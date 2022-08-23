«Яндекс» сделает ya.ru главной страницей после обмена «Дзена» и «Новостей» — yandex.ru перенаправит на сервисы VK Статьи редакции
Бывшая главная «Яндекса» yandex.ru после закрытия сделки станет dzen.ru.
- «Яндекс» объявил, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru как новую главную страницу.
- На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, поисковые вертикали — например, для поиска картинок или товаров, и голосовой помощник «Алиса». Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно на new.ya.ru.
- Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», оно будет работать как браузер, стартовую страницу можно будет выбрать в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как обычно, но без «Дзена» и «Новостей»
Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK. Компания также получит права на товарные знаки и технологии платформ.
- Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.
- VK также передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей».
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Ого! Это страница яндекса по-умолчанию будет без рекламы и мусора в виде карточек дзена?!
Одобрено (-:
Будут карточки с Али и маркета
Ну вы же понимаете, что это временно. Когда-то и yandex.ru был девственно чистым.
Внезапно, Яндекс снова будет поисковик
Хорошая новость за долгое время. Яндекс давно уже планировал избавиться от этого мусора. Вот даже не против, если лаконично свои сервисы добавят. В любом случае, лучше чем было.
да,выглядит минималистично
вангую там нарисуются карточки со всех проектов яндекса, от авто.ру до яндекс.пей (((((
вы особо не мечтайте, это будет временная акция)
Псс, чел, Adguard.
Сделал себе яндекс чистым задолго до того как это стало мейнстримом.
Пожалуйста, оставьте домен ya.ru как он есть - только строка поиска и больше ничего
Столько места можно засрать, не будет пустого фона )
Что значит «и больше ничего»? А где ты будешь узнавать курс доллара и погоду, если не на главной странице Яндекса?!
Главное, чтобы не обязали транслировать новости с дзен.ру, потому что кто их вообще будет читать?
Вот это я понимаю - административный ресурс у папы.
Изменить главную Яндекса - это что-то за гранью моего понимания
Идеально! 😍
«Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK.»
Google может знатно потролить Яндекс если по витальному запросу «Яндекс» будет в выдаче на 1 месте старый домен yandex.ru, который будет вк 😁
Перешел с некогда любимого Яндекса на Гугл именно из-за Дзена (помойка на экране), а не из-за новостей. Теперь возможно и вернусь
Это прекрасно!
Я думал все останется как было
Что-то я не понял. Редирект с yandex.ru на dzen.ru поставят что ли?
да
Ник обосновать решил?
Будем надеяться что ВК сделает из Дзена что то более менее адекватное.
Вк из Вк не способен сделать что-то более адекватное. Куда им дзен
Из говна конфетку не сделать.
Эмммм, а нафига 2 Я.браузера????
браузер переименуют в "Яндекс Финиш"
А что плохого сейчас на yandex.ru? При заходе с ПК вижу погоду, курсы валют, основные новости. В целом удобно. Мусорный ДЗЕН находится ниже. Кому нужно - будут листать. Кому нужен тупо поиск - сразу видна строка поиска
Запахло чем-то подобным в тот момент когда ya.ru внезапно начал обрастать кнопочками
Ну вот и всё, ушла эпоха стартовой страницы с рекламой, новостями и дзеном..буду скучать (не очень)
Так а кто мешал пользоваться все это время я.ру? Кстати, большинство, я думаю, останется на прежней странице Яндекса. Я например смотрю погоду, курсы, кто-то читает новости.
Возвращение к истокам.
"Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK"
ничего не понятно. им перейдёт yandex.ru ? или блок с почтой?
yandex.ru будет редиректить на dzen.ru, который будет 100% под контролем VK.
Жесткая сделка.
Странно что приходится объяснять это здесь, на сайте типа айтишников и бизнесменов, ну ладно...
Короче пацаны, смотрю для многих было проблемой видеть засранную страницу Яндекса. Вот вам лайфхак. Ставите любой блокировщик рекламы (я использую Adguard), тыкаете правой кнопкой мыши по не желаемому элементу - скрыть рекламу (название пункта может меняться, но суть похожая).
