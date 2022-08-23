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VK займётся цифровой дистрибуцией музыки на стриминговые платформы Статьи редакции

Сделать это будет непросто, считают источники.

  • Цифрового дистрибутора создадут на базе United Media Agency (UMA, входит в VK), рассказал «Коммерсанту» директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента Николай Дуксин.
  • Сейчас UMA доставляет контент только «VK Музыке». Компания хочет, чтобы агрегатор работал со всеми стриминговыми сервисами. При этом у VK будет возможность размещать треки и на зарубежных платформах, уточнил Дуксин.
  • VK уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Инвестиции компания не раскрывает, но отмечает, что уже расширяет команду, в том числе музыкальную редакцию.
  • Сейчас крупнейшие участники рынка цифровой дистрибуции музыки в России — Zvonko Group, французская Believe Digital, американская ONErpm. В последней отметили, что в сегменте высокая конкуренция: «дистрибуторы соперничают объёмами каталогов, их качеством и услугами для партнёров, охватом территорий».
  • В ONErpm Eastern Europe считают, что у VK есть «экспертиза и понимание» для работы в сегменте. Другие источники «Ъ» на рынке считают, что делать это будет сложно: например, у «Яндекс Музыки» прямые контракты с крупными правообладателями.
  • Для артистов также важно присутствовать на YouTube Music, Spotify и Apple Music, говорят источники. Часто с ними нужно вести расчёты в валюте и иметь иностранное юрлицо или партнёра-нерезидента, который, вероятно, будет брать свою комиссию.

#новость #vk

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32 комментария
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 Вадим Д.

Может лучше музыку качественную делать/записывать? А то невнятное мычанье гундосых подростков и так из каждого столба доносится, а тут ещё и дистрибуцию расширять.

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Skyray

Ты горишь как агония

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Маленький цвет

Медуза, медууузаааа...

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Skyray

Вы ошиблись, вам на другой сайт

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Сексорцист Милфхантерович

Фу блять.

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Вадим Д.

Это что, стесняюсь спросить?

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Boh

С хорошей музыкой на самом проблем нет - есть проблема её найти среди того огромного количества доступных трэков

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Bobby Jazzz

так же вообще со всей информацией :книги,фильмы,музыка...

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GanicusCsw

Я постоянно на разных сервисах слушаю рекомендации и топы, никак не могу найти трек, который бы понравился. А самому тоже сложно искать, не предпочтений в каком либо жанре

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Chapaka

А Боярский Михаил 😎🤣

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Вадим Д.

Тигры и зеленоглазое такси? (-:

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Chapaka

Опять скрепит потертое седло...

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Вадим Д.

И ветер холодит былые раны!

А как же:
Пуркуа па? Пуркуа па? Почему бы нет? 👍🏻

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Пришелец 5

Правильно, запретить всех, кроме Газманова.

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Слегка Придурковатый

Воу-воу, а Любэ?

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Christy Guerra

а Агутин как же ?

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Alexander Ivanov
невнятное мычанье гундосых подростков

Цоя с Макаревичем попрошу не трогать!

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Вадим Д.

Оу, оу, спокойно! Виктора Робертовича и Андрея Вадимовича даже косым взглядом не задену.
Но это ни разу не гундявые и тем более не подростки.

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John Malkovich

Может начать популяризировать нормальную музыку, чтобы запрос создать? Если люди покупают гундосное мычание в чем претензия к автору / исполнителю?

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Сексорцист Милфхантерович
невнятное мычание

Так это целый жанр - "мамбл рэп".

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Malina Krasnaya

Дед хватит гундеть

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Пришелец 5

Главный нарушитель авторских прав станет монополистом на рынке дистрибуции музыки в интернете. Вот это прорыв.

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Кирилл Баскус

Никита Михалков потирает ручки

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Dark matter developr

Времена меняются. Сейчас местные исполнители столкнулись с ситуацией, что привычные им цифровые дистрибьютеры их музыку продолжают распространять по платформам (включая публикацию на ВК), но денег в Россию не платят.
Так что вполне хорошее попадание в боль и потребность.

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Mika Shmalish

Вконтактик пытается за всеми зайцами угнаться. Такая себе стратегия

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Johann Nygren

Должен отметить, у него это чертовски хорошо получается пока что😁

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Драка вегетарианца с людоедом

не нужно гнаться за зайцами, когда зайцев.нет

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Случайные фотографии

Зайцев и точка нет

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Сексорцист Милфхантерович

Уже не торт.

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Сергей Пурюшин

Хорошую нишу заметили. Сейчас с дистрибуцией для небольших музыкантов все довольно сложно.

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Сексорцист Милфхантерович

Блять, у вк у самих уже нету половины моей музыки в нормальном качестве.

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AIAIAI

Принудительно лицензируем музыку с торрентов
Продаем на стриминги
Не записываем, не вкладывается в артистов, не держим персонал и студии
Эпик вин, державность, скрепность и патриотизм.

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