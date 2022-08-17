Роскомнадзор выделит 57,7 млн рублей на разработку системы для поиска запрещённого контента по картинкам и видео Статьи редакции
Она должна искать экстремистские материалы, призывы к митингам и пропаганду ЛГБТ.
- Разработкой системы «Окулус» для «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) займётся ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», пишет «Коммерсантъ». Компания получит на разработку проекта 57,7 млн рублей, система должна быть готова к 12 декабря.
- Согласно документам, «Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения, видео, переписки в чатах и материалы в каналах мессенджеров и другие данные, чтобы найти противоправный контент.
- Система должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Предполагаемая мощность — 200 тысяч изображений в сутки, то есть в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки.
- О планах Роскомнадзора разработать такую систему «Коммерсантъ» писал в сентябре 2021 года. Она должна работать на основе ИИ и искать экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Теперь в списке есть и пропаганда «нетрадиционных отношений» и демонстрация курения.
- По мнению источника «Ъ» в крупной ИТ-компании, реализовать подобную систему не только за такую сумму и в такие сроки, но и в принципе невозможно.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» (Execution RDS) создано в 2014 году. Выручка за 2021 год — 229,6 млн рублей, чистая прибыль — 23,4 млн рублей. Компания разрабатывала корпоративные системы для бизнеса на основе решений SAP. Среди клиентов и партнёров — РЖД, «Северсталь», IBM, Mail.ru и другие.
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Из космической державы в полицейскую...
ссср тоже был полицейской державой
Уже лет 20 как не космическая держава
Ой фпизду блять хоть не читай эти новости
Самая реальная реакция! 😄
я когда всегда :D и все равно читаю
Очередной попил, в итоге сделают ничего
Это даже +
Не найдут экстремистские картинки за 60 мульенов?
за один лям баксов напишут гугл или яндекс к декабрю!
Путин принял Россию со своей орбитальной станцией, а оставит с кучей иезуитских методов поиска несогласных в сети
57 миллионов которые можно было потратить на больных диабетом например. Но я так понял нетрадиционалы опаснее болезней...
Может вы и всю свою ЗП на диабетиков тратите?)
Самая свободная страна. Иосиф Виссарионович обзавидовался бы. До чего техника дошла..ждем машинку для контроля мыслей.
Да не нужна нам эта свобода слова! Я все равно ей не пользовался!
Телевидение и СМИ давно изобретены (-:
РКН хочет изобрести что-то типа ЯндексДакрнет?
«Освоят» бюджет, а в итоге будут запросами в гугле искать и требовать ставить пометки «Нарушает!».
Все знают, как это ̶н̶е̶работает.
Инициатива хорошая??
Отвратительная инициатива
Не фига себе распил!!! 🤦♂️🙄
За сколько сделали бы?
А разве "призывы к митингам" запрещены?
Вот оно будущее IT отрасли в России 🤦♀️
Там это… Оруэлл привет передаёт.
Оруелл просто охеревает вот уже сколько месяцев
О боже, потом мое селфи примут за террориста, и ничего будет не сделать, "потому что система такая" 🤦♀️
Ужас, безумие обходится все дороже и дороже....
Походу придется ему начать с этого чата.... посоны удаляйте коменты...
ой, да ладно. там хоть бы треть до этой разработки дошла. остальное попилят по пути
никуда они не дойдут. 100% все спиздят.
Система по определению типа дерева по распиленным щепкам )
призывы к митингам? А сами митинги запрещены? Это при том что даже согласование митинга по закону носит уведомительный характер...
PS мне аот интересно кто вот те люди которое это будут в России разрабатывать. Или за будущее своих детец и ануков они не переживают потому что их в России и не будет?
Окулус, который мы заслужили
Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в чёрных усах. О жестокая, ненужная размолвка! О упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но всё хорошо, теперь всё хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата.
не дай бог
Каждый день все закручивают. Боюсь, откручивание не на моем веку произойдёт.
Кто хоть это будет разрабатывать? Кто те люди, что сами себе яму роют? Или те, кто тут не живет, например аутсорсеры из Индии?
Шел 1864 год
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.
Великие новости Великой страны!1 блять
200 тыс изображений в сутки - не так уж и много. А бурный рост сгенерированных изображений по текстовому описанию (Mindjourney и т.п.) внесут ещё больше шума
Максимальная ржомба
Компания получит на разработку проекта 57,7 млн рублей, система должна быть готова к 12 декабря.
Ждём новые задания в Яндекс.Толоке за 0.05 рублей
Судя по беспокойству, под постом одни ЦП продюсеры собрались 😀
"Гурманы падки на гуманитарку"
Главное потом по ним не выйти на самих себя
Почему невозможно? Если у них уже есть определенные наработки, почти готовый продукт к зиме можно выдать. С нуля - конечно невозможно.
Что такое экстремистские материалы?
Роскомнадзор выделит 57,7 млн рублей на разработку системы для поиска запрещённого контента по картинкам и видео
а я по заголовку подумал, что поисковик по порнухе, вместо всех этих спутников (
Опять получится Хуёкулус