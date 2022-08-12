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Telegram выпустил обновление с блокировкой голосовых и видеосообщений для владельцев подписки Статьи редакции

А также с платформой для создания эмодзи и возможностью подарить подписку.

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  • В мессенджере появилась платформа для создания новых эмодзи: пользователи могут загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей. Анимированные эмодзи можно добавлять в сообщения или подписи к фотографиям и видео.
  • Для пользователей с подпиской уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Видеть анимированные эмодзи могут все пользователи и добавлять их в чат «Избранное».
  • У Premium-пользователей в настройках появился запрет на отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: «все», «контакты» или «никто».
  • Пользователи могут добавить исключения, указав отдельных пользователей или группы, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять голосовые сообщения.
  • Также пользователи смогут подарить подписку на три, шесть или двенадцать месяцев. Для этого нужно в профиле нужного пользователя нажать на троеточие и выбрать «Подарить Premium».
  • При использовании приложения Telegram для компьютера или клиента Android с сайта мессенджера оформить или подарить подписку можно с помощью ботов, например PremiumBot.
  • Кроме того, Telegam добавил новые интерактивные эмодзи, обновил дизайн панели стикеров для iOS и внёс некоторые другие изменения.
  • Telegram запустил платную подписку в июне 2022 года. В начале августа Павел Дуров пожаловался, что Apple снова задерживает обновление Telegram. По его словам, оно должно «совершить революцию в том, как люди выражают мысли».

#новость #telegram

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34 комментария
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 Розарио Агро

Это уже революционное обновление или все ещё задерживают? 🤣

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Rnatery

а где ты еще запретишь голосовые сообщения?

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sardelkin

разве они так мешают личных чатах? достаточно написать "не слушаю" или "текстом" и если нужен ответ, то напишут

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се ля ви
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Andrew Fedorov

Революцией не пахнет. Но вот за блокировку голосовых сообщений респект.

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nsesu7

странные у дурова понятия о революции.

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Никита Мардюков

Да хорошо хоть у него они безобидные

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Ватник Наизнанку

Запрет голосовых отдельным контактам 🔥

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تقي

А очистку кеша когда добавят?

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Дмитрий Новиков

Вы про это?

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Maksim Razbo

А что, не очищает полностью?

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Дмитрий Новиков

полностью это как именно?

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Om a

Переиграл и уничтожил

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Dmitry Porkhaev

Уже давно есть, даже по чатам. Мамка не спросит, почему телеграмм занимает 20 гб

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Alice

Да лучше бы добавили функцию запрета удаления переписки у обоих, хотя бы до тех, у кого премиум, а лучше для всех, ибо бесит это нереально. Дуров, дай выбор!

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Марсель

Тоже думал, чтобы можно было создавать спец. чаты где только админ имеет право удалять переписки, помоему только из за этого рабочие группы все еще в ватсапе

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Иван Куричев

Так админ же может посмотреть что и когда удалили

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Артур Кожевников

Тогда будут просить тариф ещё более высокий, перебивающий премиум, который не даёт удалять сообщения.

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Kirill Komissarov

А по-моему, очень удобно. Особенно бесят другие мессенджеры, где отправил сообщение не то или не тому, а удалить нельзя. В конце концов, сообщения между двумя людьми принадлежат им обоим, а значит и удалять их могут оба)

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F-117

Революция измельчала...

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Алекс И

Страна глухих?

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Alex Shokhin

И этот эмейзинг он нам обещал?)

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Yo Yo

Революционное обновление походу пришлось отложить, чтоб пропустили минорные обновлении

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Rnatery

какая нах революция может быть в копии приложения для смс?

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Bookercatch

Только вот теперь отправка кружочков не работает, даже в избранное. У кого также?

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Никита Мардюков

Проверил, работает 🤔

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Константин Морошин

Видимо какой-то владелец премиума запретил вам отправлять кружочки, совсем

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Юлия Баранова

Это и есть революционное обновление, которое должно перевернуть мир общения? 😂

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TUANA KOCA

👍👍👍

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Данил Кияшкин

Ну что-то в этом есть, ну насчёт того, что можно запретить отправлять голосовые и кружки это прям то, что нужно. А вот насчёт эмоджи которые в диалоге анимированны, такое себе.

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Никита Мардюков

Анимированные эмодзи это конечно мда
Обычные стикеры анимированные бесят, на пол-экрана трясутся дергаются, так теперь ещё и в сообщениях мелочь будет трястись.. надеюсь, это можно будет выключить

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Александр Мазалецкий

Эволюция общения

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Михаил Иванович

Вау, Дуров — революционер!

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Maks Dainekov

Деголософикация телеги

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