Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году Статьи редакции
Из нового: в списке для смартфонов появился «Литрес», а для Smart TV — Rutube и VK Video.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV с 1 января 2023 года. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».
- Поисковая система для предустановки — это «Яндекс». В списке приложений для смартфонов и планшетов — «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Live, «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Литрес».
- Для компьютеров и ноутбуков — «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».
- Для телевизоров с поддержкой Smart TV — «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Okko, more.tv, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим» от ВГТРК.
- Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года. В 2022-м в него добавили OK Video для Smart TV, а с 2023 года в список должны были включить приложения для чтения.
- В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленных российских программ из-за легализации параллельного импорта. В мае глава ведомства Максут Шадаев заявил, что в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России войдёт RuStore от VK. В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений и его обязательной предустановке.
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Запускаешь новенький Мак на М2 с параллельного импорта, а там поиск бар во весь экран и браузер Амиго. Вот бы кайф был
А за ними "Халва" и "Озон- зон, зон."
И Ягодки, ягодки забыли!!!
Есть немного.
Берёшь технику а там тебе и Яндекс поисковик и Маруся и Мой Офис. даже Аська в списке, привет 2008. П-Патриотизм
Другого по у нас для Вас нет
Ни вижу в списке Болдженос и Офис Попова ((
Ждал этот коммент!
Молодцы, осталось утвердить список российских смартфонов компьютеров и телевизоров на 2023 год.
А можно ничего не ставить?
Или тогда статистика установок просядет раз в 5-10?
Предустановка по принудиловке = органический рост инсталлов. Сила!
Итить-колотить, нахрена каспер-то? Современные телефоны без него гораздо лучше работают, чем с ним.
Аська и какой-то оклайв?! В 2022-м? Или Мишустин признал, что откатились в 2002 и дальше отъезжаем?
Не все из списка отвратительны, но вычищать со старта придётся чуть дольше.
zaycev
Забыли зайцев.нет и рутрекер
Так их же скоро не останется
А можно MS Office сразу ставить, с принудительным лицензированием? Он уже таким народным стал
Предложить окно, где можно нужное установить - норм, а вот ставить всякий хлам(ни в коем случае не осуждаю каждое конкретное приложение, но по большинству у меня даже никаких аналогов нет, так как не надо в принципе или предпочитаю браузерную версию), чтобы его удалять потом - нет
Придётся чистить...
Интересно, как они на ноутбук без ОС будут всё это ставить
Буду сверять список, чтобы случайно не удалить то, чего в списке нет.
Касперский бесплатный на весь срок жизни телефона?
Ок лайф это что?
Ваще похер, можно отключить или удалить. Почему-то никого не смущает то, что когда покупаешь хонор, хуавей, реалми редми и тд и ставится куча непонятных азиатских приложений. А тут из-за Рутуба все обосрались... "хахах ржу аську еще поставьте" Вы серьезно? Сколько вам лет?
Если вы узнаете что для посещения каких-то стран ОБЯЗАНЫ из-заковида установить 1-2 приложения и заполнить 2-3 анекты, вас наверное ваще разорвет...