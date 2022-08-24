OneTwoTrip подтвердил уязвимость, раскрывшую данные о пользователях сервиса Статьи редакции
Исследователи говорят, что в открытом доступе оказались данные о паспортах, платёжной информации и другие. По данным компании — только об активности некоторых пользователей.
- Об открытой базе данных OneTwoTrip написал в Twitter исследователь информационной безопасности Боб Дьяченко. По его словам, в открытом доступе оказались данные об электронной почте, именах, паспортах, телефонах, платёжной информации, путешествиях и пароли.
- По словам Дьяченко, технический директор OneTwoTrip объяснил это «изменением, которое внесли несколько дней назад, нарушившим правила firewall и спровоцировавшим открытие порта».
- В OneTwoTrip подтвердили vc.ru уязвимость, но уточнили, что она не затронула данные для входа в личный кабинет и информацию о банковских картах.
- В компании не раскрыли количество пользователей, которых коснулась утечка. Но сервис принимает вопросы от клиентов на [email protected]
- Суд штрафовал за утечки данных «Яндекс» — на 60 тысяч рублей, Delivery Club — на 80 тысяч рублей и «Гемотест» — на 60 тысяч рублей. Три коллективных иска из-за утечек подали клиенты «Яндекс Еды», один — клиенты СДЭКа. В августе Минцифры предложило создать спецфонд для компенсаций пострадавшим от слива данных.
По этой теме писал Hakhagmon.
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"Изменения нарушили правила фаервола и спровоцировали открытие порта" - смешно ))) И один открытый порт, привёл к возможности расширить права до такого доступа? )) где вилка, макароны с ушей падают, дайте поправлю, пиздит накидывая не краснея )
Там не нужно прав, порт открыли, эластик висит вовне - подключайся не хочу. Эластик, видимо, из коробки идет без аутентификации и с портом смотрящим вовне, админы не настроили как надо.
Порт открыли, а вход в базу с с логином и паролем 'admin'/'qwerty'. Вот и решили, что уязвимость в порте.
Да там, скорее всего, по умолчанию не нужен пароль и логин - как в монге, например.
С вас 60 000 !
Ну у течка была, но как бы нет
Пытаются сделать хорошую мину, при плохой игре
После того как компании поняли, что слить данные стоит всего 60к, вам не кажется, что они там ухахатываются подьебывая друг друга на тему того, что их уволят, или посадят, или 60к большая сумма и они обанкротятся?!
не знаю на счет ухахатываний,но то что они не парятся над безопасностью наших данных это точно
Так говоришь, как будто все прям и рады слить данные своих пользователей, да вот штрафы пугают. Никто не ухахатывается, все понимают что это огромный косяк, репутационные потери и т.п. Уверен, админы получили люлей.
Но штраф - да, смешен.
"Суд штрафовал за утечки данных «Яндекс» — на 60 тысяч рублей, Delivery Club — на 80 тысяч рублей и «Гемотест» — на 60 тысяч рублей."- какие штрафы большие,наши данные стоят копейки
Уже 200к! И это только с трёх компаний. А в России 100 тысяч ИТ компаний, это гора бабла!
А что, если утечка данных , то всё капут фирму закрывай. Это у нас так теперь размышляют😁😁😁😅😅😅
о нет, только не эти гигантские штрафы
Блин. Только вчера там покупал авиабилеты. Да что же это такое
Только что ввел туда данные карты и паспорта.
Почему такие маленькие штрафы??? Слили данные пользователей, а штрафы по 60 тыс)))
Готовьте 60 тысяч рублей! Понимаю что это неподъёмная история для вас. Но вы расстроили нас. Кара уже в пути!