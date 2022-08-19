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Позитивный корабль

Роскомнадзор обязал поисковики помечать Telegram, Zoom, TikTok и ещё два сервиса как нарушителей законов России Статьи редакции

Так уже помечают Google, Twitch и владельца «Википедии».

  • Регулятор объявил о «мерах понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.
  • Поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства.
  • Роскомнадзор объяснил, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и обязанности по закону «О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории России».
  • Меры будут действовать до полного устранения нарушений.
  • В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России.
  • В июле регулятор обязал поисковики помечать Twitch, а затем и Wikimedia Foundation.
Плашка о нарушении законов Google в поисковике «Яндекса»

#новость #telegram #tiktok #discord #pinterest #zoom

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44 комментария
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 Иван Серик
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Ульрих фон Лихтенштейн

Этот день. Уже был.. Вчера, сегодня, завтра.

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СОКР

Кстати, ZOOM-то чего нарушил? Он вообще с Z начанается, должен запрещалкам нравиться.

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Андрей Иванов

По нему могут устраивать митинги террористы с прикольными масками

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СОКР

Матч-реванш Tekegram–РКН?!
Запасаемся попкорном? Хорошо, что не блокировки, а то опять половину интернета положат.

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Sergey

Видимо пора инвестировать в разработчиков VPN-сервисов и приложений? О_о

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ED BARANOV

Мне кажется ща лучшая реклама в сети и самая досматриваемая - в vpn

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Виталий Анорент

Тебе не кажется, так и есть)

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Дмитрий Ковач

Будем объективны. Та сладось с которой архаика сжирает настоящее много говорит о России

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Ульрих фон Лихтенштейн

Добро пожаловать в ДЕГРАДАЦИЮ.

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Sergey

ROUND 2, FIGHT!

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Jabas

Главное чтобы снова половину интернета не сломали

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arty

Тогда, кстати, не получилось потому, что лочили ещё и гугл с амазоном. Теперь же их ничего не сдерживает. Может и смогут.

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Jabas

Тогда уж проще чебурнет сразу

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arty

Сейчас и чебурнет уже не выглядит фантастикой. Для меня вопрос не в «будет ли?», а в «когда?».

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Аким Гребенкин

А гос. организациям и должностным лицам нормально публиковаться в сервисе, нарушающем закон?

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Ростислав Давыдкин

это другое, Вы не понимаете...

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Serge Tikhonenko

Тикток закрыл размещение нового контента для рунета начиная с марта. Кроме того, пользователи из России не видят иностранный контент. Тем не менее, Тикток все равно в изгоях

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Случайные фотографии

Так эти ... люди ... уважаемые... сидят там и требуют удалять видео из других стран

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ED BARANOV

Светлое будущее

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Аким Гребенкин

А как вообще zoom кстати какие-то там законы нарушил? Там же нет постов, которые надо маркировать или удалять или что они там хотят. Это же звонилка просто.

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Милан Агмиоли

А Ointerest что такое сделал?

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Илья Посаженников
Роскомнадзор объяснил, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и обязанности по закону «О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории России».
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Игорь

Как же это глупо выглядит)

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Andre Macareno

То есть теперь есть Яндексокрестьяне и Гуглоэлита, которая никаких плашек не видит

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Иван Иванов

И тут китайские братишки подводят, ну что ж такое то.

А гугл помечает? Когда по турецкой манере википедию заблокируем?

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Alex Lee

Значит хорошие сапоги?! Надо брать!

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M-S-R

Да кто же у них там эти чудо идеи генерирует. Где их берут?

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bill dubai

ВВП говорит о том, что Россию не удастся изолировать, и в то же время сами себя изолируют от мира 🤦

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Mike Elkin

превентивная изоляция

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Кот учённый

Росговнозор начинает осозновать, что срать на него всем, а блокировать еще больше сервисов и не хочется 😁

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semen matrasov

Поисковики, это Яндекс?

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Случайные фотографии

Ещё наци-анальный спутник

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Жора который смог

Без некрофилии пожалуйста, он мёртв уже как года 2

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Александра Тимошенко

У нас нет монополии, поэтому Яндекс или Яндекс )

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Влад Эфиров

Сами телегой пользуются и опять лают

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Fedor Ko

Телеграм находится в суперпозиции, нарушитель и спаситель одновременно

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Anton

Яндекс же запустил рекламу телеграм каналов в Я.бизнсе. Теперь всё?

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Василий Степанофф

я вот не понял, запрещенная информация это правдивая информация или нет?

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Roman P

Идут мужики по улице с плакатом:"Мы пох...исты.Нам все пох...ю."
Подходит парень и спрашивает:
-Вы что правда пох...исты?
-Да.
-И вам все п....
-Да.
-И женщины?
-Нет.
-А что же у вас там написано...?
-А нам пох... что там написано.

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15 сантиметров в обхвате

А вдруг это не они закон нарушают а просто законов уже нахуеверчено и между собой связано столько что жить по ним и соблюдать их это вообще анрильная затея

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Никита Климанов

опять у телеги РКН заглотнет?

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compostirony

Ох уж это понуждение.

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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