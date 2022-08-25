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Белорусский Даниль

Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story экс-главы «Яндекс Новостей» — через три дня после запуска Статьи редакции

По требованию Генпрокуратуры.

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  • Об этом Лев Гершензон рассказал на своей странице Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

Наша бета планово входит в следующую стадию — теперь на территории России нас можно читать только из-под VPN.

Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня — видимо, август и сезон отпусков.

Лев Гершензон
  • Запись об этом появилась также в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Гершензон рассказал vc.ru, что о блокировке команде агрегатора сообщили пользователи, а позже они нашли сайт в реестре.
  • Бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон запустил новостной агрегатор The True Story 22 августа. Сервис собирает сюжеты по главным событиям дня — со ссылками на новости в разных источниках.
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Полина Лааксо
Каким будет независимый новостной агрегатор бывшего руководителя «Яндекс.Новостей» Статьи редакции

Детали продукта Лев Гершензон рассказал проекту «Русские норм».

Лев Гершензон

#новость

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38 комментариев
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 Андрей Кустов

Благодаря этой новости мы и узнали о том, что был такой проект )

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Skyray
Не надо нам тут всяких True, нам нужна только государственная правда

Объяснили в РКН

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Александр Мишулин

Все правильно, ведь 'True' != 'Правда'

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John Yossarian

let true = pravda;

if (true === pravda) {
let true = pizdesh;

console.log(true);
// expected output: pizdesh
}

console.log(true);
// expected output: pravda

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Андрей Рядькин

Есть истина, а есть государственная правда

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Никита Иванов

Чел который запускает новостей агрегатор в России и пишет анонсы в фб, на что ты насчитывал мужик?😁

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Никита Иванов

Тут я добавлю ещё ремарку, что я против блокировок, люди должны получать независимые новости с разных источник.
TJ потеряли уже

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Алексей Первов

Mash независимый? Ха-ха

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Никита Иванов

Mash - оперативный, уникальный. Да, они достаточно сдержано пишут про войну, а точнее вообще ничего не пишут.

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Алексей Первов

Mash принадлежит Газпрому через 2 дочки

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Никита Иванов

Не знал 😒

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Михаил Загоскин

Еще поди LifeNews это независимый источник)

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Никита Иванов

Вот вы накинулись, даже не даёте мне самостоятельно принимать решения что мне читать, а что нет. 😁 ну нравится маш читать и что из этого, это мой выбор))

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Абырвалг Абырвалг

Мышь ровно та же помойка что и существующие агрегаторы, слегка разбавленная "смехуечками" и "острыми" насущными темками.

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Alexey Taruntaev

Маш и до 22 года случайно получал "доступы" во всякие "замки". Ну так, совершенно случайно и независимо.

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Dmitry Popov

Меш? Вы серьезно? Это очередная околопригожинская пропогандистская помойка. Да, с "налетом независимщины". Но, собственно, ваш комментарий хорошо показывает зачем он таки на самом деле нужен

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Никита Иванов

Подожди, во-первых, я не хочу читать про войну - они о ней и не пишут (для этого есть куча профильных каналов). Во-вторых, новости уникальные, читаю их в телеге и про свой регион тоже читаю новости.

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Send Nukes

TJ был достоин этого, ведь после 24 февраля его окончательно захватили русофобные укры, коих было много и раньше. А модерации было пофиг.

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Никита Иванов

Боюсь vc тоже самое ждёт :(

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Стас Иванов

Осознание зависимости любого СМИ приходит с первым пухом над губами)

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Универсальный волк

Лол.
Когда слушаешь интервью Гершензона о об этом новом сервисе, и тут же читаешь новость на VC о его блокировке.

Удивительная скорость борьбы, ещё до нарушений.

Если бы за шесть часов до…
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Полный парфюмер

Применена новейшая, не имеющая аналогов в мире технология: ресурс, открытый где угодно и когда угодно, сам переползает в заблокированные, если так только успел подумать РКН.

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lakoros

Можно еще уточнить что : Лев Гершензон, руководитель службы Яндекс.Новости 2008-2012. А то многие думают, что он недавно покинул яндекс.

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Вадим Д.

Оперативно. Расчищают дорогу для вк новостей?

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Alexey V

Роскомпозор…

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m0NKey bR4in
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Serge Tikhonenko

Спасибо, гляну.

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Юлия Баранова

True story любого проекта в России

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Оля Янко

Давно не комментировала. И не люблю комментировать заезженными фразами. Но это очередное дно.

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Алексей Алексеев

Ещё утром на йопте не работало

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Denacos

А кто-то думал, что не заблокируют?

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Innokentiy Sokolov

Ой как неожиданно

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Универсальный волк

Хм, интересный у них header в виде тайм трекера

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Andre Macareno

Чот какие-то слоупоки в РКН, анонс же еще на той неделе вроде был, я ждал, что на следующий день блокнут же

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Melissa Mata

Ясно же было, что если ориентироваться на СМИ, которые неугодны, а то и вовсе запрещены в России, то работать это не будет. Зачем начинали-то?

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Марк Нилов

Чтобы читать из под впн - в статье все написано

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Anton

АХАХХАХАХАХАХХА

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Никита Кириллов

Не очень понял из-за чего блокировка. Тут, как я понял, как в Яндексе- переходишь по новости и читаешь разные источники. Не улавливаю момент нарушения законов

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