Все стали использовать, но понимает примерно никто. Ддосом щас называют вообще любой denial of service, что в случаях когда он ваще даже не распределенный, что в случаях когда он вызван кривожопостью кода при нормальной нагрузке.

В целом статья ни о чем, выкладки абсолютно банальны и неинтересны, думаю стоит отдельно посмотреть само интервью.

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Андрей Ионов

да каво это ваще ебет е-мае, все забыли не успев запомнить

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Feduard Klimkin

И в статье ни слова про то, кто на самом деле произвёл взлом и каким образом

https://t.me/zedigital/1862

FEDOROV
Forwarded from IT ARMY of Ukraine
Найбільша перемога кібервійни — злам Rutube. Як це вдалося IT-армії та які наслідки чекають компанію, дивіться у нашому новому відео.

Самая большая победа кибервойны – излом Rutube. Как это удалось IT-армии и какие последствия ждут компанию, смотрите в новом видео.

The biggest v...
Найбільша перемога кібервійни — злам Rutube. Як це вдалося IT-армії та які наслідки чекають компанію, дивіться у нашому новому відео.

Самая большая победа кибервойны – излом Rutube. Как это удалось IT-армии и какие последствия ждут компанию, смотрите в новом видео.

The biggest victory of the cyber war is the Rutube hack. How the IT army succeeded in it and what are the consequences await the company, watch in our new video.
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Ilya

Хорошо, что рутуб это не финтех, хорошо, что Моисеев не глава в каком-нибудь финансовом сервисе.

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Боровков Евгений

У меня 4 просмотра на рутубе! https://rutube.ru/channel/26550064/
Все, я теперь блогер?

Borovkov — полная коллекция видео на Rutube
Сооснователь диджитал интегратора automatisation.art Сооснователь friendfood.ru Основатель…
rutube.ru
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