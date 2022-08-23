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Маша Цепелева

В России запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности» Статьи редакции

В июле Роскомнадзор обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя законов России.

  • «Руниверсалис» делают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии», заявил замглавы комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.

Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства России и нашим традиционным ценностям.

Антон Горелкин, депутат Госдумы
  • Сайт энциклопедии — руни.рф. На главной странице есть разделы «В новостях», «Цитата дня», «Статья дня» и «Я так и знал!» с «фактами» о русофобии, «империи лжи», Петре I и другими.
  • Сейчас авторы переносят туда статьи русскоязычной «Википедии», «очищая от пропаганды и вредоносного контента». В будущем планируют создать автономную версию, доступную для скачивания.
  • В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 5 млн рублей за неудаление статей с «фейками». В мае Роскомнадзор определил, что владелец и оператор «Википедии» должен открыть в России своё представительство, а в июле обязал поисковики помечать владельца энциклопедии как нарушителя законов России.

#новость #википедия

3665 просмотров
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137 комментариев
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 ECN.Broker

Традиционное уважение традиционных ценностей:

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Невкусно и грустно

Отборное дерьмецо

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Кто-то такой

Ух, ядрёные скрепы

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Артем Сухенко

У них все плохо, они все плохие, а мы нет. Не устаревающая классика с советских времён.

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Владимир Ермаков

🤣🤦‍♂️ ну понятно, сочинение…

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Nikolay Werner

Аж через экран говном запахло

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Adam Arclight

Куниверсалис. Энциклопедия, где уважают не только традиционные ценности.

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John Doe

Да и сайт тоже звучит - куни.рф. Не иначе как царь не приёмника, а приемщицу готовит. И это как посыл всем жителям РФ и в первую очередь думе.

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5 комментариев
John Malkovich

Вполне себе так консервативно, по сегодняшним меркам

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Pavel Pavel

мега кринж

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Андрей Верижников

руни кринж

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1 комментарий
Игорь

Напрашивается "Фейкопедия"

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Вадим Д.

«Очищая от пропаганды» и вливая свежую?

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Стартапер-пессимист

Очищая от объективных фактов и вливая пропаганду.

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8 комментариев
Иван Поварёшкин

Какое-то зазеркалье

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Цифровые комплексы

Т.е. они просто с риа новостей копируют чтоль статьи?

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1 комментарий
Valeriy Dik

Ссылка?

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Поджог Сараев
контроль над островом потерял актуальность

Ох лол, это 5 баллов.

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Dmitriy Islamov

А как быстро в ней можно будет дойти до статьи о Гитлере?

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умный человек

да статьи можно будет дойти быстро

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2 комментария
Стерлядка Вяленая

Клевый мужик был, пока с украиной не связался. Отсюда и все последствия. Это примерное содержание статьи

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Печенька

Прямо через статью про Украину, видимо

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Оля Янко

Прямо страшно представить как там будет "исковеркона" история(

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Кай Ленг

не надо представлять даже))

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6 комментариев
Сергей Бевз

Борьба с Википедией - это обязательный атрибут любой современной автократической системы. Ты не будешь хорошим тираном, если не заблокируешь Википедию и Ютуб - Ким, Ибрахим, Башар и другие пацаны не поймут.

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Стерлядка Вяленая

Вы тут тоже в крайности не лезьте. В вики вся политота тоже давным давно написана так, как продиктовали сверху. Не думайте, что в мире есть реально свободное издание, которое пишет что хочет и так, как оно есть на самом деле. Чем "свободнее" издание, тем влиятельнее его глава. Каждый народ считает, что именно в его государстве ведется тотальная пропаганда, а в других все не так.

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8 комментариев
nkmstudio

"Традиционные ценности" звучит как нетрадиционная ориентация

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Стерлядка Вяленая

а меня больше тригернули традиционные ценности вкупе с нетрадиционным названием

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Dmitriy Dmitriev

Можно ли будет в ней узнать, как украинцы называют Путина и почему они это делают?

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Betty Boop

Открыл свою энциклопедию, со спецопераций и 90% поддержкой народа.

