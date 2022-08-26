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Старательный фонарь

VK Play запустила бета-тест стриминговой платформы Статьи редакции

Комиссия сервиса на все платные подписки составит 10%.

  • Стримеры могут подать заявку на участие в тесте на сайте VK Play Live, объявила компания.
  • Пользователи могут вести прямые трансляции, смотреть стримы в качестве 4К, общаться в чате, создавать платные подписки на свои каналы со стоимостью от 10 рублей и так далее. При этом стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки.
  • В разработке VK Play Live участвовал сервис донатов DonationAlerts, поэтому платформа нативно интегрирована с его инструментами, уточнили в компании. Менеджером по взаимодействию со стримерами стала блогер Ксения Zanuda Севастьянова.
  • VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми в апреле 2022 года.

#новость #vkplay #vk

1583 просмотров
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44 комментария
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 Zoronik Law

Вот это интересненько, интересно как он будете выглядит по сравнению с Twitch.

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nambavan

как и все нахуй никому не нужные сервисы vk

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Заходил вчера

это пока twitch не забанят)

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Влад Борщ

Если брать в учёт то, что Mail.ru это и есть VK, то сервисами от их оффшора My.com пользуется много кто, можно сказать каждый стример и инфлюенсер. Donationalerts, Boosty и т.д. Найдут как завлечь аудиторию.

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Ирина Вергун

если использовать тупо как мессенджер то норм

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Марсель

Телега курит в сторонке)

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Sergey

телега уже реально курит в сторонке с их кучей мусора, который они добавили в последних обновлениях... реакции эти все, смайлы с анимацией и куча другого хлама

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Михаил Октябрьский

Скопируют всё по привычке

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ItsScottIsh

Кто-то вообще ВК пользуется?... Толку что они там делают, музыку сделали грубо говоря платной. Сделали "редизайн" который выглядит зализанным. А на этот "вк плей" от силы будет 50-100 человек. Даже интересно, когда ВК вымрет...

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ItsScottIsh

UPD: кстати, а как же сервисы?)) Кто-то заказывает такси через вк?)

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Аноним

Кто-то заказывает

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Влад Борщ

Я раньше заказывал, скидки давали хорошие, но это было сквозь боль и страдания - глючило просто пиздец как... Как скидки пропали - вернулся к отдельному приложению, которое так не тупило.

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ItsScottIsh

Ну это не удивительно...

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Дмитрий Кораблёв

ВК нехило вырос с момент закрытия инсты ит.д.
ПО крайне мере по моим группам статистика только растет)

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Марсель

Подготовка перед блокировкой твича?

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Alex Shevchenko

Превентивно! ☝️

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Михаил

Да вроде естьwasd от мтс

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Денис Волков

даже это не поможет набрать аудиторию

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Слегка Придурковатый

Зашёл. Открыл самый популярный стрим (100 человек - это успех? Я просто не в курсе всех этих стримов). Сидит какой-то хуй, играет в игру и говорит всякую невразумительную чушь в стиле пятиклашек ("бля, хуй, пизда, ебать").

Это так и должно быть?

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Александр Соколов

я недавно в ВК зашел впервые за 2 года, открыл новости, а там сторис от абсолютно неизвестных мне людей
причем не людей, а каких-то озабоченных школоло, у которых одни сиськи, письки и тп...

мрак

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Andrey Romanov

это ты еще видно в инсту не заходил) там даже если постоянно сидишь, большинство ленты это реклама и всякий рекомендованный хлам от непонятно кого

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Александр Соколов

каюсь, не сижу в инсте) на фб такого мусора нет

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Лысый криптоинвестор

и в инсте нет, там нормальные рекомендательные алгоритмы. А ВК - дно.

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Дмитрий Кораблёв

В любом соц. сети нужно сидеть, чтобы её алгоритмы выдавали тебе контент, который тебе нужен.
Если я сейчас создам новый аккаунт и зайду в ФБ или тикток, там будет один мусор неинтересный.

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Kirill Sidorov

Это вроде еще хороший вариант )

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Alex Shevchenko

Зависит от харизмы 😁

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Aleksei Shabelskii

вообще да =)

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lakoros

По количеству пользователей пока рано, новость же только запустили. чтоб зарегистрироваться вообще нужно подать заявку. А качество...ну вот такие стримеры. на твиче таких тоже полно. а популярные (те кто умеют) никуда пока не переехали.

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Павел Туганов

ага,успех):D просто невероятный ахах

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Гальгомеж Тындербаев

При упоминании "запреток", стримеры обязаны будут говорить слово "одобряю".

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Валерий Михеев

А Киселев будет там стримить?

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compostirony

Такой же нужный раздел, как раздел клипы. Спойлер: всем похер.

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Гальгомеж Тындербаев

О Ксюша Зануда, они встречались с Дедом Пердедом)

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Инкогнито

Велосипед уже давно изобрели! Некуда деньги вбухивать?

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Max

🤡?

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Юрий Коршев

Да ведь на рынке должен быть только один игрок, чтобы не было конкуренции. 😉

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Лысый криптоинвестор

Ну да забанить конкурирующие сервисы через РКН это ведь так по рыночному.

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Ivan Mart

Велосипед заблокировал выплаты российским стримерам. И велосипедом люди давно недовольны, из-за их политики в отношении стримером(например прилетел тебе донат, который читается автоматически со словами негр или пидор и твич выдает тебе бан за это).

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Марат Яз

"Комиссия сервиса на все платные подписки составит 10%."

Десятину будут брать, по православному.

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Михаил

Я уже баг нашел. проверку на тыканья во все кнопки не прошел=)

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Vasek Romanov

Интерфейс приятный, но почему-то не открывается видео на весь экран по двойному клику на него, только на иконку) и стримеров пока всего 10. думаю как выйдет из беты их прибавится. ну или нет.

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Елена Сорокина

На этом сервисе похоже стримить можно только игры?

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Виталий Москвин

У них хотя бы приложуха для smartTV уже есть в отличие от помойного WASDa.

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Black7

На рутуб с 2010 не заходил и не планирую. В этот сервис тоже заходить не собираюсь.

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