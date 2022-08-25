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Белорусский Даниль

DuckDuckGo открыл доступ к сервису для удаления рекламных трекеров из писем Статьи редакции

Пользователи получают почтовый ящик, в котором письма очищаются от трекеров, а потом пересылаются на основную почту.

  • Компания начала тестировать Email Protection в июле 2021 года, чтобы попробовать сервис, нужно было записаться в список ожидания. Теперь DuckDuckGo проводит открытое бета-тестирование.
  • Email Protection — сервис, который удаляет из писем рекламные трекеры, а также позволяет заводить неограниченное количество почтовых адресов. За время тестов он нашёл трекеры в 85% писем, утверждает компания.
  • Пользователю нужно создать адрес на @duck.com и настроить переадресацию на основную почту. В итоге каждое письмо приходит в специальный ящик, где из него удаляются трекеры, а затем пересылаются в обычную почту.
  • Также в сервис добавили защиту от отслеживания ссылок в письмах, а также улучшили шифрование и добавили возможность отвечать с адреса на @duck.com.
  • Сервис работает в приложении DuckDuckGo для MacOS, iOS и Android, а также в браузерах Firefox, Chrome, Brave или Edge, где установлено расширение от DuckDuckGo.

#новость #duckduckgo

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17 комментариев
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 СОКР

Дайте два! Отличная вещь, приступим к тестам.
2 вопроса: как с безопасностью пересылаемых данных и что делать email-маркетологам, если фишка станет достаточно популярной? (-:

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Вася Пражкин
что делать email-маркетологам, если фишка станет достаточно популярной?

DDG продаст им отдельный тариф для исключения из этой фишки. Так работает капитализм ).

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Влад

Мне кажется вы сильно недооцениваете duckduckgo.

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Vladimir
если фишка станет достаточно популярной

Не станет. 99,999999999999999999999% поебать на все эти трекеры.

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Mike

Apple в стандартных клиентах на iOS и macOS тоже что-то подобное делает. И хоть 99.9% поебать, трекеры по умолчанию режутся. Мне кажется Google рано или поздно тоже что-то подобное внедрит, а там и остальные подтянутся

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Zloy Marketolog

Да пофиг на трекеры. Дайте сервис, который будет на адрес спамеров высылать бригаду для ломания носов.

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Someone Young

И что делать, если я тот самый спамер?

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Казума Малевич

https://youtu.be/rzcFsykYPgA

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Андрей Гордилов

[email protected] уже занято?

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Добрый Песец

и [email protected] тоже 😅

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under construction

Кто-нибудь может пояснить для древних какой треккер может быть в письме?

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Вадим Чиняев

https://www.gazeta.ru/tech/2021/02/18/13483526/spy_pixels.shtml

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DTroopers

про программу, которая пищит при передаче данных в Google уже писали? после того как они облажались с Майками кто ж им поверит?

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Yy Kk

Да уже больше месяца как, по-моему.

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Ирина Вергун
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Viktor Mann

Письма без трекеров - это plain text и в mutt

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Tayler

Шикарный браузер, забыл что такое темп мэйл и скрытая почта icloud! Рекламы нет! Не уверен на счёт конфиденциальности, но вроде и это впорядке!

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