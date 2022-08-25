Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story экс-главы «Яндекс Новостей» — через три дня после запуска Статьи редакции
По требованию Генпрокуратуры.
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- Об этом Лев Гершензон рассказал на своей странице Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).
- Запись об этом появилась также в реестре Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов. Гершензон рассказал vc.ru, что о блокировке команде агрегатора сообщили пользователи, а позже они нашли сайт в реестре.
- Бывший глава «Яндекс Новостей» Лев Гершензон запустил новостной агрегатор The True Story 22 августа. Сервис собирает сюжеты по главным событиям дня — со ссылками на новости в разных источниках.
Благодаря этой новости мы и узнали о том, что был такой проект )
Объяснили в РКН
Все правильно, ведь 'True' != 'Правда'
let true = pravda;
if (true === pravda) {
let true = pizdesh;
console.log(true);
// expected output: pizdesh
}
console.log(true);
// expected output: pravda
Есть истина, а есть государственная правда
Чел который запускает новостей агрегатор в России и пишет анонсы в фб, на что ты насчитывал мужик?😁
Тут я добавлю ещё ремарку, что я против блокировок, люди должны получать независимые новости с разных источник.
TJ потеряли уже
Mash независимый? Ха-ха
Mash - оперативный, уникальный. Да, они достаточно сдержано пишут про войну, а точнее вообще ничего не пишут.
Mash принадлежит Газпрому через 2 дочки
Не знал 😒
Еще поди LifeNews это независимый источник)
Вот вы накинулись, даже не даёте мне самостоятельно принимать решения что мне читать, а что нет. 😁 ну нравится маш читать и что из этого, это мой выбор))
Мышь ровно та же помойка что и существующие агрегаторы, слегка разбавленная "смехуечками" и "острыми" насущными темками.
Маш и до 22 года случайно получал "доступы" во всякие "замки". Ну так, совершенно случайно и независимо.
Меш? Вы серьезно? Это очередная околопригожинская пропогандистская помойка. Да, с "налетом независимщины". Но, собственно, ваш комментарий хорошо показывает зачем он таки на самом деле нужен
Подожди, во-первых, я не хочу читать про войну - они о ней и не пишут (для этого есть куча профильных каналов). Во-вторых, новости уникальные, читаю их в телеге и про свой регион тоже читаю новости.
TJ был достоин этого, ведь после 24 февраля его окончательно захватили русофобные укры, коих было много и раньше. А модерации было пофиг.
Боюсь vc тоже самое ждёт :(
Осознание зависимости любого СМИ приходит с первым пухом над губами)
Лол.
Когда слушаешь интервью Гершензона о об этом новом сервисе, и тут же читаешь новость на VC о его блокировке.
Удивительная скорость борьбы, ещё до нарушений.Если бы за шесть часов до…
Применена новейшая, не имеющая аналогов в мире технология: ресурс, открытый где угодно и когда угодно, сам переползает в заблокированные, если так только успел подумать РКН.
Можно еще уточнить что : Лев Гершензон, руководитель службы Яндекс.Новости 2008-2012. А то многие думают, что он недавно покинул яндекс.
Оперативно. Расчищают дорогу для вк новостей?
Роскомпозор…
Спасибо, гляну.
True story любого проекта в России
Давно не комментировала. И не люблю комментировать заезженными фразами. Но это очередное дно.
Ещё утром на йопте не работало
А кто-то думал, что не заблокируют?
Ой как неожиданно
Хм, интересный у них header в виде тайм трекера
Чот какие-то слоупоки в РКН, анонс же еще на той неделе вроде был, я ждал, что на следующий день блокнут же
Ясно же было, что если ориентироваться на СМИ, которые неугодны, а то и вовсе запрещены в России, то работать это не будет. Зачем начинали-то?
Чтобы читать из под впн - в статье все написано
АХАХХАХАХАХАХХА
Не очень понял из-за чего блокировка. Тут, как я понял, как в Яндексе- переходишь по новости и читаешь разные источники. Не улавливаю момент нарушения законов