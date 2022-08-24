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RuStore официально добавил отзывы с премодерацией и рейтинги приложений Статьи редакции

В ближайшее время разработчики обещают добавить платёжную систему и push-уведомления.

Источник: RuStore
  • Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы, объявила компания. Сейчас авторизоваться пользователи могут по номеру телефона или через VK, в ближайшее время появятся и другие «популярные способы входа», уточнили в VK. Отзывы в магазине пользователи vc.ru заметили в конце августа.
  • Раздел «Оценки и отзывы» появится на странице приложения. Их можно отсортировать по новизне и тональности (позитивные или негативные). Все отзывы проходят автоматическую и ручную модерацию. Для этого компания использует «специальные ML модели, чтобы процесс был максимально быстрым».
  • Если приложения нет на смартфоне, пользователи смогут посмотреть его средний рейтинг, количество отдельных оценок и общее количество оценок.
  • Пользователи могут редактировать и удалять комментарии в личном кабинете в разделе «Мои отзывы» или при нажатии на них на странице приложения. Комментарии других пользователей тоже можно оценить — поставить лайк или дизлайк.
  • Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений 18 мая 2022 года, а 25 мая вышла бета-версия. По собственным данным, сейчас в RuStore больше 1100 сервисов. С момента запуска пользователи установили магазин 500 тысяч раз и скачали приложения более 1,1 млн раз. Летом 2022 года разработчики обещали добавить кроме рейтингов push-уведомления и платёжную систему.
Источник: RuStore

#новость #rustore

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19 комментариев
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 СОКР

Рейтинги с ручной модерацией, говорите? 🤨 А не премодерируют ли их, совершенно случайно, «правильным» образом?

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Ян Тюрин

случайно нет,а вот специально)

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СОКР

Ну так про «случайно» тоже не случайно написано (-;

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Вдова Кличко

да не, бред какой-то, вообще не похоже на правду
*сарказм*

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Пётр Комментов

им кто то пользуется?

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Roman Turkin

да

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Любой ихтиандр

А vpn всякие там есть? Не для себя, сосед просил ))

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Всвиторе

Нету, при этом поиск ущербный и по тегам не ищет. Если ввести слово банк, мы не найдём втб.

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Царский американец

Боги, храните 4PDA и *.apk-файлы

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Slava Kraynov

Теперь для скачивания приложений стала обязательна авторизация. RuStore об этом, конечно же, не сообщил

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Валентин Гордеев

Тоже непонятно, зачем она нужна, благо хоть можно быстро через тот же ВК зайти

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Slava Kraynov

Чтобы лучше своих пользователей знать, раз даже обновить не дают приложения

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Рафаэль Алиев

Интерфейс хоть нормальный, радует это.

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Администратор Аккаунта

потому что копирует интерфейс гугл плея?

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Alexey Petrov

Если рустор станет копией гугл плея, но без вырвиглазной рекламы, это будет лучший магазин из существующих (после аппстора)

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Администратор Аккаунта

Верной дорогой идете, товарищи!

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Rusлан

До обновления, было фишкой скачивать приложение без регистрации и входа в аккаунт.
Теперь, оно даже обновить установленные не даёт.
Спрашивается, зачем оно такое надо, для обновления парочки блокировок из "плей-маркета".

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Andrey Nosov

Ручная модерация - ну такое себе, имхо

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Vladimir Sokolov

АлиЭкспресс Россия убрали свое приложение из RuStore после появления возможности оставить отзыв.

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