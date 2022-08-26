«Кассир.ру» выкупил одного из старейших билетных агрегаторов Parter.ru у немецкого владельца Статьи редакции
Платформы планируют объединить, говорит источник.
- «Кассир.ру» купила у немецкого холдинга CTS Eventim (по собственным данным имеет самую большую билетную сеть в Европе) оператора Parter.ru, рассказал «Ъ» гендиректор компании Евгений Финкельштейн. Сделку закроют в ближайшее время, бизнесмен не раскрыл её условия. За счет команды Parter.ru компания планирует улучшить экспертизу и увеличить охват аудитории.
- В будущем бренды «Кассир.ру» и Parter.ru объединят, рассказал источник издания на рынке. Другой добавил, что сделка была «фактически безденежной» — Parter.ru стал для CTS Eventim убыточным ещё во время пандемии.
- По данным базы «Контур Фокуса», выручка ООО «СТС Эвентим РУ» в 2021 году составила 60,4 млн рублей, убыток — 106,7 млн рублей.
- В августе 2021 года «Кассир.ру» купила 60% платформы для продажи билетов Radario. После сделки доля компании выросла с 16% до 22,5%.
- Выручка ООО «Кассир.ру Национальный билетный оператор» в 2021 году составила 139 млн рублей при убытке в 201 млн рублей. Финкельштейн уточнил «Ъ», что за первое полугодие 2022 года оборот компании вырос до 5 млрд рублей, другие показатели он не раскрыл.
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Какой-то год выкупов и слияний)
Активная бизнес среда, всё кипит.
Сегодня ты создал сеть магазинов, а завтра уже получил за нее 60 рублей.
Плодотворная почва.
очень заманчивое предложение, я думаю, мало кто сможет устоять
Было бы на что и на кого пойти
Российские мелодрамы клепают как горячие пирожки D
шучу,врагу не пожелаю сходить на это в кино
Национализация или монополизация?