Сервисы
Маша Цепелева

Мессенджер Signal рассказал об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей Статьи редакции

Взлом не затронул список контактов и историю сообщений пользователей, но хакеры могли перерегистрировать учётную запись на своё устройство и вести переписку от её имени.

  • Signal подтвердил, что утечка произошла из-за взлома базы компании Twilio, которая занимается проверкой номеров. Коммуникационная компания сообщала, что злоумышленники получили доступ к данным 125 её клиентов (среди которых Signal), но не раскрывала их.
  • Мессенджер отправил предупреждения пользователям, которых коснулся взлом. При этом компания уверяет, что история сообщений, список контактов и скрытая информация о профилях осталась под защитой.
  • Через взломанные номера можно было перерегистрировать номер учётной записи на другом устройстве, отправлять и получать сообщения. «Среди 1900 номеров злоумышленник явно искал три, мы получили сообщение от одного из них, что его учётная запись была перерегистрирована», — пояснили в Signal.
  • Signal отменит регистрации на всех устройствах для всех, кого коснулся взлом. Всего у мессенджера около 40 млн пользователей, по данным TechCrunch.
  • Signal был создан в 2014 году. Сервис позиционирует себя как защищённый мессенджер. Его механизм сквозного шифрования Signal Protocol используется, например, в WhatsApp.

#новость #signal #утечка

2154 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
Печальный вентилятор
Среди 1900 номеров злоумышленник явно искал три

Когда по пьяни ищешь номера бывших

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

И обнаруживаешь, что их всего 3, а не 1900.

Ответить
Развернуть ветку
СОКР

А где-то в голос смеются ЯндексЕда, СДЭК, Сбер, Туту, Деливери.
Утечка данных 1900, 125 клиентов, это всегда плохо, независимо от цифр.

Ответить
Развернуть ветку
Никита

125 компаний-клиентов, а не физлиц. Среди 125 - Signal

Ответить
Развернуть ветку
СОКР

Благодарю. Но я и не писал о физлицах, всё в порядке.

Ответить
Развернуть ветку
F-117

🕷 🕸 🇷🇺

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

🕷 🕸 (🕷 🕸 🇷🇺)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

Очередной денёк с утечками, все как обычно

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

Лучше бы с уточками

Ответить
Развернуть ветку
Артём К

Ценитель?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

Это же такой секьюрный и безопасный мессенджер, да?

Ответить
Развернуть ветку
Mr Yellow

взлом был не у них а у телеком компании )

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

Это да, но видимо не зря люди возмущаются, когда защищённые штуки просят телефон обязательно. И например не юзают телегу, если тру ананимасы.

Ответить
Развернуть ветку
СОКР

Ананимасы или анонимусы? (-:
А вообще работа без привязки к телефону вполне возможна и более безопасна.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Ch

Не разбираюсь, кому это реально нужно, а кто с анонимностью носится как школьники с кали линукс. Мне кажется, что первые не кричат про это на каждом углу.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Его, по слухам любят siloviki.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей К

Если Signal такой приватный, то давно перестать полагаться на не очень безопасный сервис верификации. Или трусы наденьте или крестик снимите.

Ответить
Развернуть ветку
Lexx Sky

Любой мессенджер с регой по телефону несекьюрен совсем

Ответить
Развернуть ветку
Автомобильный якорь

Oh no! Anyway...

Ответить
Развернуть ветку
Soviet Pooh

Здравствуй, приватность

Ответить
Развернуть ветку
Образованный шар

Беда пришла откуда не ждали

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null