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Финский лолипоп

Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт Сергей Кириенко, в компании обсуждают переезд из Нидерландов — Bloomberg Статьи редакции

А Аркадий Волож готов отказаться от доли в компании — если сохранит право на интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом, говорят источники.

  • Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — отец Владимира Кириенко, гендиректора VK, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. В «Яндексе» отказались от комментариев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил изданию.
  • По словам источников, никаких предложений о смене владельца компании пока не поступало. Сейчас переговоры сосредоточены на переезде головной компании «Яндекса» из Нидерландов — «недружественной» для России страны.
  • В переговорах также участвует глава Счётной палаты Алексей Кудрин, которого сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил быть посредником в сделке. Представитель Кудрина отказался от комментариев.
  • При этом Волож готов отказаться от доли в компании в обмен на разрешение сохранить права на интеллектуальную собственность, которая нужна для развития бизнеса за границей, говорят источники.
  • Также около 10% из 19 тысяч сотрудников «Яндекса» находятся за рубежом, они могут отделиться от компании и стать «ядром» для новой международной фирмы, которая будет развивать в том числе беспилотники и облачные технологии.
  • В конце июля The Bell рассказал, что в «Яндексе» идут переговоры о будущем компании — по их итогам Волож готов отказаться от контроля над бизнесом в России. В обмен он получит возможность развивать часть активов компании за рубежом — включая беспилотники, облака и образовательный проект «Яндекс.Практикум». 11 августа «Ъ» сообщил, что «Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.

#новость #яндекс #аркадийволож

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22 комментария
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 00exe
Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.

в правильную страну которая не проводит спец операций?))

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Антон Кунах

В страну, которая не огребает по хребту за проведение спецопераций.

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Пряничный дедушка

в страну, где упыри не отжимают бизнес

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Екатерина Продавцова
в правильную страну которая не проводит спец операций?))

Получается все же приплел, к нейтральной то новости ?;)

Пысы. с регистрацией

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00exe
нейтральной то новости

это нейтральная новость? Оо

Пысы. с регистрацией

я с DTF пришел

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Саша Ураган

С пикабу

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Petr0vich71

Это нейтральная новость...?

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Екатерина Продавцова

А какая? Сервис переезжает ,прямо не озвучили причины, не упомянули войну и прочее. Статья с разряда «Граф Волжский продает поместье и уезжает во Францию» она не касается никого из здешних, где же она не нейтральная то ?

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Вася Пражкин

А кто сказал, что правильные страны не должны проводить спецоперации? Если сосед много выебывается, почему бы не дать ему профилактических пиздюлей?

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Пал Саныч

Теперь будет "ТАКИЯНДЕКС"😂😂😂

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Вадим Д.

Волож всё, а Яндекс теперь станет полностью «обетованным»?
Всё-то у них теперь дружественное и полностью кошерное будет.

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Andy Avramenko

Мне кажется эти слухи распускает Кудрин, чтобы показать, что он не сбитый лётчик, а кому-то нужен и что-то может решать.

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Марат Яз

Мог бы и покруче слух придумать чем тот где его попросил вести переговоры Волож.

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under construction

так только вчера писали, что яндекса свои бизнеса вывозят. типа беспилотное такси и тд?

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Вася Пражкин

Яндекс запустил свой автопилот, который написал Воложу - Надо валить, брат.. 10% я вывезу, остальные ты сам.

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Иван Серик

Да, какие технологии, какое беспилотное?!
Есть же Толока!

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Leonid Sobchenko

Похоже сценарий Дуров 2

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From Siberia to London

Интересно, как давно Аркаша отказался от своих собственных яиц, в обмен на что-то менее осязаемое?
Ну, например, на долю поисковых запросов в Рунете.

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Пал Саныч

А Алиса на все вопросы будет отвечать "та шо вы горотие" 😂😂😂😂

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Херовый русский

Что-то не понял, кто у кого отжимает Яндекс?

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Марат Яз

Карма Воложа

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Скрытый Потанцевал

а кто будет на Западе с ними работать ? шлейф фсбяндекса будет тянуться еще долго, в коллективе наверняка будет агентура, доверить данные такому облаку дураков будет мало

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