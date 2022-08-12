Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт Сергей Кириенко, в компании обсуждают переезд из Нидерландов — Bloomberg Статьи редакции
А Аркадий Волож готов отказаться от доли в компании — если сохранит право на интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом, говорят источники.
- Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — отец Владимира Кириенко, гендиректора VK, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. В «Яндексе» отказались от комментариев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил изданию.
- По словам источников, никаких предложений о смене владельца компании пока не поступало. Сейчас переговоры сосредоточены на переезде головной компании «Яндекса» из Нидерландов — «недружественной» для России страны.
- В переговорах также участвует глава Счётной палаты Алексей Кудрин, которого сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил быть посредником в сделке. Представитель Кудрина отказался от комментариев.
- При этом Волож готов отказаться от доли в компании в обмен на разрешение сохранить права на интеллектуальную собственность, которая нужна для развития бизнеса за границей, говорят источники.
- Также около 10% из 19 тысяч сотрудников «Яндекса» находятся за рубежом, они могут отделиться от компании и стать «ядром» для новой международной фирмы, которая будет развивать в том числе беспилотники и облачные технологии.
- В конце июля The Bell рассказал, что в «Яндексе» идут переговоры о будущем компании — по их итогам Волож готов отказаться от контроля над бизнесом в России. В обмен он получит возможность развивать часть активов компании за рубежом — включая беспилотники, облака и образовательный проект «Яндекс.Практикум». 11 августа «Ъ» сообщил, что «Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.
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в правильную страну которая не проводит спец операций?))
В страну, которая не огребает по хребту за проведение спецопераций.
в страну, где упыри не отжимают бизнес
Получается все же приплел, к нейтральной то новости ?;)
Пысы. с регистрацией
это нейтральная новость? ОоПысы. с регистрацией
я с DTF пришел
С пикабу
Это нейтральная новость...?
А какая? Сервис переезжает ,прямо не озвучили причины, не упомянули войну и прочее. Статья с разряда «Граф Волжский продает поместье и уезжает во Францию» она не касается никого из здешних, где же она не нейтральная то ?
А кто сказал, что правильные страны не должны проводить спецоперации? Если сосед много выебывается, почему бы не дать ему профилактических пиздюлей?
Теперь будет "ТАКИЯНДЕКС"😂😂😂
Волож всё, а Яндекс теперь станет полностью «обетованным»?
Всё-то у них теперь дружественное и полностью кошерное будет.
Мне кажется эти слухи распускает Кудрин, чтобы показать, что он не сбитый лётчик, а кому-то нужен и что-то может решать.
Мог бы и покруче слух придумать чем тот где его попросил вести переговоры Волож.
так только вчера писали, что яндекса свои бизнеса вывозят. типа беспилотное такси и тд?
Яндекс запустил свой автопилот, который написал Воложу - Надо валить, брат.. 10% я вывезу, остальные ты сам.
Да, какие технологии, какое беспилотное?!
Есть же Толока!
Похоже сценарий Дуров 2
Интересно, как давно Аркаша отказался от своих собственных яиц, в обмен на что-то менее осязаемое?
Ну, например, на долю поисковых запросов в Рунете.
А Алиса на все вопросы будет отвечать "та шо вы горотие" 😂😂😂😂
Что-то не понял, кто у кого отжимает Яндекс?
Карма Воложа
а кто будет на Западе с ними работать ? шлейф фсбяндекса будет тянуться еще долго, в коллективе наверняка будет агентура, доверить данные такому облаку дураков будет мало