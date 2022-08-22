Бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон запустил новостной агрегатор The True Story Статьи редакции
Он будет собирать сюжеты по главным событиям дня — со ссылками на новости в разных источниках.
- Лев Гершензон рассказал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Кроме него появился «экспериментальный» Telegram-канал с главными новостями из агрегатора.
- Задача агрегатора — показывать главные события дня и по каждому из них предоставлять краткую информацию и ссылки на материалы СМИ, которые пишут о нём подробно. Кроме них, на странице сюжета могут быть ссылки на сайты, посты в соцсетях и другой контент.
- По словам Гершензона, в будущем в агрегатор будут добавлять новые функции, «отлаживать и обучать алгоритмы» и исправлять возникающие ошибки. Также он указывает, что проект нашёл «первые деньги» — «почти 5% от предполагаемого бюджета». Сумму Гершензон не раскрывает.
- В интервью «Роскомсвободе» он рассказал, что у сервиса будет две версии: русскоязычная и англоязычная. В английской — 150 источников из 15 стран мира, это самые популярные в англоязычных странах медиа.
- В русской версии на старте не будет иностранных русскоязычных источников, но будут, например, ВВС и «Радио Свобода», которые ориентированы на Россию, позже список расширят. Главная цель — помочь «притеснённым» изданиям, но есть и «официальные» СМИ: «Интерфакс», «Ведомости», РБК, «Коммерсантъ», RTVI.
- Гершензон объявил о планах запустить два ИТ-проекта — платформу для координации волонтёров и новостной агрегатор, над разработкой которых думал минимум пять лет, — в марте 2022 года.
3494 просмотров
Так-так-так... Бывший глава, на экстремистком сайте... И от кого там агрегатор будет независимым, кстати?
Сарказм.
Он вроде бы покинул Яндекс гораздо раньше всех событий, если я ничего не путаю.
И как он говорил, что вся поддержка на сегодня, чуть ли не волонтёрами происходит.
И зарабатывать пока не планирует.
В любом случае, это хорошая новость, на фоне того, что сми закрываются (я понимаю, что это не совсем сми).
10 лет назад покинул чтоль ?
Ну да.. Возглавлял сервис «Яндекс.Новости» с 2005 по 2012 год
Всей правды мы не знаем.
Хз как у других, независимая новость для меня в нынешних реалиях, это от тех людей, которые ведут жизнь по образу Робинзона Крузо.
Время покажет!
Они пытаются сделать второй СОКР. Вот только вопрос, на таком уровне как получить лицензию на ведение деятельности СМИ. Если так же, как и всякие яндекс новости, то какой смысл в его проекте? Там будут те же самые новости: в рф все збс, путеным довольны, ес скоро замерзнет, США уже гниет. Если же там новости будут реально true story (интересно, где нынче такие взять, когда кругом одна пропаганда то одного, то другого?!), то как получить лицуху?) За такое не по лицухе, а по бутылке выдают.
На каждого! (-:
в трехкратном размере. И шваброй утрамбовать
Еще бы назвал True Story Bro
Cool Story Bro
Кстати, кто какими источниками пользуется из похожего? Проблема объективности новостей очень актуальна! С телеком все понятно. Дождь и всякие BBC про нас - это та же помойка-пропаганда с другой стороны. Остались источники, которые рассказывают про новости со всех сторон, не продвигая определённую повестку?
иа панорама
Ищите независимые незаинтересованные стороны. Я слышал что Al Jazeera является таковой и обладает авторитетом.
А то что Дождь и BBC помойка-пропаганда узнали откуда?
Смотрю их достаточно долго. Все подаётся очень однобоко. BBC ещё, хотя бы, достаточно профессионально маскируют и упаковывают, поэтому вызывают меньше раздражения. Дождь же просто искрит. У них иногда если эксперт (специально подобранный до того) говорит что-то не то, что они хотят услышать, то ведущий специально «помогает» зрителю понять как есть «на самом деле». Смотреть на это не всегда хочется )
..Дождь же просто искрит. У них иногда если эксперт (специально подобранный до того) говорит что-то не то, что они хотят услышать, то ведущий специально «помогает» зрителю понять как есть «на самом деле»...
Хм... Неужели Соловьев и Скабеева перебрались на дождь? Не знал...
Агентство ОБС
лучшее! Не всегда в нужном контексте, но всегда в трендах!
Да нет такого. Каждый гнет свою пропаганду. А кто скажет что-то не то - будет оттарабарен собственным государством, а то и не одним. Есть одна очень хорошая поговорка. Если вы читаете какую-то инфу, значит кто-то заплатил за то, чтобы вы ее прочитали. Осталось узнать цель.
Почем был ваш комментарий?
По идее источники из стран, которые не участвовали в последних действиях. Можно какую-нибудь Индию почитать, Австралию или источники других стран. Но это чисто личное имхо.
В целом неплохая идея. Но читать скучно. Сразу понимаешь, что 85% населения земли насрать на наш внутриевропейский конфликт:
https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/russia-ukraine-war-live-updates-zelenskyy-warns-of-ugly-russian-attack-as-ukraine-prepares-to-celebrate-independence-day/liveblog/93684650.cms
Я бы так не сказал, это на вскидку поиск. Вовсе не обходят стороной нас.
Медуза. У каждой новости есть «источник» который всегда можно проверить, если в чем-то сомневаетесь.
Ну... Наверно это прикольная идея, но все кто хотел альтернативные новости уже нашли всё в интернете, а те кто смотрет ТВ, так и будут его смотреть.
Эта новость была бы хороша, если бы этот агрегатор стал транслироваться на месте 1-го канала.
Делаем ставки, как быстро Лев поймет, что то, что интересно ему, не интересно массовой аудитории, а что деньги приносит вообще что-то третье.
А еще, что интересы человека на работе и после работы, это совсем разные интересы.
Без комментов ну такое себе
Ну пять лет маловато думал, лет 15-20 было бы в самый раз))
основательно подумал, по Гершензоновски
Если там будут назависимые СМИ, то делаем ставки, через сколько дней этот агрегатор будет объявлен иногентским рассадником фейков и экстремистов и будет заблокирован
А как там назывался какой-то там проект, который бывшие журналисты из ведомостей делали? Пиарился тут, помню. Интересно, закрылся уже или нет.
Там его переименовали, сча называется VPost. Можно в тг найти
The True Story
Как говорится - "Не дайте себя обмануть в другом месте".
Интересно, как быстро трустори превратится в кулстори.
TSjournal какой-то
независимое СМИ? хорошая шутка, смешная, актуальная
То, что человек выкладывает посты на фб многое говорит...
А чем выкладка постов в фб плоха? Или это теперь преступление по мнению отдельных индивидов?
У меня не загружается. Что произошло?
«Интерфакс», «Ведомости»....Продолжить расширять этот ряд....Тасс, Лента, ФАН, РТ...А там прямые колонки от Соловьева и Скабеевой
Пока dnr-news.ru и rusvesna.su в список не добавят не интересно...
Он придумывал дор, парсящий новостники 5 лет?