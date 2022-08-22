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Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году Статьи редакции

Из нового: в списке для смартфонов появился «Литрес», а для Smart TV — Rutube и VK Video.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV с 1 января 2023 года. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».
  • Поисковая система для предустановки — это «Яндекс». В списке приложений для смартфонов и планшетов — «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Литрес».
  • Для компьютеров и ноутбуков — «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».
  • Для телевизоров с поддержкой Smart TV — «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, more.tv, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим» от ВГТРК.
  • Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года. В 2022-м в него добавили OK Video для Smart TV, а с 2023 года в список должны были включить приложения для чтения.
  • В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленных российских программ из-за легализации параллельного импорта. В мае глава ведомства Максут Шадаев заявил, что в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России войдёт RuStore от VK. В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений и его обязательной предустановке.

#новость #законороссийскомпо

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22 комментария
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 Екатерина Продавцова

Запускаешь новенький Мак на М2 с параллельного импорта, а там поиск бар во весь экран и браузер Амиго. Вот бы кайф был

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Крипто-Мойша

А за ними "Халва" и "Озон- зон, зон."

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Алексей

И Ягодки, ягодки забыли!!!

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Zloy Marketolog
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Крипто-Мойша

Есть немного.

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Александр RazzOne

Берёшь технику а там тебе и Яндекс поисковик и Маруся и Мой Офис. даже Аська в списке, привет 2008. П-Патриотизм

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AIAIAI

Другого по у нас для Вас нет

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Klaus Gut

Ни вижу в списке Болдженос и Офис Попова ((

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Павел Иванов

Ждал этот коммент!

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Крипто-Мойша

Молодцы, осталось утвердить список российских смартфонов компьютеров и телевизоров на 2023 год.

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Лев Коптев

А можно ничего не ставить?
Или тогда статистика установок просядет раз в 5-10?
Предустановка по принудиловке = органический рост инсталлов. Сила!

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Вадим Д.

Итить-колотить, нахрена каспер-то? Современные телефоны без него гораздо лучше работают, чем с ним.
Аська и какой-то оклайв?! В 2022-м? Или Мишустин признал, что откатились в 2002 и дальше отъезжаем?
Не все из списка отвратительны, но вычищать со старта придётся чуть дольше.

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Artur Kuramshin

zaycev

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Artur Kuramshin

Забыли зайцев.нет и рутрекер

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15 сантиметров в обхвате

Так их же скоро не останется

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Алеоп

А можно MS Office сразу ставить, с принудительным лицензированием? Он уже таким народным стал

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Aleksei Kharchenko

Предложить окно, где можно нужное установить - норм, а вот ставить всякий хлам(ни в коем случае не осуждаю каждое конкретное приложение, но по большинству у меня даже никаких аналогов нет, так как не надо в принципе или предпочитаю браузерную версию), чтобы его удалять потом - нет

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Классный череп

Придётся чистить...

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Razor

Интересно, как они на ноутбук без ОС будут всё это ставить

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Панда Ву

Буду сверять список, чтобы случайно не удалить то, чего в списке нет.

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Игорь Протасов

Касперский бесплатный на весь срок жизни телефона?
Ок лайф это что?

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Anton

Ваще похер, можно отключить или удалить. Почему-то никого не смущает то, что когда покупаешь хонор, хуавей, реалми редми и тд и ставится куча непонятных азиатских приложений. А тут из-за Рутуба все обосрались... "хахах ржу аську еще поставьте" Вы серьезно? Сколько вам лет?
Если вы узнаете что для посещения каких-то стран ОБЯЗАНЫ из-заковида установить 1-2 приложения и заполнить 2-3 анекты, вас наверное ваще разорвет...

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