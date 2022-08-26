Менеджер паролей LastPass сообщил о взломе и краже части исходного кода Статьи редакции
Но безопасности пользователей ничего не угрожает, утверждает сервис.
- Неизвестные получили доступ к частям среды разработки LastPass через скомпрометированную учётную запись одного из разработчиков и похитили части исходного кода и некоторую техническую информацию, сообщила компания.
- Компания уже приняла меры и привлекла «ведущую фирму в области кибербезопасности» для расследования.
- Этот инцидент не затронул пароли пользователей и другие личные данные, утверждает компания. Пользователям не нужно предпринимать какие-либо действия для защиты своих аккаунтов.
- LastPass пользуются 33 млн человек по всему миру, отмечает Bloomberg.
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Перебрендировались в LostPass
DrainPass
Вообще, конечно, печально, когда учётную запись разработчиков сервиса, который должен очень серьёзно относиться к безопасности в силу специфики своей деятельности, компрометируют.
То чувство, когда хранишь пароли в файлике в запароленном RAR архиве
а потом хард пиздой накрывается
Так точно! 😄
А пароль от архива qwe123?
111111😁
Иявки
Пиявки
То чувство, когда хранишь пароль в открытую, но просто никто не догадается, что это пароль и уж тем более от чего он
AlexanderMitryashkin
А чтобы не забыть пароль от архива, название архива и есть пароль к нему.
Храните деньги в сберегательной кассе!
Хорошо, что данные пользователей не слили, надеюсь, усилят защиту.
"Хорошо, что данные пользователей не слили..." - плохо, что вы верите компании в таких вопросах.
Такие компании только при предъявлении неопровержимых улик признаются в утечке данных пользователей.
А пока "пока не пойманы с поличным - данные пользователей в безопасности"
а еще надежней под матрасом
"Я знаю пароль, я знаю ориентир" (C)
А смысл такого манёвра у этих злых хакеров?
Все пароли держу в голове.
Не очень то и безопасно так делать: либо у вас простые и короткие пароли, либо они одинаковые и мало отличаются друг от друга, либо и то и другое вместе. С учетом большого количества ресурсов и соответственно паролей к ним сложные и длинные пароли нереально запомнить, а особенно когда их много и они не похожи. Например я везде использую пароли цифры и большие и маленькие буквы и символы, сделанные генератором. От 50 символов. Вообще везде. Запомнить такие нереально.
Нет. У меня сложные и длинные пароли. Просто я их устанавливаю к конкретному ресурсу по определённому алгоритму, который известен только мне.
Здорово, но я так к сожалению не могу, я бы и алгоритм для пароля забыл бы, особенно если долго не заходить.
Так алгоритм стоит запомнить один раз. И применять его для всех паролей вообще.
твои пароли ещё известны владельцам ресурсов. А они могут вычислить твой алгоритм
Ну если пароли известны владельцам ресурсов, от такого ничто не поможет.
Что за алгоритм?
Ну прям какой у меня я говорить не буду, но пример на грани паранойи приведу: каждую букву в названии ресурса заменяешь на число (номер буквы), после вставляешь какое-нибудь слово (тут на что фантазии хватит, можешь, например, название ресурса задом-наперёд или как угодно), ну и для надёжности в конце/начале пароля ставишь какой-нибудь спецсимвол.
От блин. А я думал, что я один такой умный:-)
ага, а если кто-то узнает алгоритм, то получит доступ ко всем вашим учёткам сразу, очень удобно
Если кто-то узнает.
Главное что б голову не хакнули))))
На критичные сервисы с персональными данными и типа госуслуг или гугла пароли 100 символов, и дополнительно двух факторная авторизация везде где можно включена
12 буквенно-цифровых символов достаточно, а если со спецсимволами, то вообще хорошо.
Сперва бесконечное количество раз говорят тебе, что хранить пароли где-либо, кроме таких сервисов - не надёжно. Потом эти сервисы хакают и сливают данные. А твой qwerty, который ты хранишь в пароли.txt ещё ни разу никто не взломал за 20 лет.
ну пароле вроде не пострадали,если верить компании
"Этот инцидент не затронул пароли пользователей и другие личные данные, утверждает компания. Пользователям не нужно предпринимать какие-либо действия для защиты своих аккаунтов."- что то слабо верится
Ластпасс хранит шифрованные блобы, которые шифруются и расшифровываются только на клиенте.
Ну Ластпасс, ну опяяять
Вовремя передумал их ставить, буквально вчера выбирал что ставить в качестве менеджера паролей, и тут привет от ластпасс. Мое почтение.
У вас какой то инсайд есть на ментальном уровне. Что сегодня вам показалось не так? Что с долларом там чувствуется?!
Нет никаких инсайдов, отказался вообще от хранения паролей в такого рода менеджерах. Сколько за последнее время было сливов паролей? Уже на челлендж больше похоже.
Да пофиг, все знают пароль от учетки Габена в стиме, но никому не удалось ещё туда попасть
Аштрафавать их на 60 тыров, мирзавцев!
Только keypass, только хардкор! (Конечно с синхронизацией в облако)