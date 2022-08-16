Мессенджер Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей Статьи редакции
Взлом не затронул список контактов и историю сообщений пользователей, но хакеры могли перерегистрировать учётную запись на своё устройство и вести переписку от её имени.
- Signal подтвердил, что утечка произошла из-за взлома базы компании Twilio, которая занимается проверкой номеров. Коммуникационная компания сообщала, что злоумышленники получили доступ к данным 125 её клиентов (среди которых Signal), но не раскрывала их.
- Мессенджер отправил предупреждения пользователям, которых коснулся взлом. При этом компания уверяет, что история сообщений, список контактов и скрытая информация о профилях осталась под защитой.
- Через взломанные номера можно было перерегистрировать номер учётной записи на другом устройстве, отправлять и получать сообщения. «Среди 1900 номеров злоумышленник явно искал три, мы получили сообщение от одного из них, что его учётная запись была перерегистрирована», — пояснили в Signal.
- Signal отменит регистрации на всех устройствах для всех, кого коснулся взлом. Всего у мессенджера около 40 млн пользователей, по данным TechCrunch.
- Signal был создан в 2014 году. Сервис позиционирует себя как защищённый мессенджер. Его механизм сквозного шифрования Signal Protocol используется, например, в WhatsApp.
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Когда по пьяни ищешь номера бывших
И обнаруживаешь, что их всего 3, а не 1900.
А где-то в голос смеются ЯндексЕда, СДЭК, Сбер, Туту, Деливери.
Утечка данных 1900, 125 клиентов, это всегда плохо, независимо от цифр.
125 компаний-клиентов, а не физлиц. Среди 125 - Signal
Благодарю. Но я и не писал о физлицах, всё в порядке.
🕷 🕸 🇷🇺
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Очередной денёк с утечками, все как обычно
Лучше бы с уточками
Ценитель?
Это же такой секьюрный и безопасный мессенджер, да?
взлом был не у них а у телеком компании )
Это да, но видимо не зря люди возмущаются, когда защищённые штуки просят телефон обязательно. И например не юзают телегу, если тру ананимасы.
Ананимасы или анонимусы? (-:
А вообще работа без привязки к телефону вполне возможна и более безопасна.
Не разбираюсь, кому это реально нужно, а кто с анонимностью носится как школьники с кали линукс. Мне кажется, что первые не кричат про это на каждом углу.
Его, по слухам любят siloviki.
Если Signal такой приватный, то давно перестать полагаться на не очень безопасный сервис верификации. Или трусы наденьте или крестик снимите.
Любой мессенджер с регой по телефону несекьюрен совсем
Oh no! Anyway...
Здравствуй, приватность
Беда пришла откуда не ждали