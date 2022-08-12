Telegram выпустил обновление с блокировкой голосовых и видеосообщений для владельцев подписки Статьи редакции
А также с платформой для создания эмодзи и возможностью подарить подписку.
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- В мессенджере появилась платформа для создания новых эмодзи: пользователи могут загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей. Анимированные эмодзи можно добавлять в сообщения или подписи к фотографиям и видео.
- Для пользователей с подпиской уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Видеть анимированные эмодзи могут все пользователи и добавлять их в чат «Избранное».
- У Premium-пользователей в настройках появился запрет на отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: «все», «контакты» или «никто».
- Пользователи могут добавить исключения, указав отдельных пользователей или группы, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять голосовые сообщения.
- Также пользователи смогут подарить подписку на три, шесть или двенадцать месяцев. Для этого нужно в профиле нужного пользователя нажать на троеточие и выбрать «Подарить Premium».
- При использовании приложения Telegram для компьютера или клиента Android с сайта мессенджера оформить или подарить подписку можно с помощью ботов, например PremiumBot.
- Кроме того, Telegam добавил новые интерактивные эмодзи, обновил дизайн панели стикеров для iOS и внёс некоторые другие изменения.
- Telegram запустил платную подписку в июне 2022 года. В начале августа Павел Дуров пожаловался, что Apple снова задерживает обновление Telegram. По его словам, оно должно «совершить революцию в том, как люди выражают мысли».
Это уже революционное обновление или все ещё задерживают? 🤣
а где ты еще запретишь голосовые сообщения?
разве они так мешают личных чатах? достаточно написать "не слушаю" или "текстом" и если нужен ответ, то напишут
Революцией не пахнет. Но вот за блокировку голосовых сообщений респект.
странные у дурова понятия о революции.
Да хорошо хоть у него они безобидные
Запрет голосовых отдельным контактам 🔥
А очистку кеша когда добавят?
Вы про это?
А что, не очищает полностью?
полностью это как именно?
Переиграл и уничтожил
Уже давно есть, даже по чатам. Мамка не спросит, почему телеграмм занимает 20 гб
Да лучше бы добавили функцию запрета удаления переписки у обоих, хотя бы до тех, у кого премиум, а лучше для всех, ибо бесит это нереально. Дуров, дай выбор!
Тоже думал, чтобы можно было создавать спец. чаты где только админ имеет право удалять переписки, помоему только из за этого рабочие группы все еще в ватсапе
Так админ же может посмотреть что и когда удалили
Тогда будут просить тариф ещё более высокий, перебивающий премиум, который не даёт удалять сообщения.
А по-моему, очень удобно. Особенно бесят другие мессенджеры, где отправил сообщение не то или не тому, а удалить нельзя. В конце концов, сообщения между двумя людьми принадлежат им обоим, а значит и удалять их могут оба)
Революция измельчала...
Страна глухих?
И этот эмейзинг он нам обещал?)
Революционное обновление походу пришлось отложить, чтоб пропустили минорные обновлении
какая нах революция может быть в копии приложения для смс?
Только вот теперь отправка кружочков не работает, даже в избранное. У кого также?
Проверил, работает 🤔
Видимо какой-то владелец премиума запретил вам отправлять кружочки, совсем
Это и есть революционное обновление, которое должно перевернуть мир общения? 😂
👍👍👍
Ну что-то в этом есть, ну насчёт того, что можно запретить отправлять голосовые и кружки это прям то, что нужно. А вот насчёт эмоджи которые в диалоге анимированны, такое себе.
Анимированные эмодзи это конечно мда
Обычные стикеры анимированные бесят, на пол-экрана трясутся дергаются, так теперь ещё и в сообщениях мелочь будет трястись.. надеюсь, это можно будет выключить
Эволюция общения
Вау, Дуров — революционер!
Деголософикация телеги