VK Play запустила бета-тест стриминговой платформы Статьи редакции
Комиссия сервиса на все платные подписки составит 10%.
- Стримеры могут подать заявку на участие в тесте на сайте VK Play Live, объявила компания.
- Пользователи могут вести прямые трансляции, смотреть стримы в качестве 4К, общаться в чате, создавать платные подписки на свои каналы со стоимостью от 10 рублей и так далее. При этом стримеры могут создавать неограниченное количество уровней подписки.
- В разработке VK Play Live участвовал сервис донатов DonationAlerts, поэтому платформа нативно интегрирована с его инструментами, уточнили в компании. Менеджером по взаимодействию со стримерами стала блогер Ксения Zanuda Севастьянова.
- VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми в апреле 2022 года.
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Вот это интересненько, интересно как он будете выглядит по сравнению с Twitch.
как и все нахуй никому не нужные сервисы vk
это пока twitch не забанят)
Если брать в учёт то, что Mail.ru это и есть VK, то сервисами от их оффшора My.com пользуется много кто, можно сказать каждый стример и инфлюенсер. Donationalerts, Boosty и т.д. Найдут как завлечь аудиторию.
если использовать тупо как мессенджер то норм
Телега курит в сторонке)
телега уже реально курит в сторонке с их кучей мусора, который они добавили в последних обновлениях... реакции эти все, смайлы с анимацией и куча другого хлама
Скопируют всё по привычке
Кто-то вообще ВК пользуется?... Толку что они там делают, музыку сделали грубо говоря платной. Сделали "редизайн" который выглядит зализанным. А на этот "вк плей" от силы будет 50-100 человек. Даже интересно, когда ВК вымрет...
UPD: кстати, а как же сервисы?)) Кто-то заказывает такси через вк?)
Кто-то заказывает
Я раньше заказывал, скидки давали хорошие, но это было сквозь боль и страдания - глючило просто пиздец как... Как скидки пропали - вернулся к отдельному приложению, которое так не тупило.
Ну это не удивительно...
ВК нехило вырос с момент закрытия инсты ит.д.
ПО крайне мере по моим группам статистика только растет)
Подготовка перед блокировкой твича?
Превентивно! ☝️
Да вроде естьwasd от мтс
даже это не поможет набрать аудиторию
Зашёл. Открыл самый популярный стрим (100 человек - это успех? Я просто не в курсе всех этих стримов). Сидит какой-то хуй, играет в игру и говорит всякую невразумительную чушь в стиле пятиклашек ("бля, хуй, пизда, ебать").
Это так и должно быть?
я недавно в ВК зашел впервые за 2 года, открыл новости, а там сторис от абсолютно неизвестных мне людей
причем не людей, а каких-то озабоченных школоло, у которых одни сиськи, письки и тп...
мрак
это ты еще видно в инсту не заходил) там даже если постоянно сидишь, большинство ленты это реклама и всякий рекомендованный хлам от непонятно кого
каюсь, не сижу в инсте) на фб такого мусора нет
и в инсте нет, там нормальные рекомендательные алгоритмы. А ВК - дно.
В любом соц. сети нужно сидеть, чтобы её алгоритмы выдавали тебе контент, который тебе нужен.
Если я сейчас создам новый аккаунт и зайду в ФБ или тикток, там будет один мусор неинтересный.
Это вроде еще хороший вариант )
Зависит от харизмы 😁
вообще да =)
По количеству пользователей пока рано, новость же только запустили. чтоб зарегистрироваться вообще нужно подать заявку. А качество...ну вот такие стримеры. на твиче таких тоже полно. а популярные (те кто умеют) никуда пока не переехали.
ага,успех):D просто невероятный ахах
При упоминании "запреток", стримеры обязаны будут говорить слово "одобряю".
А Киселев будет там стримить?
Такой же нужный раздел, как раздел клипы. Спойлер: всем похер.
О Ксюша Зануда, они встречались с Дедом Пердедом)
Велосипед уже давно изобрели! Некуда деньги вбухивать?
🤡?
Да ведь на рынке должен быть только один игрок, чтобы не было конкуренции. 😉
Ну да забанить конкурирующие сервисы через РКН это ведь так по рыночному.
Велосипед заблокировал выплаты российским стримерам. И велосипедом люди давно недовольны, из-за их политики в отношении стримером(например прилетел тебе донат, который читается автоматически со словами негр или пидор и твич выдает тебе бан за это).
"Комиссия сервиса на все платные подписки составит 10%."
Десятину будут брать, по православному.
Я уже баг нашел. проверку на тыканья во все кнопки не прошел=)
Интерфейс приятный, но почему-то не открывается видео на весь экран по двойному клику на него, только на иконку) и стримеров пока всего 10. думаю как выйдет из беты их прибавится. ну или нет.
На этом сервисе похоже стримить можно только игры?
У них хотя бы приложуха для smartTV уже есть в отличие от помойного WASDa.
На рутуб с 2010 не заходил и не планирую. В этот сервис тоже заходить не собираюсь.