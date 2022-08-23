В России запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности» Статьи редакции
В июле Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя законов России.
- «Руниверсалис» делают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии», заявил замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.
- Сайт энциклопедии — руни.рф. На главной странице есть разделы «В новостях», «Цитата дня», «Статья дня» и «Я так и знал!» с «фактами» о русофобии, «империи лжи», Петре I и другими.
- Сейчас авторы переносят туда статьи русскоязычной «Википедии», «очищая от пропаганды и вредоносного контента». В будущем планируют создать автономную версию, доступную для скачивания.
- В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что владелец и оператор «Википедии» должен открыть в России своё представительство, а в июле обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России.
3665 просмотров
Традиционное уважение традиционных ценностей:
Отборное дерьмецо
Ух, ядрёные скрепы
У них все плохо, они все плохие, а мы нет. Не устаревающая классика с советских времён.
🤣🤦♂️ ну понятно, сочинение…
Аж через экран говном запахло
Куниверсалис. Энциклопедия, где уважают не только традиционные ценности.
Да и сайт тоже звучит - куни.рф. Не иначе как царь не приёмника, а приемщицу готовит. И это как посыл всем жителям РФ и в первую очередь думе.
Вполне себе так консервативно, по сегодняшним меркам
мега кринж
руни кринж
Напрашивается "Фейкопедия"
«Очищая от пропаганды» и вливая свежую?
Очищая от объективных фактов и вливая пропаганду.
Какое-то зазеркалье
Т.е. они просто с риа новостей копируют чтоль статьи?
Ссылка?
Ох лол, это 5 баллов.
А как быстро в ней можно будет дойти до статьи о Гитлере?
да статьи можно будет дойти быстро
Клевый мужик был, пока с украиной не связался. Отсюда и все последствия. Это примерное содержание статьи
Прямо через статью про Украину, видимо
Прямо страшно представить как там будет "исковеркона" история(
не надо представлять даже))
Борьба с Википедией - это обязательный атрибут любой современной автократической системы. Ты не будешь хорошим тираном, если не заблокируешь Википедию и Ютуб - Ким, Ибрахим, Башар и другие пацаны не поймут.
Вы тут тоже в крайности не лезьте. В вики вся политота тоже давным давно написана так, как продиктовали сверху. Не думайте, что в мире есть реально свободное издание, которое пишет что хочет и так, как оно есть на самом деле. Чем "свободнее" издание, тем влиятельнее его глава. Каждый народ считает, что именно в его государстве ведется тотальная пропаганда, а в других все не так.
"Традиционные ценности" звучит как нетрадиционная ориентация
а меня больше тригернули традиционные ценности вкупе с нетрадиционным названием
Можно ли будет в ней узнать, как украинцы называют Путина и почему они это делают?
Открыл свою энциклопедию, со спецопераций и 90% поддержкой народа.
Один язык. Одна правда. Одна Википедия!
Решили сделать свою энциклопедию с блэк джеком и шлюхами 😁
С боярышником и Дугиным
😂 расходимся
Статья о денацификации есть. А о нацизме нет. Так вот.
У каждого автора статьи на Вики есть авторы, иногда даже вступающие в баталии между собой.
Что там с авторским правом при пиздинге и очищении от мерзкой западной пропаганды?
Руниверсалис» делают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии»
Что за название такое? Могли бы "Лепопедией" назвать или "Скрепопедией".
Кринж дня
propogandopedia
Займет почетное место рядом с поисковиком.
А кто оплачивает банкет? Оплата хостинга на рег.ру? На кого зарегистрирован домен (Private Person)? Кто организует работу редакторов?
@Павел Гросс-Днепров Случайно нет инфы на кого домен зареган?
Я бы убрал из статьи активные ссылки. Незачем им давать ссылочный вес.
за словосочетания "традиционные ценности" я бы язык отрезал, как вредителю, потому что традиции вредны
традиции это "делай как делали предки, не думай, не спрашивай зачем"
Традиции надо искоренять или как минимум пропускать через фильтр адекватности реалиям
и никто ни разу не привел конкретный список, что в них и что это зверь вообще
Я вас сейчас удивлю, но чиновники реально утвердили официальный список традиционных ценностей)) И есть даже список чуждых ценностей
Чуждыми ценностями Минкульт считает «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру».
хммм
В википедии этого тоже нет
Путин наш царь это видимо самая главная традиционная ценность...идиоты.
Ну кстати Вики реально помойка.
