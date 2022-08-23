«Дзен» станет отдельной компанией с новым приложением, но c той же командой — The Bell Статьи редакции
VK считает, что сервис поможет компании увеличить аудиторию и количество рекламных инструментов, указано в обращении к сотрудникам.
- «Сбер», VK и «Яндекс» разделили активы по стратегическим интересам, так VK объяснила сделку сотрудникам. Об этом пишет The Bell со ссылкой на сообщение для команды.
- VK получит контентные сервисы, «Яндекс» — доставку еды, «Сбер» — все остальные активы «О2О» (совместного предприятия с VK). «Дзен» поможет VK увеличить аудиторию и количество рекламных инструментов, указано в сообщении. При этом упор делается именно на рекомендательную систему, а не на «Новости».
- После закрытия сделки «Дзен» будет развивать та же команда. Это будет отдельная компания, у площадки будет собственное приложение. В результате VK хочет стать для всех авторов в рунете «важнейшим ключевым партнёром».
- На главной странице «Дзена» dzen.ru под управлением VK останется поисковая строка «Яндекса». Там же останутся новости и другие сервисы. В VK ответили vc.ru, что не будут комментировать сообщение The Bell.
- 22 августа «Яндекс» и VK подписали обязывающие документы об обмене Delivery Club на «Новости» и «Дзен». Новой главной страницей поисковой системы будет ya.ru.
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Можно надеяться, что аудитория и авторы дзена останутся там же, а не мигрируют, например, к нам сюда? (-:
они уже давно тут:)
vk последовательно покупает умирающие сервисы, гуд бизнесс
Что-то куоб не купили…. надо подкинуть идейку
сам станет таким
Мэйлру как царь Мидас, но наоборот - все, к чему прикасается их рука превращается в говно.
олег за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
VK играет в франкенштейна
А почему он умирает? Не, ну проблемы с контентом есть, особенно с помойной его частью, но активность там довольно большая, а в последние месяцы туда стал валить народ из Ютюба, боясь блокировки
Непонятно покупали ли они его, или махнулись не глядя, что называется, на деливери
Деливи нормальный сервис, при всей нелюбви к этим рабским конторам и будет и дальше генерить прибыль.
Дзен, особенно без трафика в поиске яндекса не уверен.
Теперь Деливери станет плохим? Я в этой конкурентной доставочной войне никогда не любил заказывать в ЯЕде
Я думаю, Delivery просто закроют и перельют траффик в Еду. Как Шоколадница заменила большинство Кофе Хаузов на свои точки после покупки сети.
Неочевидно, как их развести на одном рынке, а сжигать деньги на конкуренцию, когда обе компании "в одном кармане" странно.
Такси они пока вроде не слили в одну.
В случае слияния и у фаса могут претензии появиться.
А так, хоть фиговым листком, но от претензий прекрыты
стоит ожидать покупку Комитета?
Ну на этом дзену и конец придет. В общем как бы и не жаль будет. Яндекс его поддерживал надо отдать ему должное. И в поиске наверх продвигал. Рекламу размещал активно, сливая большую часть трафика рекламного туда.
Больше такого не будет.
Круговорот мусора ит в России
Хорошо, что Яндекс избавился от этого позорного балласта, думаю они сами рады. Тяжело заниматься беспилотными автомобилями, когда у тебя на главной целый раздел с пропагандой
Хорошо, что Волож избавился от этого позорного балласта, думаю он сам рад ))
Дзен и точка
Передел рынков идет полным ходом. Любопытно, что останется через год
Проблема ВК не в объеме аудитории. Проблема в retention. Там нечего особо делать, контент - трешак.
Желтые человечки с зелёными больше не будут драться? Беда…
Товарищи, вопрос на миллион. Посоветуйте годный аналог дзена на английском. Знаю про Медиум, но там как-то все серьёзно что ли. Хочется место, где пишут много и обо всем, как на дзене. Но на английском.
На мой взгляд Дзен при правильном развитии может преобразиться в соц сеть по типу TenChat, но без основного недостатка в виде отсутствия обычных пользователей + будет доп трафик из поиска (если яндекс продолжит его давать) в отличии от TenChat. Так что потенциал у них есть.
Дзен и сейчас - это отдельная соцсеть. Просто у нее есть возможность получать трафик и из поиска, и с других площадок. TenChat тут вообще и рядом не стоял. Сравнивать Дзен и TenChat - это все равно, что сравнивать Apple и, прости господи, Йотафон.
Зачем площадку для публикации текстов в соцсеть превращать? У вк уже 2 соц сети есть если что.
VK только дзена и не хватало.
Дзен — только светлые новости!
приложение новое ...интересно
Приложения старые остаются. И у Яндекса, и у Дзена сейчас тоже отдельные приложения.
Мне нравится тезис «с той же командой».
А команда об этом знает, или их там к парте цепями пристегнули и можно не переживать?
Как будто новый работодатель более зашкварный...
-_-
Меня больше такой вопрос интересует. Дзен у автором собирался персональные данные ... Паспорт как минимум, у остальных чуть ли не селфи с паспортом. Куда вот эти все данные уйдут.
Когда плод умер еще до рождения