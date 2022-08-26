Сервисы
Старательный фонарь

Менеджер паролей LastPass сообщил о взломе и краже части исходного кода Статьи редакции

Но безопасности пользователей ничего не угрожает, утверждает сервис.

  • Неизвестные получили доступ к частям среды разработки LastPass через скомпрометированную учётную запись одного из разработчиков и похитили части исходного кода и некоторую техническую информацию, сообщила компания.
  • Компания уже приняла меры и привлекла «ведущую фирму в области кибербезопасности» для расследования.
  • Этот инцидент не затронул пароли пользователей и другие личные данные, утверждает компания. Пользователям не нужно предпринимать какие-либо действия для защиты своих аккаунтов.
  • LastPass пользуются 33 млн человек по всему миру, отмечает Bloomberg.

#новость #lastpass

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 Пришелец 8

Перебрендировались в LostPass

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Alex Shevchenko

DrainPass

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Слегка Придурковатый

Вообще, конечно, печально, когда учётную запись разработчиков сервиса, который должен очень серьёзно относиться к безопасности в силу специфики своей деятельности, компрометируют.

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Иероним Лекс

То чувство, когда хранишь пароли в файлике в запароленном RAR архиве

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Melinda Silver

а потом хард пиздой накрывается

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Alex Shevchenko

Так точно! 😄

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Иван Романов

А пароль от архива qwe123?

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Alex Shevchenko

111111😁

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Razor

Иявки

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Борис Агафонцев

Пиявки

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Alexander Mitryashkin

То чувство, когда хранишь пароль в открытую, но просто никто не догадается, что это пароль и уж тем более от чего он

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Denis G

AlexanderMitryashkin

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ЯжПрограммист

А чтобы не забыть пароль от архива, название архива и есть пароль к нему.

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СОКР

Храните деньги в сберегательной кассе!
Хорошо, что данные пользователей не слили, надеюсь, усилят защиту.

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Сидор

"Хорошо, что данные пользователей не слили..." - плохо, что вы верите компании в таких вопросах.

Такие компании только при предъявлении неопровержимых улик признаются в утечке данных пользователей.
А пока "пока не пойманы с поличным - данные пользователей в безопасности"

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Yaroslav Kamolin

а еще надежней под матрасом

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Сидор

"Я знаю пароль, я знаю ориентир" (C)

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Слегка Придурковатый

А смысл такого манёвра у этих злых хакеров?

Все пароли держу в голове.

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Иван Романов

Не очень то и безопасно так делать: либо у вас простые и короткие пароли, либо они одинаковые и мало отличаются друг от друга, либо и то и другое вместе. С учетом большого количества ресурсов и соответственно паролей к ним сложные и длинные пароли нереально запомнить, а особенно когда их много и они не похожи. Например я везде использую пароли цифры и большие и маленькие буквы и символы, сделанные генератором. От 50 символов. Вообще везде. Запомнить такие нереально.

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Слегка Придурковатый

Нет. У меня сложные и длинные пароли. Просто я их устанавливаю к конкретному ресурсу по определённому алгоритму, который известен только мне.

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Иван Романов

Здорово, но я так к сожалению не могу, я бы и алгоритм для пароля забыл бы, особенно если долго не заходить.

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Слегка Придурковатый

Так алгоритм стоит запомнить один раз. И применять его для всех паролей вообще.

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Melinda Silver

твои пароли ещё известны владельцам ресурсов. А они могут вычислить твой алгоритм

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Слегка Придурковатый

Ну если пароли известны владельцам ресурсов, от такого ничто не поможет.

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Philips

Что за алгоритм?

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Слегка Придурковатый

Ну прям какой у меня я говорить не буду, но пример на грани паранойи приведу: каждую букву в названии ресурса заменяешь на число (номер буквы), после вставляешь какое-нибудь слово (тут на что фантазии хватит, можешь, например, название ресурса задом-наперёд или как угодно), ну и для надёжности в конце/начале пароля ставишь какой-нибудь спецсимвол.

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Alex Shevchenko
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Forgotten Games

От блин. А я думал, что я один такой умный:-)

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Sergio

ага, а если кто-то узнает алгоритм, то получит доступ ко всем вашим учёткам сразу, очень удобно

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Антон Кунах

Если кто-то узнает.

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Денис

Главное что б голову не хакнули))))

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Иван Романов

На критичные сервисы с персональными данными и типа госуслуг или гугла пароли 100 символов, и дополнительно двух факторная авторизация везде где можно включена

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Александр Вербицкий

12 буквенно-цифровых символов достаточно, а если со спецсимволами, то вообще хорошо.

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Alex Shokhin

Сперва бесконечное количество раз говорят тебе, что хранить пароли где-либо, кроме таких сервисов - не надёжно. Потом эти сервисы хакают и сливают данные. А твой qwerty, который ты хранишь в пароли.txt ещё ни разу никто не взломал за 20 лет.

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Алексей Беляков

ну пароле вроде не пострадали,если верить компании

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Юрий Долгоруков

"Этот инцидент не затронул пароли пользователей и другие личные данные, утверждает компания. Пользователям не нужно предпринимать какие-либо действия для защиты своих аккаунтов."- что то слабо верится

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Александр Вербицкий

Ластпасс хранит шифрованные блобы, которые шифруются и расшифровываются только на клиенте.

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Nick P.

Ну Ластпасс, ну опяяять

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Нравственный кавалер

Вовремя передумал их ставить, буквально вчера выбирал что ставить в качестве менеджера паролей, и тут привет от ластпасс. Мое почтение.

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Philips

У вас какой то инсайд есть на ментальном уровне. Что сегодня вам показалось не так? Что с долларом там чувствуется?!

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Нравственный кавалер

Нет никаких инсайдов, отказался вообще от хранения паролей в такого рода менеджерах. Сколько за последнее время было сливов паролей? Уже на челлендж больше похоже.

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Andre Macareno

Да пофиг, все знают пароль от учетки Габена в стиме, но никому не удалось ещё туда попасть

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Александр Голубев

Аштрафавать их на 60 тыров, мирзавцев!

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Denis Iskandarov

Только keypass, только хардкор! (Конечно с синхронизацией в облако)

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