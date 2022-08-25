DuckDuckGo открыл доступ к сервису для удаления рекламных трекеров из писем Статьи редакции
Пользователи получают почтовый ящик, в котором письма очищаются от трекеров, а потом пересылаются на основную почту.
- Компания начала тестировать Email Protection в июле 2021 года, чтобы попробовать сервис, нужно было записаться в список ожидания. Теперь DuckDuckGo проводит открытое бета-тестирование.
- Email Protection — сервис, который удаляет из писем рекламные трекеры, а также позволяет заводить неограниченное количество почтовых адресов. За время тестов он нашёл трекеры в 85% писем, утверждает компания.
- Пользователю нужно создать адрес на @duck.com и настроить переадресацию на основную почту. В итоге каждое письмо приходит в специальный ящик, где из него удаляются трекеры, а затем пересылаются в обычную почту.
- Также в сервис добавили защиту от отслеживания ссылок в письмах, а также улучшили шифрование и добавили возможность отвечать с адреса на @duck.com.
- Сервис работает в приложении DuckDuckGo для MacOS, iOS и Android, а также в браузерах Firefox, Chrome, Brave или Edge, где установлено расширение от DuckDuckGo.
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Дайте два! Отличная вещь, приступим к тестам.
2 вопроса: как с безопасностью пересылаемых данных и что делать email-маркетологам, если фишка станет достаточно популярной? (-:
DDG продаст им отдельный тариф для исключения из этой фишки. Так работает капитализм ).
Мне кажется вы сильно недооцениваете duckduckgo.
Не станет. 99,999999999999999999999% поебать на все эти трекеры.
Apple в стандартных клиентах на iOS и macOS тоже что-то подобное делает. И хоть 99.9% поебать, трекеры по умолчанию режутся. Мне кажется Google рано или поздно тоже что-то подобное внедрит, а там и остальные подтянутся
Да пофиг на трекеры. Дайте сервис, который будет на адрес спамеров высылать бригаду для ломания носов.
И что делать, если я тот самый спамер?
https://youtu.be/rzcFsykYPgA
[email protected] уже занято?
и [email protected] тоже 😅
Кто-нибудь может пояснить для древних какой треккер может быть в письме?
https://www.gazeta.ru/tech/2021/02/18/13483526/spy_pixels.shtml
про программу, которая пищит при передаче данных в Google уже писали? после того как они облажались с Майками кто ж им поверит?
Да уже больше месяца как, по-моему.
Письма без трекеров - это plain text и в mutt
Шикарный браузер, забыл что такое темп мэйл и скрытая почта icloud! Рекламы нет! Не уверен на счёт конфиденциальности, но вроде и это впорядке!