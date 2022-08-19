Роскомнадзор обязал поисковики помечать Telegram, Zoom, TikTok и ещё два сервиса как нарушителей законов России Статьи редакции
Так уже помечают Google, Twitch и владельца «Википедии».
- Регулятор объявил о «мерах понуждения» в отношении TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest.
- Поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства.
- Роскомнадзор объяснил, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации и обязанности по закону «О деятельности иностранных лиц в сети “Интернет” на территории России».
- Меры будут действовать до полного устранения нарушений.
- В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России.
- В июле регулятор обязал поисковики помечать Twitch, а затем и Wikimedia Foundation.
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Этот день. Уже был.. Вчера, сегодня, завтра.
Кстати, ZOOM-то чего нарушил? Он вообще с Z начанается, должен запрещалкам нравиться.
По нему могут устраивать митинги террористы с прикольными масками
Матч-реванш Tekegram–РКН?!
Запасаемся попкорном? Хорошо, что не блокировки, а то опять половину интернета положат.
Видимо пора инвестировать в разработчиков VPN-сервисов и приложений? О_о
Мне кажется ща лучшая реклама в сети и самая досматриваемая - в vpn
Тебе не кажется, так и есть)
Будем объективны. Та сладось с которой архаика сжирает настоящее много говорит о России
Добро пожаловать в ДЕГРАДАЦИЮ.
ROUND 2, FIGHT!
Главное чтобы снова половину интернета не сломали
Тогда, кстати, не получилось потому, что лочили ещё и гугл с амазоном. Теперь же их ничего не сдерживает. Может и смогут.
Тогда уж проще чебурнет сразу
Сейчас и чебурнет уже не выглядит фантастикой. Для меня вопрос не в «будет ли?», а в «когда?».
А гос. организациям и должностным лицам нормально публиковаться в сервисе, нарушающем закон?
это другое, Вы не понимаете...
Тикток закрыл размещение нового контента для рунета начиная с марта. Кроме того, пользователи из России не видят иностранный контент. Тем не менее, Тикток все равно в изгоях
Так эти ... люди ... уважаемые... сидят там и требуют удалять видео из других стран
Светлое будущее
А как вообще zoom кстати какие-то там законы нарушил? Там же нет постов, которые надо маркировать или удалять или что они там хотят. Это же звонилка просто.
А Ointerest что такое сделал?
Как же это глупо выглядит)
То есть теперь есть Яндексокрестьяне и Гуглоэлита, которая никаких плашек не видит
И тут китайские братишки подводят, ну что ж такое то.
А гугл помечает? Когда по турецкой манере википедию заблокируем?
Значит хорошие сапоги?! Надо брать!
Да кто же у них там эти чудо идеи генерирует. Где их берут?
ВВП говорит о том, что Россию не удастся изолировать, и в то же время сами себя изолируют от мира 🤦
превентивная изоляция
Росговнозор начинает осозновать, что срать на него всем, а блокировать еще больше сервисов и не хочется 😁
Поисковики, это Яндекс?
Ещё наци-анальный спутник
Без некрофилии пожалуйста, он мёртв уже как года 2
У нас нет монополии, поэтому Яндекс или Яндекс )
Сами телегой пользуются и опять лают
Телеграм находится в суперпозиции, нарушитель и спаситель одновременно
Яндекс же запустил рекламу телеграм каналов в Я.бизнсе. Теперь всё?
я вот не понял, запрещенная информация это правдивая информация или нет?
Идут мужики по улице с плакатом:"Мы пох...исты.Нам все пох...ю."
Подходит парень и спрашивает:
-Вы что правда пох...исты?
-Да.
-И вам все п....
-Да.
-И женщины?
-Нет.
-А что же у вас там написано...?
-А нам пох... что там написано.
А вдруг это не они закон нарушают а просто законов уже нахуеверчено и между собой связано столько что жить по ним и соблюдать их это вообще анрильная затея
опять у телеги РКН заглотнет?
Ох уж это понуждение.
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