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Встречный будильник

«Ведомости» рассказали о возможном выходе Bookmate из проектов в России Статьи редакции

После покупки прав на технологии Bookmate развивать книжный сервис в стране будет «Яндекс», говорит источник.

  • Bookmate Limited может прекратить работу в России, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с условиями недавней сделки компании с «Яндексом». О возможном уходе компании из страны слышал и топ-менеджер одного из книжных издательств.
  • О сроках собеседники газеты на знают. Сейчас сервис для чтения и прослушивания книг по подписк работает как обычно, отмечает издание. Гендиректор Bookmate в России Андрей Баев отказался от комментариев.
  • В конце июня 2022 года «Яндекс» купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ. Также в компанию перешла часть команды сервиса, чтобы помогать внедрять разработки в её инфраструктуру. В «Яндексе» уточняли, что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идёт.
  • В августе Bookmate Limited вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books.
  • После продажи технологий «Яндексу» эта компания будет развивать Bookmate в России, а Баев с командой сосредоточатся на проектах в Европе и Азии, утверждает источник в книжном издательстве. По слова второго собеседника, «Яндекс» получил права на бренд Bookmate в СНГ. Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

#новость #яндекс #bookmate

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22 комментария
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 Дмитрий Горбачёв

без трусов уже оставили,теперь и без книг нас оставить хотят

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Кирилл Кириллов

Судя по количеству людей, которые клеят буквы z себе на машины, книги в России сильно не нужны

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Sergei Raspopov

а кто тогда скупает все тиражи про попаданцев в Сталина?

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Кирилл Кириллов

Не знаю что это)

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Sergei Raspopov

да как так
от автора знаменитой пчелы-попаданца:
ПУТИН ПОПАДАНЕЦ В СТАЛИНА
АННОТАЦИЯ
В результате магического ритуала, душа президента России Владимира Путина переселилась в тело Сталина 30 мая 1942 года. Как воспользуется президент управлявший Великой Россией ситуацией и знанием будущего, чтобы повернуть ход истории. Как выяснилось даже Путину совсем непросто в мире второй мировой войны, и паутине хитрых интриг и заговоров. И новое оружие сделать непросто!

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Mi Ma

Этот процесс легко остановить

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Руслан

Сменить кое кого, да

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роман долгополов

Авариант с победой на кухнях не рассматривается нонче?

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Алексей Беляков

только один человек может остановить этот процесс

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Светлана

Никто переживать не станет,мы читаем бумажные книги.

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Сергей Фатеев

Как же я устал от «мы без этого проживём», неужели не понимают что живут в обществе и для кого то это важно, а кому то и вправду всё равно.

Если вы сегодня передвигаетесь на условном Opel, и заявляете, что проживёте без Bookmate, то другие завтра заявят что спокойно проживут без запчастей и их аналогов к Opel.

Уважение к потребностям и желаниям своих сограждан является одним из базовых основ для развития общества.

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роман долгополов

Так вот и вы уважайте тех кто хочет подтиратся березовой корой

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Светлана

что за чушь, западные компании перестанут дербанить российский рынок, это хорошо, появиться свое.

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Сергей Фатеев

Я может вам открою секрет, но культура и эффективность предпринимательства у нас ниже, чем на западе.

Если освободятся ниши и их из-за этого займут наши. Это будет вероятнее хуже по качеству и дороже по цене.

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Светлана

Знаете, китайцы еще в 90 годах жили в землянках и вон как нарастили мускулы на производстве и в России так же будет.

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Иван Васильев

+15

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Александр Смирнов

Вчера Storytel, сегодня Bookmate. Пора сдуть пыль с читательского билета и пропуска в библиотеку

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Мимопрохожий

флибуста нас спасет!11

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Denis Elakhin

уверенными шагами возвращаемся в советский союз

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Ziyech

Жду в Плюсе

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Андрей Ежов

Интересно, когда это прекратится, с какими слоганами такие проекты будут возвращаться?

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Mi Ma

Смотря чем кончиться и куда возвращаться

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