Дело в том, что все элементы сайта, это такие же элементы как и баннеры, просто блокировщик считает их полезными. Поэтому создав пользовательские правила, можно удалить с глаз долой любой мусор, который нагородили на любом сайте мамкины-дизайнеры. Использую этот метод уже лет 10 и не страдаю от всяких ненужных блоков, кнопок, иконок и прочего говна, которые постоянно появляются с обновлениями.
Вот например моя главная Яндекса:
да тут почитать вообще гиперчувствительные все собрались. Меня и сейчас всё устраивает. Строка поиска, курс с погодой, маленькой блок новостей.
Айтишники в яндексе не сидят если что, у нас гугл
Вк - найдется все
ВК - все что нужно уже есть. Осталось найти
Гугл - ничего не терялось)
Дорогой Яндекс, очисть пожалуйста Браузер от попапов! Я всё прощу!
каких попапов? Я использую его как второй браузер, поставил туда обход блокировок и ublock. вроде всё нормально.
а домен yandex.ru куда будет вести на ya.ru или dzen.ru?
Кстати, хороший вопрос!
думаете, яндекс просто так подарит миллионный трафик ребятам с мэйла вместе с "токсичными активами"?
upd: таки подарил
На dzen.ru
В чем теперь комментаторы, которые ныли, что Яндекс - машина пропаганды и корпорация зла, будут их обвинять?
Позитивные изменения это хорошо, но они не обнуляют вину за былые деяния.
Ничего искать не нужно - Яндекс платит налоги в РФ.
Этого достаточно, так же как и цензуры на поиске.
А кто теперь ответственный за повестку дня в интернете будет? Кто теперь будет отвечать за разгон пропаганды?
Вк очевидно
Нет ничего плохого в пропаганде как таковой, это может быть пропаганда здорового образа жизни например. Вы совсем не понимаете смысла этого слова? Я вам напомню:
Интересно, а что будет с РСЯ в директе?
Надо вопрос иначе писать:
можно ли будет заблокировать все показы на "дзене" ?
Как ФАС смотрит на приобретение Яндексом, который занимает 35% рынка, сервиса Delivery Club, занимающего 42%? Или это другое?
Ждут его решенияОбязывающее соглашение об обмене компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой. Сумма соглашения не раскрывается.
"Всё норм- 77 это не 100"- сказал ФАС :)
Сообщение удалено
Замечательно! ❤️
Поисковая строка, красная циферка непрочитанных сообщений — всё.
Никаких курсов валют, невероятных фантазионных побед россиянской армии в новостях и всратого рекламного баннера поперёк экрана.
Сообщение удалено
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Уже добавиливсратого рекламного баннера
Баннера пока нет, но уже вкрутили Алису, погоду, лого, ссылку на остальные сервисы и кнопку для пиннинга.
Минималистичный YA превратится в очередную рекламную засранную помойку, которую так любят граждане нашей страны (которые дизы влепят), с детства привыкшие жить как засранцы в дерьме, с молоком матери впитавшие ужасный вкус во всем. С ужасом вспоминаю как по ошибке не убрал галочку при установке какого-то софта и установил сервисы Яндекс (браузер и еще куча какого-то шлака).
Поэтому только ГУГЛ.
Хотя признаю, что специалистов крутых в яндексе много.
Напомню, что если при установке Adobe Flash не снять _на сайте_ галочку, то можно получить в придачу Хром. Или при установке драйвером Asus не снять галочку, то будет Google Toolbar. Так что в интернете в целом нужно быть внимательными...
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Да, с главной янлекса и банерорезки с трудом справляются.
Яндекс это у Гугла подсмотрел так-то, забыл убрать галочку при установке DivX - получи гугл тулбар и замену поисковика.
лишний блок на страничке - русские любят жрать говно!
один раз не убрал галочку- травма на всю жизнь.
идите на йуг, пешком и босиком
Ваш комент про непроставленную галочку был бы к месту, но вы только что обосрали практически всех.