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Sergey Korol

Один язык. Одна правда. Одна Википедия!

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Alex Shevchenko

Решили сделать свою энциклопедию с блэк джеком и шлюхами 😁

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Печенька

С боярышником и Дугиным

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Zloy Marketolog

😂 расходимся

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High Stakes

Статья о денацификации есть. А о нацизме нет. Так вот.

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Bezoblachno

У каждого автора статьи на Вики есть авторы, иногда даже вступающие в баталии между собой.

Что там с авторским правом при пиздинге и очищении от мерзкой западной пропаганды?

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Влад Светлый

Руниверсалис» делают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии»

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Yy Kk

Что за название такое? Могли бы "Лепопедией" назвать или "Скрепопедией".

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Zloy Marketolog

Кринж дня

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SamsonovOnline

propogandopedia

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Valentin G

Займет почетное место рядом с поисковиком.

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Zloy Marketolog

А кто оплачивает банкет? Оплата хостинга на рег.ру? На кого зарегистрирован домен (Private Person)? Кто организует работу редакторов?

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Zloy Marketolog

@Павел Гросс-Днепров Случайно нет инфы на кого домен зареган?

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Ware Wow

Я бы убрал из статьи активные ссылки. Незачем им давать ссылочный вес.

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Mikhail Che

за словосочетания "традиционные ценности" я бы язык отрезал, как вредителю, потому что традиции вредны
традиции это "делай как делали предки, не думай, не спрашивай зачем"
Традиции надо искоренять или как минимум пропускать через фильтр адекватности реалиям

и никто ни разу не привел конкретный список, что в них и что это зверь вообще

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Zloy Marketolog

Я вас сейчас удивлю, но чиновники реально утвердили официальный список традиционных ценностей)) И есть даже список чуждых ценностей

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Zloy Marketolog

Чуждыми ценностями Минкульт считает «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру».

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5 комментариев
walkindizaster

хммм

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walkindizaster
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2 комментария
Лёха

В википедии этого тоже нет

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2 комментария
Поджог Сараев
делают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии», которыми могли стать любые мимокрокодилы
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Александр Еремин

Путин наш царь это видимо самая главная традиционная ценность...идиоты.

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Nk

Ну кстати Вики реально помойка.
Просто откройте какую-нибудь статью на 3-х языках: русский, украинский и английский. И получите совершенно разную точку зрения. Плюс на некоторых языках статьи просто удаляются, а на других это разрешено.

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Oleg Sapronov

Вообще-то ты сейчас похвалил Википедии. Это куда лучше, чем если бы было только одно истинно правильное (одобренное партией и вождем) мнение.

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1 комментарий
Alexey Taruntaev

Статьи пишут только через гос услуги как я понимаю?

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Кирилл

Интересно, почему выбрали такое название. Сложное и с английским словом.

Почитал я эту энциклопедию - ну, всё как и ожидалось. Где - то просто нет упоминаний о противоположном мнении, которое было на Вики, где-то просто искажена действительность, где-то за факты выдаются сведения заинтересованных сторон. В общем, такое себе.

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cepera

Ну блин!!! Неужели реально нет в этой конторе, никого кто бы хотя бы слышал про нейминг? Кто утверждал этот куни - он хотя бы понимает , что в России живет?

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Нервный ящик

Тут нет ничего нового, борются с западной культурой как могут, но сами же первые лица государства употребляют их каждый день, а-ля "данные экзитпола", фейк, дедлайн, ну и так далее, двойные стандарты как всегда.

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Mike Glukhov

Всегда интересовало, что такое

нашим традиционным ценностям

конкретно, что это?

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Печенька

Предугадываем следующие шаги:
1. Тотальный пиздинг всех статей с Википедии
2. Переписывание "неправильных"
3. Блокировка Википедии
4. Принудительно-добровольное предложения Яндексу формировать блок знаний на основе этой помойки
(увы для госвласти гугол продолжит использовать вики, даже если её заблочат)

На месте составителей фильтров для блокировщиков рекламы я бы внёс его как спам, чтобы люди не вляпались

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Alexander Klimanskiy

Я так понял, что это фундамент в создание Министерства Правды

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Печенька

Это ещё филиал в интернете

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Вася Пражкин
Энциклопедия расположена на российских серверах

Сервера российские из американских деталек ))

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nkmstudio

А смысл этой энциклопедии если зомбанутые не умеют в интернет?

