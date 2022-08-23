VK займётся цифровой дистрибуцией музыки на стриминговые платформы Статьи редакции
Сделать это будет непросто, считают источники.
- Цифрового дистрибутора создадут на базе United Media Agency (UMA, входит в VK), рассказал «Коммерсанту» директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента Николай Дуксин.
- Сейчас UMA доставляет контент только «VK Музыке». Компания хочет, чтобы агрегатор работал со всеми стриминговыми сервисами. При этом у VK будет возможность размещать треки и на зарубежных платформах, уточнил Дуксин.
- VK уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Инвестиции компания не раскрывает, но отмечает, что уже расширяет команду, в том числе музыкальную редакцию.
- Сейчас крупнейшие участники рынка цифровой дистрибуции музыки в России — Zvonko Group, французская Believe Digital, американская ONErpm. В последней отметили, что в сегменте высокая конкуренция: «дистрибуторы соперничают объёмами каталогов, их качеством и услугами для партнёров, охватом территорий».
- В ONErpm Eastern Europe считают, что у VK есть «экспертиза и понимание» для работы в сегменте. Другие источники «Ъ» на рынке считают, что делать это будет сложно: например, у «Яндекс Музыки» прямые контракты с крупными правообладателями.
- Для артистов также важно присутствовать на YouTube Music, Spotify и Apple Music, говорят источники. Часто с ними нужно вести расчёты в валюте и иметь иностранное юрлицо или партнёра-нерезидента, который, вероятно, будет брать свою комиссию.
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Может лучше музыку качественную делать/записывать? А то невнятное мычанье гундосых подростков и так из каждого столба доносится, а тут ещё и дистрибуцию расширять.
Ты горишь как агония
Медуза, медууузаааа...
Вы ошиблись, вам на другой сайт
Фу блять.
Это что, стесняюсь спросить?
С хорошей музыкой на самом проблем нет - есть проблема её найти среди того огромного количества доступных трэков
так же вообще со всей информацией :книги,фильмы,музыка...
Я постоянно на разных сервисах слушаю рекомендации и топы, никак не могу найти трек, который бы понравился. А самому тоже сложно искать, не предпочтений в каком либо жанре
А Боярский Михаил 😎🤣
Тигры и зеленоглазое такси? (-:
Опять скрепит потертое седло...
И ветер холодит былые раны!
А как же:
Пуркуа па? Пуркуа па? Почему бы нет? 👍🏻
Правильно, запретить всех, кроме Газманова.
Воу-воу, а Любэ?
а Агутин как же ?
Цоя с Макаревичем попрошу не трогать!
Оу, оу, спокойно! Виктора Робертовича и Андрея Вадимовича даже косым взглядом не задену.
Но это ни разу не гундявые и тем более не подростки.
Может начать популяризировать нормальную музыку, чтобы запрос создать? Если люди покупают гундосное мычание в чем претензия к автору / исполнителю?
Так это целый жанр - "мамбл рэп".
Дед хватит гундеть
Главный нарушитель авторских прав станет монополистом на рынке дистрибуции музыки в интернете. Вот это прорыв.
Никита Михалков потирает ручки
Времена меняются. Сейчас местные исполнители столкнулись с ситуацией, что привычные им цифровые дистрибьютеры их музыку продолжают распространять по платформам (включая публикацию на ВК), но денег в Россию не платят.
Так что вполне хорошее попадание в боль и потребность.
Вконтактик пытается за всеми зайцами угнаться. Такая себе стратегия
Должен отметить, у него это чертовски хорошо получается пока что😁
не нужно гнаться за зайцами, когда зайцев.нет
Зайцев и точка нет
Уже не торт.
Хорошую нишу заметили. Сейчас с дистрибуцией для небольших музыкантов все довольно сложно.
Блять, у вк у самих уже нету половины моей музыки в нормальном качестве.
Принудительно лицензируем музыку с торрентов
Продаем на стриминги
Не записываем, не вкладывается в артистов, не держим персонал и студии
Эпик вин, державность, скрепность и патриотизм.