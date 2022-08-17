InDriver запустит в Казахстане сервис поиска работы для кассиров, грузчиков и других Статьи редакции
Кандидаты смогут свайпать предложения как в Tinder, а работодатели отбирать сотрудников по подходящим критериям.
- Сервис «inDriver.Работа» будет ориентирован на сферы с большой текучкой кадров: продавцов, грузчиков, кассиров, официантов и других, рассказала компания изданию Shopper's.
- Соискатели будут получать всю информацию о будущем месте работы с помощью фотографий и видео с описанием вакансий. Из них должны быть понятны место работы и должность, оборудование, обязанности, возможные физические сложности, зарплата и график.
- Механика сервиса похожа на Tinder: соискатели смогут листать вакансии по нужным параметрам и смахивать вправо понравившиеся из них. Если ожидания работодателя и соискателя совпадут, они смогут обсудить детали и назначить собеседование.
- Алгоритм приложения будет подбирать наиболее подходящие вакансии. При этом пропустить их не получится: нужно либо отклонить объявление, либо принять.
- В ближайшие несколько дней сервис станет доступен внутри приложения inDriver в Алмате и Нур-Султане, а до конца 2022 года — в Караганде, Актау и других городах.
- Первые три месяца он будет бесплатным для работодателей, потом они будут платить только за подходящих кандидатов. Среди первых клиентов сервиса компания называет «Билайн», KFC, «Казахтелеком» и другие. В будущем «inDriver.Работа» могут запустить и в других странах присутствия, но конкретные планы компания не раскрывает.
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Рабочий тиндер, любопытно (-:
Надеюсь там всё надолго будет, а не 1 ночь и разбежались.
Хо хо. С последнего свидания в тиндере, я ливнул со скоростью света, потому что пошло серьезное "у нас такие красивые дети будут" и "О, ты Рак - они отличные отцы!"
Единственное полезное применение астрологии — это узнать у ломающейся насчёт возраста барышни искомую дату, ненавязчиво спросив про год животного по китайскому календарю. Его обычно сообщают без запинок, а там разброс +- 12 лет, не ошибёшься)) В остальных случаях да, лучше сразу врубать вторую космическую :D
Не, в этой фразе прям всё что я ненавижу. И попытка меня захамутать ( на первом свидании епта! Нихуя себе! Как ебатся так "жди третьего\пятого\до второго пришествия" а как дети так в первое...совсем охуели со своими часиками тикующими).Так ладно бы захамутать используя научное обоснование "О, тебе 35 а нет залысин и седины, это неплохо, неплохо, значит и у детей возможно так будет" , но нет же! Использовали лженауку! Вот это меня оскорбило. Извините, наболело пиздец. Я даже придумал термин "горящий на тиндере" как аналогия к "горящий в аду" это для тех мальчиков и девочек которые плохо себя вели между 20-ю и 30ю годами жизни.
😅
Это уже не индрайвер получается, это какой-то инворкер
Якуты рвутся к власти)
Будут выбирать по внешности? Как рабов когда-то?
Как тиндер, только для работы