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Zloy Marketolog
уважительное отношение к требованиям законодательства России

У них в политике конфиденциальности не указано к кому и куда обращаться по поводу защиты данных. Что является основанием для жалобы в Роскомнадзор с целью принуждения авторов сайта устранить нарушения российского законодательства.

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Андрей Волхонский

Какое-то анальное огораживание.

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Zloy Marketolog

Не забывайте закрывать глаза перед открытием сайта, а то вдруг вы просмотрите что-то и вас посадят!

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Печенька

"вводящими в заблуждение или неэтичными"
как самокритично

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чертов бадминтон

Ну понятно, Дугин там сам статьи пишет. Вообще капец кринжово, мракобесие прет изо всех щелей, пробу ставить негде.

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Евгений Широков

Я так понимаю бюджет большой российской энциклопедии успешно попилили, тоже в свое время рекламировалась государством как аналог Вики. Кому интересно что это за чудо было: https://bigenc.ru/

Большая российская энциклопедия - электронная…
Большая российская энциклопедия - электронная версия
bigenc.ru
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Ivan the Not So Terrible

Огласите бюджет!

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15 сантиметров в обхвате

А то что традиционные ценности кокошничек с лаптями и Интернет это вещи несовместимые, как и про многое другое беспалевно так и благополучно забыли?

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Дмитрий Павлов

Да это же аналог заблокированного "Луркоморья", если кто помнит. Чисто поражать.

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Andre Macareno

Лурк же вполне себе открывается прямо сейчас, его Хомак отрубил после событий 24 февраля

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Роман Тютюнов

Энциклонги и грузоэнцикло будут?

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Александр Мишулин

Энциклопедия настолько русская, что хрен выговоришь..

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Pavel Osadchuk

Современное время требует современной цензуры

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Иван Иванов

целый Вики для книги по домострою?

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Alks

ру-не.рф еще можно...

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Alexey Denichenko

Срочно менять название и домен.

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Andre Macareno

Можно ли там будет прочитать про брата Екатерины Мизулиной?

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умный человек

вряд ли. но зато

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2 комментария
ilia

"...с «фактами» о русофобии, «империи лжи»" и "традиционные ценности" - объективная информация будет, однако, нейтральная, независимая. В кавычках.

Так а что там с отечественными и "традиционными" магазинами приложений? Что, где, как? Без указа о предустановке что "полетят"?)

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Роман Степанов

Создаётся целый сайт ради последних 170 дней) масштабно

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Сергей

Т.е. - запили на бесплатной Медиа.Вики сайт и о тебе сразу напишут на VC? Или опять где-то чо-то попилили?

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Александр Соколов

От КВН до нацизма? Будет там такое про Зеленского?

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К М

А о совместном военном параде КА и войск Вермахта в Бресте там написано?

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Виктор

Зашел. Почитал. Не понял. Это энциклопедия или новостной портал?

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Philips

Че за название такое. Википедия мне кажется более традиционно ценна ))

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Владимир Ермаков

🤦‍♂️ «доступную для скачивания»… на самом деле, это переводится «как ещё выжать пару миллионов на стандартный функционал» 🤦‍♂️

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Krell 0

Да,да,да - вы не ошиблись, название звучит именно так

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Valeryi

Руни.рф

Где они каждый раз берут таких называльщиков?

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Klaus Gut

"Статья дня" на этом ресурсе воспринимается по-другому

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Dennis Prochko

приятно смотреть, когда государственные инициативы в высокотехнологических областях дают плоды

https://www.google.com/amp/s/habr.com/ru/amp/post/663254/

ФСИН планирует привлекать отбывающих наказание…
В ряде регионов России ФСИН поступили предложения привлекать отбывающих наказание в исправительных…
www.google.com
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