Просто откройте какую-нибудь статью на 3-х языках: русский, украинский и английский. И получите совершенно разную точку зрения. Плюс на некоторых языках статьи просто удаляются, а на других это разрешено.
Вообще-то ты сейчас похвалил Википедии. Это куда лучше, чем если бы было только одно истинно правильное (одобренное партией и вождем) мнение.
Статьи пишут только через гос услуги как я понимаю?
Интересно, почему выбрали такое название. Сложное и с английским словом.
Почитал я эту энциклопедию - ну, всё как и ожидалось. Где - то просто нет упоминаний о противоположном мнении, которое было на Вики, где-то просто искажена действительность, где-то за факты выдаются сведения заинтересованных сторон. В общем, такое себе.
Ну блин!!! Неужели реально нет в этой конторе, никого кто бы хотя бы слышал про нейминг? Кто утверждал этот куни - он хотя бы понимает , что в России живет?
Тут нет ничего нового, борются с западной культурой как могут, но сами же первые лица государства употребляют их каждый день, а-ля "данные экзитпола", фейк, дедлайн, ну и так далее, двойные стандарты как всегда.
Всегда интересовало, что такоенашим традиционным ценностям
конкретно, что это?
Предугадываем следующие шаги:
1. Тотальный пиздинг всех статей с Википедии
2. Переписывание "неправильных"
3. Блокировка Википедии
4. Принудительно-добровольное предложения Яндексу формировать блок знаний на основе этой помойки
(увы для госвласти гугол продолжит использовать вики, даже если её заблочат)
На месте составителей фильтров для блокировщиков рекламы я бы внёс его как спам, чтобы люди не вляпались
Я так понял, что это фундамент в создание Министерства Правды
Это ещё филиал в интернете
Сервера российские из американских деталек ))
А смысл этой энциклопедии если зомбанутые не умеют в интернет?
У них в политике конфиденциальности не указано к кому и куда обращаться по поводу защиты данных. Что является основанием для жалобы в Роскомнадзор с целью принуждения авторов сайта устранить нарушения российского законодательства.
Какое-то анальное огораживание.
Не забывайте закрывать глаза перед открытием сайта, а то вдруг вы просмотрите что-то и вас посадят!
"вводящими в заблуждение или неэтичными"
как самокритично
Ну понятно, Дугин там сам статьи пишет. Вообще капец кринжово, мракобесие прет изо всех щелей, пробу ставить негде.
Я так понимаю бюджет большой российской энциклопедии успешно попилили, тоже в свое время рекламировалась государством как аналог Вики. Кому интересно что это за чудо было: https://bigenc.ru/
Огласите бюджет!
А то что традиционные ценности кокошничек с лаптями и Интернет это вещи несовместимые, как и про многое другое беспалевно так и благополучно забыли?
Да это же аналог заблокированного "Луркоморья", если кто помнит. Чисто поражать.
Лурк же вполне себе открывается прямо сейчас, его Хомак отрубил после событий 24 февраля
Энциклонги и грузоэнцикло будут?
Энциклопедия настолько русская, что хрен выговоришь..
Современное время требует современной цензуры
целый Вики для книги по домострою?
ру-не.рф еще можно...
Срочно менять название и домен.
Можно ли там будет прочитать про брата Екатерины Мизулиной?
вряд ли. но зато
"...с «фактами» о русофобии, «империи лжи»" и "традиционные ценности" - объективная информация будет, однако, нейтральная, независимая. В кавычках.
Так а что там с отечественными и "традиционными" магазинами приложений? Что, где, как? Без указа о предустановке что "полетят"?)
Создаётся целый сайт ради последних 170 дней) масштабно
Т.е. - запили на бесплатной Медиа.Вики сайт и о тебе сразу напишут на VC? Или опять где-то чо-то попилили?
От КВН до нацизма? Будет там такое про Зеленского?
А о совместном военном параде КА и войск Вермахта в Бресте там написано?
Зашел. Почитал. Не понял. Это энциклопедия или новостной портал?
Че за название такое. Википедия мне кажется более традиционно ценна ))
🤦♂️ «доступную для скачивания»… на самом деле, это переводится «как ещё выжать пару миллионов на стандартный функционал» 🤦♂️
Да,да,да - вы не ошиблись, название звучит именно так
Руни.рф
Где они каждый раз берут таких называльщиков?
"Статья дня" на этом ресурсе воспринимается по-другому
приятно смотреть, когда государственные инициативы в высокотехнологических областях дают плоды
https://www.google.com/amp/s/habr.com/ru/amp/post/663254/