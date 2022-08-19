Суд в России впервые оштрафовал оператора за пропуск звонка с подменного номера из-за рубежа Статьи редакции
Сумма штрафа — 1 млн рублей.
- Суд оштрафовал ООО «Оранж Бизнес Сервисез» за пропуск вызова с подменного номера от иностранного оператора, пишет «Интерфакс». Эта компания — «дочка» французской телекомкомпании Orange.
- Как сообщили в Роскомнадзоре, это первое в России решение о привлечении к ответственности за подобное нарушение. Регулятор составил протокол по ч.2 ст.13.2.1 КоАП (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика).
- Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров в декабре 2021 года.
- Блокировать вызовы и SMS из-за рубежа с подмененных номеров от операторов требуют поправки к закону «О связи», напоминает РБК. Для этого компании обязали подключиться к системе Роскомнадзора по контролю блокировки звонков с подменных номеров.
- В июле 2022 года «Коммерсантъ» писал, что мобильные операторы раскритиковали подзаконные акты, которые определяют требования к этой системе. В частности, они указали, что подключение к системе потребует доработки оборудования и обновление ПО.
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Пропуск подменного ОДНОГО звонка - штрафанули на лямчик.
Слив МИЛЛИОНОВ личных данных - попросили 60к.
Как это, блять, работает? Неужели один звонок может нанести больше ущерба чем бесконечное количество данных, которые как итог и приводят к подобным звонкам?
само собой подмена номера опасней, вдруг очередной навальный позвонит очередному дурачку фсбшнику
О,этот гениальный звонок,до сих пор смеюсь
Я не пойму чего тебя не устраивает. Штраф в миллион за звонок слишком большой или штраф за утечку данных слишком маленький?
Да. Штраф в миллион за звонок слишком большой и штраф за утечку данных слишком маленький.
Видимо депутату какому-то по ошибке звякнули.
Навальнисты вчера депутатам звонили под видом Миа Россия сегодня спрашивали про квартиру в Майами зама Шойгу
Посчитайте во сколько обходится один звонок о ложном минировании.
Да. Ты не понимаешь. Все штрафы идут в фонд и распределяются на компенсации
Уже собрали 200000, и это меньше чем за год!
Операторы на страже скама, ни дня без звонков от СБ Сбера
Как ушёл из сбера перестали звонить, странно...
Опять Христо кому-то звонил
Какие отвратительные рожи!
не тому кому надо позвонили по ходу...
или наоборот тому.
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Что такое "подменный номер"?
гугли "SIP-телефония с подменой номера", грубо говоря во время входящего звонка можно показать на твоем смартфоне любой номер.
Может выкопать ров вокруг границ? Или построить стену? А лучше улететь на другую планету, где нет "рубежа", иностранцев, других стран, а будет только великая прекрасная Россия.
вы определитесь великая или прекрасная. пока предлагают только две эти картины будущего 😊
Телефонные мошенники работают по всему миру, в ЕС и других регионах точно также выманивают у пенсионеров и прочих граждан деньги.