«Ведомости» рассказали о возможном выходе Bookmate из проектов в России Статьи редакции
После покупки прав на технологии Bookmate развивать книжный сервис в стране будет «Яндекс», говорит источник.
- Bookmate Limited может прекратить работу в России, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с условиями недавней сделки компании с «Яндексом». О возможном уходе компании из страны слышал и топ-менеджер одного из книжных издательств.
- О сроках собеседники газеты на знают. Сейчас сервис для чтения и прослушивания книг по подписк работает как обычно, отмечает издание. Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.
- В конце июня 2022 года «Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ. Также в компанию перешла часть команды сервиса, чтобы помогать внедрять разработки в её инфраструктуру. В «Яндексе» уточняли, что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идёт.
- В августе Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books.
- После продажи технологий «Яндексу» эта компания будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии, утверждает источник в книжном издательстве. По слова второго собеседника, «Яндекс» получил права на бренд Bookmate в СНГ. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.
1324 просмотров
без трусов уже оставили,теперь и без книг нас оставить хотят
Судя по количеству людей, которые клеят буквы z себе на машины, книги в России сильно не нужны
а кто тогда скупает все тиражи про попаданцев в Сталина?
Не знаю что это)
да как так
от автора знаменитой пчелы-попаданца:
ПУТИН ПОПАДАНЕЦ В СТАЛИНА
АННОТАЦИЯ
В результате магического ритуала, душа президента России Владимира Путина переселилась в тело Сталина 30 мая 1942 года. Как воспользуется президент управлявший Великой Россией ситуацией и знанием будущего, чтобы повернуть ход истории. Как выяснилось даже Путину совсем непросто в мире второй мировой войны, и паутине хитрых интриг и заговоров. И новое оружие сделать непросто!
Этот процесс легко остановить
Сменить кое кого, да
Авариант с победой на кухнях не рассматривается нонче?
только один человек может остановить этот процесс
Никто переживать не станет,мы читаем бумажные книги.
Как же я устал от «мы без этого проживём», неужели не понимают что живут в обществе и для кого то это важно, а кому то и вправду всё равно.
Если вы сегодня передвигаетесь на условном Opel, и заявляете, что проживёте без Bookmate, то другие завтра заявят что спокойно проживут без запчастей и их аналогов к Opel.
Уважение к потребностям и желаниям своих сограждан является одним из базовых основ для развития общества.
Так вот и вы уважайте тех кто хочет подтиратся березовой корой
что за чушь, западные компании перестанут дербанить российский рынок, это хорошо, появиться свое.
Я может вам открою секрет, но культура и эффективность предпринимательства у нас ниже, чем на западе.
Если освободятся ниши и их из-за этого займут наши. Это будет вероятнее хуже по качеству и дороже по цене.
Знаете, китайцы еще в 90 годах жили в землянках и вон как нарастили мускулы на производстве и в России так же будет.
+15
Вчера Storytel, сегодня Bookmate. Пора сдуть пыль с читательского билета и пропуска в библиотеку
флибуста нас спасет!11
уверенными шагами возвращаемся в советский союз
Жду в Плюсе
Интересно, когда это прекратится, с какими слоганами такие проекты будут возвращаться?
Смотря чем кончиться и куда возвращаться