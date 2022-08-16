Rutube сделал скачивание своего iOS-приложения доступным только в России после требования Apple Статьи редакции
Накануне Apple потребовала от сервиса скрыть в iOS-приложении видео российских государственных СМИ.
- Решение было принято, чтобы большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone, пояснили в Rutube.
- Пользователи в других странах смогут смотреть видео в веб-версии. Тем, кто скачал приложение до этого, «вероятно, будут доступны обновления».
- На Rutube есть каналы российских СМИ и блогеров, которые заблокированы на YouTube. Например, «Первого канала», «России-1», НТВ, RT, «Спаса», Владимира Соловьёва, пранкеров Вована и Лексуса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова. Возможно, в будущем их видео «будут доступны только на национальном видеохостинге».
- 15 августа Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видел российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей. Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.
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По-настоящему RU теперь
блин. я подумад Redtube... а какойто рютуп нафиг никому не нужен с помойной рекламой, всяким дегройдным наполнением для умствен отсталых любителей дом 2 евлеевой и тд
Вы не поверите, но у нас документов больше, чем хотелось бы думать
Да Яблоко им прям честь оказало таким поступком, про него за пределами Мордора то и знать не знали, да и в нём самом тоже не сильно
Google с Ютубом может делать также, оставляя доступ из России и блокируя каналы или видео в остальном мире. Это, в целом, логичная вещь.
@Глеб Щавлев Ты изгнан
Это что получается? Прогнулись под американцев?
Что значит прогнулись , просто отрицательно упрямятся
Вполне демократично.
Если чьей-то мнение не совпадает с повесткой запада - удаляй унижай.
Спасибо , все понятно
международные законы не понимать, комментарий писать
Гитлеру тоже нужно было площадку в западных медиа давать?
Например в Таймс на первой странице
Ой!
Ну и сравнение с Алоизычем спецоперации,аналоговесть которой , по сути между Россией и Украиной каждый век по две штуки происходит))
А нечего к пиндоской платформе присасываться. Надо на своей распространять. Айфон это навязанное Западом формалистическое трюкачество чуждое нашему Русскому Миру.
А у них ФАС ещё работает или уже нет?
Они прекрасно бегают между законами как и везде в мире.Apple's argument is that iOS users aren't bound to the App Store because they can seek out apps via the web.
Не, у них Bite!
Какой же рутуб багованный. У них там вообще есть тестировщики?
Блин не успел
Патриотичненько. 🇷🇺😍👍
а казахов то за что рутубом мучать?