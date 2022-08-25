«Ростеху» отказали в финансировании проекта российского движка для игр из фонда «Росинфокоминвест» — «Ъ» Статьи редакции
Госкорпорация просила передать ей фонд, на счетах которого, по данным газеты, 1,3 млрд рублей.
- Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» для разработки игрового движка, рассказал близкий к правительству источник «Коммерсанта».
- Собеседник, близкий к обсуждению инициативы, сказал, что предложение удивило министерство: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда». По его словам, «Ростеху» стоит воспользоваться действующими грантами, например, через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
В Минцифры сообщили, что в обращении госкорпорации не было «достаточных сведений для объективной оценки предложения» — обоснования затрат, объёма привлекаемого софинансирования из внебюджетных источников, финансовой модели проекта.
- В «Ростехе» сказали, что компании будет работать с РФРИТ, который и предлагала в качестве основного партнёра, и одновременно искать потенциальных коммерческих инвесторов. По словам представителя компании, объём инвестиций в проект оценивается в 5-6 млрд рублей. Выпуск первой версии движка займёт от двух до трёх лет, а затраты окупятся за пять-семь лет.
- В конце мая в администрации президента прошла закрытая встреча с разработчиками игр, на которой в том числе обсуждалось создание российского движка, писал «Ъ».
- В июле о готовности поддержать разработку заявил «Ростех». Глава корпорации Сергей Чемезов предложил передать ей фонд «Росинфокоминвест», средства которого планируют направить на разработку аналогов Unity и Unreal. При этом «Ростех» видит потенциал своего движка не только при создании игр, но и для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности и образования.
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Фонд с 1,3 млрд ₽, конечно, лакомый кусок. И это точно быстрее, чем получать финансирование грантами.
«Выпуск первой версии движка займёт от 2 до 3 лет», за которые будет сделано что-то, стремительно устаревающее? Или как Википедию – скопировать и попилить бюджет?
Почему только скопировать и попилить? Надо ещё придумать уёбищное название.
А че они на этом движке собрались делать? новую игру "Волк ловит яйца"
Идей много. "Построй свой храм", "Помоги Вовочке пройти на пожизненный срок", "Бахни по пендосам", "Присоедини их всех", "Домострой", "Стрельба по геям из гаубицы" и т.п.
В голос
Помоги брату китайцу...
Попил не удался.
не переживайте, найдут другой способ
Не прокатило. Вычёркиваем. (с)
Затраты окупятся за 5-7 лет, простите, но как окупятся, игровая индустрия наверное процентов на 90 коммерческая, как вы заставите частные компании использовать российский движок, если учесть в любом случае он будет уебищным и отсталым
за 6млрд и 3 года можно наверное отдел разработки Unreal перекупить... ;)
Ничего ещё не начато, а вы описываете других, как вы себя видите, «уебищным и отсталым»
Пора уже стать и делать чем быть вашем духе.
Почему сразу уебищным и отсталым? У нас же мобильная игровая разработка на высоком уровне. Вот и запилят что-то под создание донатных помоек и окупится такая вещь быстро.
Ну просто как вариант- заставлять школы/лагеря покупать и ставить православную игру
На что же они собираются тратить 2 мдрд в год? это же не стройка космодрома...
И что за тяга к игровому движку, другие проблемы уже все порешали и всё изобрели?:) Или возможно движок свой нужен, чтобы ракеты из графония и траэктория рисовать?:)
Может они хотят создать игру, как в фильме "Экзистенция", только более скрепную и патриотичную.
Многосерийная игра "Дети против колдунов" будет...
Какой блять виар. Говна въебали? )))
А какая идея была!
Ведь можно же было сделать отечественный движок и выпускать супер качественные 3D мультфильмы, на зависть Pixar и Dreamworks, типа этого:
Вот пока со стартапами всякая гос. контора фигурирует, ничего путного не выйдет
Деньги попилят и свалят с довольной ухмылкой
Окей давай без всяких стартапов и гос.структур замутим свое? Как в старые добрые времена. Единомышленники объединились и своими силами сделали что-то.
Гос.корпорации не единственная проблема. У нас никто не хочет делать свое, у нас на каждом шагу стартапы-однодневки ищущие инвесторов себе.
Сейчас более риал движок, анриал будет позже!
Они там в Минуифры бессмертные что ли? Кто-нибудь закажите м доставкой корзинку с колбаской домашней. Пускай подумают о своем поведении!
я думаю у них уже склад разных "подарков"
а для чего нужен движок? Детей отвлекать? Сами сетуют на то что дети много сидят в сети и рубятся в игры, а по сути ту же фигню планируют... или речь про сам контент?Тогда какие претензии к самому факту игр были? Игровой движок какую пользу принесет за потраченные на него деньги?
Передайте пожалуйста в ростех, что можно съэкономить 1.3 млрд рублей и использовать Godot.
Ну так название фонда как бы само намекает: "come in west".
Ростех ничего нового разработать не может и лезет в игры ещё. Самые успешные конторы вроде Росатома, Ракетного вооружения, Алмаз-антея в Ростех не входят.
Ростех это болото
А чего это? Деньги кончились?