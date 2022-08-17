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Пыльный Илья

Роскомнадзор выделит 57,7 млн рублей на разработку системы для поиска запрещённого контента по картинкам и видео Статьи редакции

Она должна искать экстремистские материалы, призывы к митингам и пропаганду ЛГБТ.

  • Разработкой системы «Окулус» для «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) займётся ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», пишет «Коммерсантъ». Компания получит на разработку проекта 57,7 млн рублей, система должна быть готова к 12 декабря.
  • Согласно документам, «Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения, видео, переписки в чатах и материалы в каналах мессенджеров и другие данные, чтобы найти противоправный контент.
  • Система должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Предполагаемая мощность — 200 тысяч изображений в сутки, то есть в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки.
  • О планах Роскомнадзора разработать такую систему «Коммерсантъ» писал в сентябре 2021 года. Она должна работать на основе ИИ и искать экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Теперь в списке есть и пропаганда «нетрадиционных отношений» и демонстрация курения.
  • По мнению источника «Ъ» в крупной ИТ-компании, реализовать подобную систему не только за такую сумму и в такие сроки, но и в принципе невозможно.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» (Execution RDS) создано в 2014 году. Выручка за 2021 год — 229,6 млн рублей, чистая прибыль — 23,4 млн рублей. Компания разрабатывала корпоративные системы для бизнеса на основе решений SAP. Среди клиентов и партнёров — РЖД, «Северсталь», IBM, Mail.ru и другие.

#новость #роскомнадзор

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60 комментариев
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 Марат Яз

Из космической державы в полицейскую...

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Виктория Никанорова

ссср тоже был полицейской державой

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4 комментария
Alexey QuQu

Уже лет 20 как не космическая держава

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Роман Н.

Ой фпизду блять хоть не читай эти новости

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Alex Shevchenko

Самая реальная реакция! 😄

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Стас Т.

я когда всегда :D и все равно читаю

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Alexey QuQu

Очередной попил, в итоге сделают ничего

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Black7

Это даже +

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Salena_ya

Не найдут экстремистские картинки за 60 мульенов?

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Marat Nigametzianov

за один лям баксов напишут гугл или яндекс к декабрю!

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Марат Яз

Путин принял Россию со своей орбитальной станцией, а оставит с кучей иезуитских методов поиска несогласных в сети

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shamil aliyev

57 миллионов которые можно было потратить на больных диабетом например. Но я так понял нетрадиционалы опаснее болезней...

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Стас Иванов

Может вы и всю свою ЗП на диабетиков тратите?)

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3 комментария
Денис Вершинин

Самая свободная страна. Иосиф Виссарионович обзавидовался бы. До чего техника дошла..ждем машинку для контроля мыслей.

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Пришелец 2

Да не нужна нам эта свобода слова! Я все равно ей не пользовался!

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3 комментария
СОКР

Телевидение и СМИ давно изобретены (-:

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1 комментарий
СОКР

РКН хочет изобрести что-то типа ЯндексДакрнет?
«Освоят» бюджет, а в итоге будут запросами в гугле искать и требовать ставить пометки «Нарушает!».
Все знают, как это ̶н̶е̶работает.

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Барак Обломов

Инициатива хорошая??

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1 комментарий
Пришелец 2

Отвратительная инициатива

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cepera

Не фига себе распил!!! 🤦‍♂️🙄

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Возрастной магнит

За сколько сделали бы?

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Миша Магадан
Она должна искать экстремистские материалы, призывы к митингам и пропаганду ЛГБТ.

А разве "призывы к митингам" запрещены?

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Marussia 123

Вот оно будущее IT отрасли в России 🤦‍♀️

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рома че

Там это… Оруэлл привет передаёт.

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Мария

Оруелл просто охеревает вот уже сколько месяцев

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Юлия Баранова

О боже, потом мое селфи примут за террориста, и ничего будет не сделать, "потому что система такая" 🤦‍♀️

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Sergei Greedusoff

Ужас, безумие обходится все дороже и дороже....

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Рома Агаев

Походу придется ему начать с этого чата.... посоны удаляйте коменты...

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Владислав Горящий

ой, да ладно. там хоть бы треть до этой разработки дошла. остальное попилят по пути

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Marat Nigametzianov

никуда они не дойдут. 100% все спиздят.

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Алекс И

Система по определению типа дерева по распиленным щепкам )

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Александр Иванов

призывы к митингам? А сами митинги запрещены? Это при том что даже согласование митинга по закону носит уведомительный характер...
PS мне аот интересно кто вот те люди которое это будут в России разрабатывать. Или за будущее своих детец и ануков они не переживают потому что их в России и не будет?

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AlexRad

Окулус, который мы заслужили

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Yaroslav Chuykov

Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в чёрных усах. О жестокая, ненужная размолвка! О упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но всё хорошо, теперь всё хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата.

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Виктория Никанорова

не дай бог

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Zamir Saidov

Каждый день все закручивают. Боюсь, откручивание не на моем веку произойдёт.
Кто хоть это будет разрабатывать? Кто те люди, что сами себе яму роют? Или те, кто тут не живет, например аутсорсеры из Индии?

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Антон Антонов

Шел 1864 год

Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.

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Sergey Dovzhenko

Великие новости Великой страны!1 блять

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Innokentiy Sokolov

200 тыс изображений в сутки - не так уж и много. А бурный рост сгенерированных изображений по текстовому описанию (Mindjourney и т.п.) внесут ещё больше шума

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Razor
2 изображения в секунду

Максимальная ржомба

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pontlesslizard
«Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения, видео, переписки в чатах и материалы в каналах мессенджеров и другие данные, чтобы найти противоправный контент.
Компания получит на разработку проекта 57,7 млн рублей, система должна быть готова к 12 декабря.

Ждём новые задания в Яндекс.Толоке за 0.05 рублей

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Стас Иванов

Судя по беспокойству, под постом одни ЦП продюсеры собрались 😀

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николай

"Гурманы падки на гуманитарку"

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15 сантиметров в обхвате

Главное потом по ним не выйти на самих себя

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Galina Shemukhina

Почему невозможно? Если у них уже есть определенные наработки, почти готовый продукт к зиме можно выдать. С нуля - конечно невозможно.

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Груднев Грудин

Что такое экстремистские материалы?

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Sergey Sergeychik

Роскомнадзор выделит 57,7 млн рублей на разработку системы для поиска запрещённого контента по картинкам и видео

а я по заголовку подумал, что поисковик по порнухе, вместо всех этих спутников (

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Roman Bogoudinov

Опять получится Хуёкулус

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