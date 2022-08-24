Сервисы
Маша Цепелева

OneTwoTrip подтвердил уязвимость, раскрывшую данные о пользователях сервиса Статьи редакции

Исследователи говорят, что в открытом доступе оказались данные о паспортах, платёжной информации и другие. По данным компании — только об активности некоторых пользователей.

  • Об открытой базе данных OneTwoTrip написал в Twitter исследователь информационной безопасности Боб Дьяченко. По его словам, в открытом доступе оказались данные об электронной почте, именах, паспортах, телефонах, платёжной информации, путешествиях и пароли.
  • По словам Дьяченко, технический директор OneTwoTrip объяснил это «изменением, которое внесли несколько дней назад, нарушившим правила firewall и спровоцировавшим открытие порта».
  • В OneTwoTrip подтвердили vc.ru уязвимость, но уточнили, что она не затронула данные для входа в личный кабинет и информацию о банковских картах.

Присутствовала уязвимость, мы её устранили. База с клиентскими данными не была уязвима. Уязвимость касалась данных об активности части пользователей сервиса в непродолжительный период времени. Сейчас данным клиентов ничего не угрожает, на текущий момент мы фиксируем, что утечки персональных данных клиентов OneTwoTrip нет. Мы усилим меры по мониторингу защиты всех наших систем.

OneTwoTrip
  • В компании не раскрыли количество пользователей, которых коснулась утечка. Но сервис принимает вопросы от клиентов на [email protected]
  • Суд штрафовал за утечки данных «Яндекс» — на 60 тысяч рублей, Delivery Club — на 80 тысяч рублей и «Гемотест» — на 60 тысяч рублей. Три коллективных иска из-за утечек подали клиенты «Яндекс Еды», один — клиенты СДЭКа. В августе Минцифры предложило создать спецфонд для компенсаций пострадавшим от слива данных.

По этой теме писал Hakhagmon.

#новость #onetwotrip

1839 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Борис Хмелев

"Изменения нарушили правила фаервола и спровоцировали открытие порта" - смешно ))) И один открытый порт, привёл к возможности расширить права до такого доступа? )) где вилка, макароны с ушей падают, дайте поправлю, пиздит накидывая не краснея )

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Там не нужно прав, порт открыли, эластик висит вовне - подключайся не хочу. Эластик, видимо, из коробки идет без аутентификации и с портом смотрящим вовне, админы не настроили как надо.

Ответить
Развернуть ветку
Cramol

Порт открыли, а вход в базу с с логином и паролем 'admin'/'qwerty'. Вот и решили, что уязвимость в порте.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Да там, скорее всего, по умолчанию не нужен пароль и логин - как в монге, например.

Ответить
Развернуть ветку
Anton

С вас 60 000 !

Ответить
Развернуть ветку
Артем Порубаев

Ну у течка была, но как бы нет

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Пытаются сделать хорошую мину, при плохой игре

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Лукьянов

После того как компании поняли, что слить данные стоит всего 60к, вам не кажется, что они там ухахатываются подьебывая друг друга на тему того, что их уволят, или посадят, или 60к большая сумма и они обанкротятся?!

Ответить
Развернуть ветку
Heather Morris

не знаю на счет ухахатываний,но то что они не парятся над безопасностью наших данных это точно

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Струков

Так говоришь, как будто все прям и рады слить данные своих пользователей, да вот штрафы пугают. Никто не ухахатывается, все понимают что это огромный косяк, репутационные потери и т.п. Уверен, админы получили люлей.

Но штраф - да, смешен.

Ответить
Развернуть ветку
Carl Herr

"Суд штрафовал за утечки данных «Яндекс» — на 60 тысяч рублей, Delivery Club — на 80 тысяч рублей и «Гемотест» — на 60 тысяч рублей."- какие штрафы большие,наши данные стоят копейки

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Ko

Уже 200к! И это только с трёх компаний. А в России 100 тысяч ИТ компаний, это гора бабла!

Ответить
Развернуть ветку
Гульнара Абдюшева

А что, если утечка данных , то всё капут фирму закрывай. Это у нас так теперь размышляют😁😁😁😅😅😅

Ответить
Развернуть ветку
DeliNaNull

о нет, только не эти гигантские штрафы

Ответить
Развернуть ветку
ВК

Блин. Только вчера там покупал авиабилеты. Да что же это такое

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Недзвецкий

Только что ввел туда данные карты и паспорта.

Ответить
Развернуть ветку
Макар Бурак

Почему такие маленькие штрафы??? Слили данные пользователей, а штрафы по 60 тыс)))

Ответить
Развернуть ветку
Philips

Готовьте 60 тысяч рублей! Понимаю что это неподъёмная история для вас. Но вы расстроили нас. Кара уже в пути!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null