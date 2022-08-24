RuStore официально добавил отзывы с премодерацией и рейтинги приложений Статьи редакции
В ближайшее время разработчики обещают добавить платёжную систему и push-уведомления.
- Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы, объявила компания. Сейчас авторизоваться пользователи могут по номеру телефона или через VK, в ближайшее время появятся и другие «популярные способы входа», уточнили в VK. Отзывы в магазине пользователи vc.ru заметили в конце августа.
- Раздел «Оценки и отзывы» появится на странице приложения. Их можно отсортировать по новизне и тональности (позитивные или негативные). Все отзывы проходят автоматическую и ручную модерацию. Для этого компания использует «специальные ML модели, чтобы процесс был максимально быстрым».
- Если приложения нет на смартфоне, пользователи смогут посмотреть его средний рейтинг, количество отдельных оценок и общее количество оценок.
- Пользователи могут редактировать и удалять комментарии в личном кабинете в разделе «Мои отзывы» или при нажатии на них на странице приложения. Комментарии других пользователей тоже можно оценить — поставить лайк или дизлайк.
- Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений 18 мая 2022 года, а 25 мая вышла бета-версия. По собственным данным, сейчас в RuStore больше 1100 сервисов. С момента запуска пользователи установили магазин 500 тысяч раз и скачали приложения более 1,1 млн раз. Летом 2022 года разработчики обещали добавить кроме рейтингов push-уведомления и платёжную систему.
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Рейтинги с ручной модерацией, говорите? 🤨 А не премодерируют ли их, совершенно случайно, «правильным» образом?
случайно нет,а вот специально)
Ну так про «случайно» тоже не случайно написано (-;
да не, бред какой-то, вообще не похоже на правду
*сарказм*
им кто то пользуется?
да
А vpn всякие там есть? Не для себя, сосед просил ))
Нету, при этом поиск ущербный и по тегам не ищет. Если ввести слово банк, мы не найдём втб.
Боги, храните 4PDA и *.apk-файлы
Теперь для скачивания приложений стала обязательна авторизация. RuStore об этом, конечно же, не сообщил
Тоже непонятно, зачем она нужна, благо хоть можно быстро через тот же ВК зайти
Чтобы лучше своих пользователей знать, раз даже обновить не дают приложения
Интерфейс хоть нормальный, радует это.
потому что копирует интерфейс гугл плея?
Если рустор станет копией гугл плея, но без вырвиглазной рекламы, это будет лучший магазин из существующих (после аппстора)
Верной дорогой идете, товарищи!
До обновления, было фишкой скачивать приложение без регистрации и входа в аккаунт.
Теперь, оно даже обновить установленные не даёт.
Спрашивается, зачем оно такое надо, для обновления парочки блокировок из "плей-маркета".
Ручная модерация - ну такое себе, имхо
АлиЭкспресс Россия убрали свое приложение из RuStore после появления возможности оставить отзыв.