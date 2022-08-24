Присутствовала уязвимость, мы её устранили. База с клиентскими данными не была уязвима. Уязвимость касалась данных об активности части пользователей сервиса в непродолжительный период времени. Сейчас данным клиентов ничего не угрожает, на текущий момент мы фиксируем, что утечки персональных данных клиентов OneTwoTrip нет. Мы усилим меры по мониторингу защиты всех наших систем.