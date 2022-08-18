«Яндекс Музыка» добавила поиск внутри плейлистов и на страницах подкастов, альбомов и артистов Статьи редакции
Также поиск теперь учитывает музыкальные вкусы и может искать по тексту песни.
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- «Яндекс Музыка» обновила поиск в приложении. Теперь он учитывает музыкальные вкусы пользователя: на первой строке поиска появится исполнитель, который ему больше интересен, а остальные — ниже. Например, при запросе «Smith» фанаты инди-рока на первом месте увидят The Smiths, а фанаты современной поп-музыки — певца Сэма Смита.
- Теперь можно искать музыку в отдельных категориях: по артистам, трекам, плейлистам, подкастам или книгам. Также сервис научился понимать, где именно ему задают запрос: на странице артиста «Музыка» покажет в первую очередь его треки, на странице подкастов — подходящие выпуски.
- В мае в «Музыке» появился режим sing along, аналог караоке — он подсвечивает активную строчку из включенной песни. Теперь сервис учитывает их в поиске — можно ввести несколько слов и «Музыка» покажет нужную песню.
- Обновлённый поиск доступен на устройствах с iOS, позже он появится на Android.
Дайте уже посмотреть отдельным списком лайкнутые треки в профиле исполнителя. И альбомы отдельной вкладкой, а не в перемешку с синглами
К слову говоря, они уже который год никак не перенесут функцию бана по исполнителю из браузерной версии в мобилку.
Комментарий удален модератором
Когда lossless?
Никогда, 99.9999% разницы не слышит.
В новых ушах эпл вроде будет поддержка лосслесс, может тогда появится нужда. Только у яндекса HQ есть, в чем отличие?
Ты не можешь услышать ничего из лосслесс из пластмасски размером с хер муравья на ходу.
Срочно сообщи об этом в эпл, а то они глупые разрабатывают зря
Не зря, они лошкам пластик с кремнием продают, навар, выгода, профит.
Ты напиши всё равно, талант пропадает
Наивно полагать, что эпл разрабатывает что-то для экшуалли своих пользователей. Если бы они поступали так, то не играли бы в игру "пора-продать-твой-телефон-и-купить-новый" каждый год. Не делали бы собственные порты, клали бы зарядки и переходники в комплект, разрешали бы ставить приложения в обход своих магазинов и многое другое. А так вся их цель как компании (бизнеса) - это профит, и никогда не счастье пользователей. Собственно, так работает капитализм.
Но есть и но. Чтобы был профит, пользователи должны быть довольны, поэтому добавляются фичи ;)
Я кстати был сильно удивлён, что AirPods Max по проводу не поддерживают полный lossless.
Пака что только эти уши умеют играть lossless:
Monolith M565C.
Audio-Technica ATH-M20X.
Philips SHP9500 HiFi.
Superlux HD 681.
Sony WH-1000XM4.
Beyerdynamic Amiron home.
SENNHEISER HD 820.
HIFIMAN HE-400I.
Откуда инфа про проценты?)
Из знаний о мире.
Если каждый человек будет рассказывать свои знания из мира, боюсь знаний в мире станет слишком много)
Не ссы, только смелым покоряются моря.
У дизер заметно лучше качество звука. У Яндекса лучше рекомендации.
Когда уже Яндекс начнёт запомнить плейлист в который я добавил последний трек, как на всех платформах. Реально не удобно без этой функции.
Совсем как взрослые стали, как Apple Music. Поздравляю
Яндекс в последнее время прям молодцы,кучу новый фич пилят
Отдельное SEO под это дело не планируется среди лейблов и музыкантов? (-: Типа: ты, конечно, металлюга, но по запросу Black Sabbath покажем первым Киркорова и Бабкину.
Щас не до мусорных профессий, сейчас мир борется с неонацизмом.
Яндекс Музыка, пожалуйста, наведите порядок в категориях подкастов! Сделайте нормальные фильтры для поиска и сортировки нужных подкастов по: к-ву лайков, по к-ву выпусков, по тематикам, по популярности выпусков, с меткой и без 18+ и по новизне в категории. Почему так сложно то???
Да кому нужны. Лучше бы вообще их убрали из приложения
Ну почему по тапу на исполнителя я должна ещё прокрутить это ненужное меню чтобы просто перейти в карточку артиста? Почему в спотифае все нормально сделано, а у вас все через ж?
Как с спотифай скачать отдельно песню? Как на скриншоте
Да и у Дизера интерфейс намного интуитивнее и удобнее.
яндекс музыка, отвали от меня со своими всратыми подкастами, которые я никогда не слушал, но ты продолжаешь мне их пихать на главный экран, отвали со своими русским рЕпом и другим боимуором с завыванием, то, что я арию иногда включу, или би2, не означает, что я жру русское авно, которое сейчас крутят везде, у меня более 1000 песен, которые я отметил лайками, но ты постоянно пихаешь мне какой то мусор. даже украинское что то проскочило, у вас там писатель алгоритма, что в глаза долбится или моргенхрена с бузовой фанат?
отвали от меня, я люблю вечную классику 80-90ых, иногда 2000ых.
Мне кажется, по тексту и так искалось, нет?
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Молодцы яндекс, хорошо работают