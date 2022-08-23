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Маша Цепелева

«Яндекс» сделает ya.ru главной страницей после обмена «Дзена» и «Новостей» — yandex.ru перенаправит на сервисы VK Статьи редакции

Бывшая главная «Яндекса» yandex.ru после закрытия сделки станет dzen.ru.

  • «Яндекс» объявил, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru как новую главную страницу.
  • На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск, поисковые вертикали — например, для поиска картинок или товаров, и голосовой помощник «Алиса». Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно на new.ya.ru.
  • Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», оно будет работать как браузер, стартовую страницу можно будет выбрать в настройках. Приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как обычно, но без «Дзена» и «Новостей»

  • Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK. Компания также получит права на товарные знаки и технологии платформ.

  • Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.
  • VK также передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по покупке «Дзена» и «Новостей».
Медиа
Рая Хачатрян
22 млн пользователей в день и потенциальные 18,9 млрд рублей выручки в год: что получит VK после покупки «Дзена» Статьи редакции

История роста и статистика сервиса.

#новость #яндекс

5032 просмотров
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126 комментариев
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 СОКР

Ого! Это страница яндекса по-умолчанию будет без рекламы и мусора в виде карточек дзена?!
Одобрено (-:

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IGTS

Будут карточки с Али и маркета

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Revenant

Ну вы же понимаете, что это временно. Когда-то и yandex.ru был девственно чистым.

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3 комментария
Банковский бас

Внезапно, Яндекс снова будет поисковик

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2 комментария
Алексей

Хорошая новость за долгое время. Яндекс давно уже планировал избавиться от этого мусора. Вот даже не против, если лаконично свои сервисы добавят. В любом случае, лучше чем было.

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Петр Громов

да,выглядит минималистично

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1 комментарий
World is a Playground

вангую там нарисуются карточки со всех проектов яндекса, от авто.ру до яндекс.пей (((((

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Андрей Лазутин

вы особо не мечтайте, это будет временная акция)

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Rax034

Псс, чел, Adguard.
Сделал себе яндекс чистым задолго до того как это стало мейнстримом.

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7 комментариев
World is a Playground

Пожалуйста, оставьте домен ya.ru как он есть - только строка поиска и больше ничего

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Дмитрий Филиппов

Столько места можно засрать, не будет пустого фона )

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4 комментария
Олег Якушев

Что значит «и больше ничего»? А где ты будешь узнавать курс доллара и погоду, если не на главной странице Яндекса?!

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3 комментария
AE1

Главное, чтобы не обязали транслировать новости с дзен.ру, потому что кто их вообще будет читать?

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Сергей Лукьянчиков

Вот это я понимаю - административный ресурс у папы.
Изменить главную Яндекса - это что-то за гранью моего понимания

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Александр

Идеально! 😍

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Легендарный меч

«Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK.»
Google может знатно потролить Яндекс если по витальному запросу «Яндекс» будет в выдаче на 1 месте старый домен yandex.ru, который будет вк 😁

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Nikolay

Перешел с некогда любимого Яндекса на Гугл именно из-за Дзена (помойка на экране), а не из-за новостей. Теперь возможно и вернусь

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StargazerXIII

Это прекрасно!

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Медовар

Я думал все останется как было

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Слегка Придурковатый

Что-то я не понял. Редирект с yandex.ru на dzen.ru поставят что ли?

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Фанат Bioware

да

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Иксперт НИИ Баца

Ник обосновать решил?

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1 комментарий
Acupuncture USA

Будем надеяться что ВК сделает из Дзена что то более менее адекватное.

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Alexei Ageyev

Вк из Вк не способен сделать что-то более адекватное. Куда им дзен

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Добрый Песец

Из говна конфетку не сделать.

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2 комментария
Noblesse. tv
Приложение «Яндекс» для Android переименуют в «Яндекс Старт», оно будет работать как браузер

Эмммм, а нафига 2 Я.браузера????

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Драка вегетарианца с людоедом

браузер переименуют в "Яндекс Финиш"

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1 комментарий
Артём Сычёв

А что плохого сейчас на yandex.ru? При заходе с ПК вижу погоду, курсы валют, основные новости. В целом удобно. Мусорный ДЗЕН находится ниже. Кому нужно - будут листать. Кому нужен тупо поиск - сразу видна строка поиска

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Nikolay Werner

Запахло чем-то подобным в тот момент когда ya.ru внезапно начал обрастать кнопочками

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Никита Мардюков

Ну вот и всё, ушла эпоха стартовой страницы с рекламой, новостями и дзеном..буду скучать (не очень)

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Штуки из труб

Так а кто мешал пользоваться все это время я.ру? Кстати, большинство, я думаю, останется на прежней странице Яндекса. Я например смотрю погоду, курсы, кто-то читает новости.

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2 комментария
Revenant

Возвращение к истокам.

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lakoros

"Бывшая главная «Яндекса» после закрытия сделки станет dzen.ru и под управлением VK"
ничего не понятно. им перейдёт yandex.ru ? или блок с почтой?

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Вооруженный ящик

yandex.ru будет редиректить на dzen.ru, который будет 100% под контролем VK.

Жесткая сделка.

Яндекс
Найдётся всё
yandex.ru
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3 комментария
Rax034

Странно что приходится объяснять это здесь, на сайте типа айтишников и бизнесменов, ну ладно...

