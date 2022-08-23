Сервисы
Маша Цепелева

«Дзен» станет отдельной компанией с новым приложением, но c той же командой — The Bell Статьи редакции

VK считает, что сервис поможет компании увеличить аудиторию и количество рекламных инструментов, указано в обращении к сотрудникам.

  • «Сбер», VK и «Яндекс» разделили активы по стратегическим интересам, так VK объяснила сделку сотрудникам. Об этом пишет The Bell со ссылкой на сообщение для команды.
  • VK получит контентные сервисы, «Яндекс» — доставку еды, «Сбер» — все остальные активы «О2О» (совместного предприятия с VK). «Дзен» поможет VK увеличить аудиторию и количество рекламных инструментов, указано в сообщении. При этом упор делается именно на рекомендательную систему, а не на «Новости».
  • После закрытия сделки «Дзен» будет развивать та же команда. Это будет отдельная компания, у площадки будет собственное приложение. В результате VK хочет стать для всех авторов в рунете «важнейшим ключевым партнёром».
  • На главной странице «Дзена» dzen.ru под управлением VK останется поисковая строка «Яндекса». Там же останутся новости и другие сервисы. В VK ответили vc.ru, что не будут комментировать сообщение The Bell.
  • 22 августа «Яндекс» и VK подписали обязывающие документы об обмене Delivery Club на «Новости» и «Дзен». Новой главной страницей поисковой системы будет ya.ru.

#новость #яндекс #vk

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37 комментариев
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 СОКР

Можно надеяться, что аудитория и авторы дзена останутся там же, а не мигрируют, например, к нам сюда? (-:

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Leonid Sobchenko

они уже давно тут:)

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under construction

vk последовательно покупает умирающие сервисы, гуд бизнесс

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Ivan

Что-то куоб не купили…. надо подкинуть идейку

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Александр Крот

сам станет таким

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Revenant

Мэйлру как царь Мидас, но наоборот - все, к чему прикасается их рука превращается в говно.

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Leonid Sobchenko

олег за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил

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Юрий Болотов

VK играет в франкенштейна

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Чайханщик

А почему он умирает? Не, ну проблемы с контентом есть, особенно с помойной его частью, но активность там довольно большая, а в последние месяцы туда стал валить народ из Ютюба, боясь блокировки

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Аким Гребенкин

Непонятно покупали ли они его, или махнулись не глядя, что называется, на деливери

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under construction

Деливи нормальный сервис, при всей нелюбви к этим рабским конторам и будет и дальше генерить прибыль.
Дзен, особенно без трафика в поиске яндекса не уверен.

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Альберт Штерн

Теперь Деливери станет плохим? Я в этой конкурентной доставочной войне никогда не любил заказывать в ЯЕде

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Вооруженный ящик

Я думаю, Delivery просто закроют и перельют траффик в Еду. Как Шоколадница заменила большинство Кофе Хаузов на свои точки после покупки сети.

Неочевидно, как их развести на одном рынке, а сжигать деньги на конкуренцию, когда обе компании "в одном кармане" странно.

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Игорь Протасов

Такси они пока вроде не слили в одну.
В случае слияния и у фаса могут претензии появиться.
А так, хоть фиговым листком, но от претензий прекрыты

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Vlad K

стоит ожидать покупку Комитета?

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Петр Вавилов

Ну на этом дзену и конец придет. В общем как бы и не жаль будет. Яндекс его поддерживал надо отдать ему должное. И в поиске наверх продвигал. Рекламу размещал активно, сливая большую часть трафика рекламного туда.
Больше такого не будет.

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Ivan

Круговорот мусора ит в России

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Иван Поварёшкин

Хорошо, что Яндекс избавился от этого позорного балласта, думаю они сами рады. Тяжело заниматься беспилотными автомобилями, когда у тебя на главной целый раздел с пропагандой

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чертов бадминтон

Хорошо, что Волож избавился от этого позорного балласта, думаю он сам рад ))

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useless uS
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Michael K.

Дзен и точка

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чертов бадминтон

Передел рынков идет полным ходом. Любопытно, что останется через год

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Сергей Мазур
«Дзен» поможет VK увеличить аудиторию

Проблема ВК не в объеме аудитории. Проблема в retention. Там нечего особо делать, контент - трешак.

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Андрей Макарычев

Желтые человечки с зелёными больше не будут драться? Беда…

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Чайханщик

Товарищи, вопрос на миллион. Посоветуйте годный аналог дзена на английском. Знаю про Медиум, но там как-то все серьёзно что ли. Хочется место, где пишут много и обо всем, как на дзене. Но на английском.

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Максим Абдрахманов

На мой взгляд Дзен при правильном развитии может преобразиться в соц сеть по типу TenChat, но без основного недостатка в виде отсутствия обычных пользователей + будет доп трафик из поиска (если яндекс продолжит его давать) в отличии от TenChat. Так что потенциал у них есть.

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Штуки из труб

Дзен и сейчас - это отдельная соцсеть. Просто у нее есть возможность получать трафик и из поиска, и с других площадок. TenChat тут вообще и рядом не стоял. Сравнивать Дзен и TenChat - это все равно, что сравнивать Apple и, прости господи, Йотафон.

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Аким Гребенкин

Зачем площадку для публикации текстов в соцсеть превращать? У вк уже 2 соц сети есть если что.

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Лысый цветок

VK только дзена и не хватало.

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Банковский бас

Дзен — только светлые новости!

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Олег Ефремов

приложение новое ...интересно

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Штуки из труб

Приложения старые остаются. И у Яндекса, и у Дзена сейчас тоже отдельные приложения.

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Shoo

Мне нравится тезис «с той же командой».
А команда об этом знает, или их там к парте цепями пристегнули и можно не переживать?

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Денис Демидов

Как будто новый работодатель более зашкварный...

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Shoo

-_-

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Петр Вавилов

Меня больше такой вопрос интересует. Дзен у автором собирался персональные данные ... Паспорт как минимум, у остальных чуть ли не селфи с паспортом. Куда вот эти все данные уйдут.

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Konstantin V

Когда плод умер еще до рождения

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