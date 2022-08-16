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Маша Цепелева

Rutube сделал скачивание своего iOS-приложения доступным только в России после требования Apple Статьи редакции

Накануне Apple потребовала от сервиса скрыть в iOS-приложении видео российских государственных СМИ.

  • Решение было принято, чтобы большинство русскоязычных пользователей сервиса могли скачать приложение для любого устройства, в том числе для iPhone, пояснили в Rutube.
  • Пользователи в других странах смогут смотреть видео в веб-версии. Тем, кто скачал приложение до этого, «вероятно, будут доступны обновления».
  • На Rutube есть каналы российских СМИ и блогеров, которые заблокированы на YouTube. Например, «Первого канала», «России-1», НТВ, RT, «Спаса», Владимира Соловьёва, пранкеров Вована и Лексуса, Дмитрия (Гоблина) Пучкова. Возможно, в будущем их видео «будут доступны только на национальном видеохостинге».
  • 15 августа Apple потребовала, чтобы Rutube скрыл видел российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделал его доступным только для российских пользователей. Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.

#новость #rutube

1425 просмотров
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21 комментарий
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 Марат Яз

По-настоящему RU теперь

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Саша

блин. я подумад Redtube... а какойто рютуп нафиг никому не нужен с помойной рекламой, всяким дегройдным наполнением для умствен отсталых любителей дом 2 евлеевой и тд

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Евгений Широков

Вы не поверите, но у нас документов больше, чем хотелось бы думать

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15 сантиметров в обхвате

Да Яблоко им прям честь оказало таким поступком, про него за пределами Мордора то и знать не знали, да и в нём самом тоже не сильно

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Евгений Круглов

Google с Ютубом может делать также, оставляя доступ из России и блокируя каналы или видео в остальном мире. Это, в целом, логичная вещь.

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15 сантиметров в обхвате

@Глеб Щавлев Ты изгнан

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Пришелец 2

Это что получается? Прогнулись под американцев?

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Екатерина Продавцова

Что значит прогнулись , просто отрицательно упрямятся

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Стакан чая

Вполне демократично.

Если чьей-то мнение не совпадает с повесткой запада - удаляй унижай.

Спасибо , все понятно

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Образованный шар

международные законы не понимать, комментарий писать

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Васисуалий Лоханкин

Гитлеру тоже нужно было площадку в западных медиа давать?

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роман долгополов

Например в Таймс на первой странице
Ой!
Ну и сравнение с Алоизычем спецоперации,аналоговесть которой , по сути между Россией и Украиной каждый век по две штуки происходит))

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Владимир Кондратьев

А нечего к пиндоской платформе присасываться. Надо на своей распространять. Айфон это навязанное Западом формалистическое трюкачество чуждое нашему Русскому Миру.

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Стас Иванов

А у них ФАС ещё работает или уже нет?

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Екатерина Продавцова

Они прекрасно бегают между законами как и везде в мире.

Apple's argument is that iOS users aren't bound to the App Store because they can seek out apps via the web.
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Владимир Кондратьев

Не, у них Bite!

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jellyfish
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Иван Иванов

Какой же рутуб багованный. У них там вообще есть тестировщики?

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Asshot est

Блин не успел

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Сексорцист Милфхантерович

Патриотичненько. 🇷🇺😍👍

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Pavel Zakharov
Тогда Rutube скрыл приложение в AppStore для пользователей из других стран, кроме Казахстана и Беларуси.

а казахов то за что рутубом мучать?

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