Короче пацаны, смотрю для многих было проблемой видеть засранную страницу Яндекса. Вот вам лайфхак. Ставите любой блокировщик рекламы (я использую Adguard), тыкаете правой кнопкой мыши по не желаемому элементу - скрыть рекламу (название пункта может меняться, но суть похожая).

Дело в том, что все элементы сайта, это такие же элементы как и баннеры, просто блокировщик считает их полезными. Поэтому создав пользовательские правила, можно удалить с глаз долой любой мусор, который нагородили на любом сайте мамкины-дизайнеры. Использую этот метод уже лет 10 и не страдаю от всяких ненужных блоков, кнопок, иконок и прочего говна, которые постоянно появляются с обновлениями.

Вот например моя главная Яндекса:

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lakoros

да тут почитать вообще гиперчувствительные все собрались. Меня и сейчас всё устраивает. Строка поиска, курс с погодой, маленькой блок новостей.

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8 комментариев
Фанат Bioware

Айтишники в яндексе не сидят если что, у нас гугл

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3 комментария
IGTS

Вк - найдется все

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World is a Playground

ВК - все что нужно уже есть. Осталось найти

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Добрый Песец

Гугл - ничего не терялось)

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nochnoy.ru

Дорогой Яндекс, очисть пожалуйста Браузер от попапов! Я всё прощу!

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lakoros

каких попапов? Я использую его как второй браузер, поставил туда обход блокировок и ublock. вроде всё нормально.

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1 комментарий
stikerman
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Alexander Kopeikin

а домен yandex.ru куда будет вести на ya.ru или dzen.ru?

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Штуки из труб

Кстати, хороший вопрос!

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Драка вегетарианца с людоедом

думаете, яндекс просто так подарит миллионный трафик ребятам с мэйла вместе с "токсичными активами"?

upd: таки подарил

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Константин Панфилов

На dzen.ru

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3 комментария
Sergey Luzgin

В чем теперь комментаторы, которые ныли, что Яндекс - машина пропаганды и корпорация зла, будут их обвинять?

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Павел

Позитивные изменения это хорошо, но они не обнуляют вину за былые деяния.

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Arseniy Shestakov

Ничего искать не нужно - Яндекс платит налоги в РФ.
Этого достаточно, так же как и цензуры на поиске.

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Timur Rossiev

А кто теперь ответственный за повестку дня в интернете будет? Кто теперь будет отвечать за разгон пропаганды?

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Макс Фактор

Вк очевидно

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1 комментарий
Acupuncture USA

Нет ничего плохого в пропаганде как таковой, это может быть пропаганда здорового образа жизни например. Вы совсем не понимаете смысла этого слова? Я вам напомню:

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5 комментариев
Артур Нигай

Интересно, а что будет с РСЯ в директе?

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Вячеслав Ра

Надо вопрос иначе писать:
можно ли будет заблокировать все показы на "дзене" ?

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2 комментария
Bender Rodriguez

Как ФАС смотрит на приобретение Яндексом, который занимает 35% рынка, сервиса Delivery Club, занимающего 42%? Или это другое?

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FTOH

Ждут его решения

Обязывающее соглашение об обмене компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой. Сумма соглашения не раскрывается.
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Владимир Степану
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Noblesse. tv

"Всё норм- 77 это не 100"- сказал ФАС :)

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Никита Михайлов

Сообщение удалено

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Никита Михайлов
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Vladislav Ponomarenko

Замечательно! ❤️
Поисковая строка, красная циферка непрочитанных сообщений — всё.
Никаких курсов валют, невероятных фантазионных побед россиянской армии в новостях и всратого рекламного баннера поперёк экрана.

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Артур Кожевников

Сообщение удалено

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Дмитрий Иванов

<del>

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Дмитрий Иванов
курсов валют

Уже добавили

всратого рекламного баннера

Баннера пока нет, но уже вкрутили Алису, погоду, лого, ссылку на остальные сервисы и кнопку для пиннинга.

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2 комментария
Nick

Минималистичный YA превратится в очередную рекламную засранную помойку, которую так любят граждане нашей страны (которые дизы влепят), с детства привыкшие жить как засранцы в дерьме, с молоком матери впитавшие ужасный вкус во всем. С ужасом вспоминаю как по ошибке не убрал галочку при установке какого-то софта и установил сервисы Яндекс (браузер и еще куча какого-то шлака).
Поэтому только ГУГЛ.
Хотя признаю, что специалистов крутых в яндексе много.

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Удивительный Петя

Напомню, что если при установке Adobe Flash не снять _на сайте_ галочку, то можно получить в придачу Хром. Или при установке драйвером Asus не снять галочку, то будет Google Toolbar. Так что в интернете в целом нужно быть внимательными...

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lakoros

.

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Alexey Taruntaev

Да, с главной янлекса и банерорезки с трудом справляются.

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Dark matter developr

Яндекс это у Гугла подсмотрел так-то, забыл убрать галочку при установке DivX - получи гугл тулбар и замену поисковика.

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lakoros

лишний блок на страничке - русские любят жрать говно!
один раз не убрал галочку- травма на всю жизнь.

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World is a Playground
> с детства привыкшие жить как засранцы в дерьме

идите на йуг, пешком и босиком

Ваш комент про непроставленную галочку был бы к месту, но вы только что обосрали практически всех.

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