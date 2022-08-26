«Мы криворукие, простите»: Минцифры случайно отправило аккредитованным ИТ-компаниям письма, что отзывает у них статус Статьи редакции
Скоро им должны прийти письма с опровержением.
- Об отзыве аккредитации рассказали предприниматели в Telegram-чате «Гранты и льготы для IT», также об этом представители одной ИТ-компании сообщили и vc.ru.
- Письма пришли через рассылку от Госуслуг: в них говорилось, что Минцифры «не выявило достаточных оснований для отнесения организации к ИТ-области».
- После этого Минцифры написало обращение: в нём ведомство назвало уведомление об отзыве аккредитации ошибочным.
- Причиной стал «технический сбой». В ближайшее время компании должны получить опровержение от Госуслуг. Глава Минцифры Максут Шадаев также извинился перед компаниями в чате.
- 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, которые не соответствовали статусу: в том числе ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф» и другие. Через день ведомство заявило, что изменит порядок аккредитации ИТ-компаний — 30% выручки должно быть от ИТ, банкам и телекому подаваться нельзя.
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Правильная реакция на косяк от руководства, многим бы пример взяли.
Все косячат, но вот ответственность не всегда готовы взять на себя.
Даже такое маленькое проявление человечности от гос. органа удивляет, даёт капельку надежды :)
Да, приятно видеть, что Макс Ш, простой парень с телеги, у нас федеральный министр
Страна возможностей!
Косяк исполнителей, на которых видимо экономят.
Открою секрет, даже те исполнители, на которых не экономят и еще сверху приплачивают, тоже косячат.
Гэбисткие подстилки с человеческим лицом?
хороший и плохой полицейский
Выглядит охуенно, так и должно быть, а не это подсушенное министерское говно спустя отрицание, обоссаные пресс релизы и прочую хуету.
а за лайки к таким комментам уже сажают?
Бля Дим
Как раз пока мы тут восхищаемся этой ситуацией, в других министерствах (прям почти наверняка) вытворяют хуйню :)
Шадаев молодец, хорошо сказал. Не стал молчать, обвинять кого-то другого.
Зато честно.
В общем, после обработки фактов всех и мнений,
Не осталось больше, никаких сомнений.
Найден окончательный ответ!
Вы - аккредитованная ИТ-компания!
…
Или неееееет…..
офигенчик!
Летит самолет. Пилот по громкой связи:
– Уважаемые дамы и господа, вас приветствует командир корабля. Прослушайте информацию о нашем полете. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров со скоростью 900 километров в час, температура за бортом…Б$Я…А-А-А-А!.. ЭТО ЧТО ТАКОЕ?..
В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять по радио:
– Прошу извинения у уважаемых пассажиров. Просто это наша стюардесса опрокинула на меня горячий кофе. Видели ли бы вы теперь мои белые брюки спереди…
Мужик в первом ряду:
– Твои брюки, это все херня! Видел бы ты мои брюки сзади…
а от других ведомств подобные заявления будут? )
От МО
Криворуким и кривомозгим из РКН такая самокритика даже не снилась…
И тут все напряглись в ожидании получу/не получу опровержение. 🤔
Я тут уже всрался, сижу жду опровержения
Аналогично
Формулировка 15го пункта это какой-то дикий ребус...
хороших выходных, коллега! )
Единственное нормальное министерство, которое адекватно реагирует на текущее происходящее и вовремя принимает решения на благо, а не чтобы хуже было
Перевожу на человеческий язык:
Это была просто репетиция, ребята мы стейджинг и прод не путали, будьте готовы, что в час "ЧЭ" ваша IT компания превратится в тыкву, а все ваши сотрудники пойдут в бушлатах программировать на фронт.
Правило канарейки, прямым текстом мы никак не сможем вам этого сказать, иначе сядем за дискредитацию армии, но канарейка больше не чирикает, повторяю, канарейка больше не чирикает.
Я в чем-то ошибаюсь? Не минусите, а объясните, как так внезапно случилось, что полностью выполнилась процедура из доброго десятка этапов, с вишенкой в виде рассылки через Госулуги.
Это не гифку в списке картинок потерять и не Юлю Блёй назвать, это полноценный заранее заготовленный процесс сработал.
Плохо, что у некоторых людей, которые пишут херню нет даже двух этапов на подумать прежде чем эту херню писать.
"Всё херня" это максимум аргументации? Я неправ потому что "я человек, пишущий херню", так?
С подключением, дружище, шестой день на ресурсе? Как тебе тут, Лёш, нравится?
пиздец вы на человеческий перевели(
В чем же конкретно я ошибся?
"Внезапно" у них, оказывается, есть целая процедура, пакетно лишающая статуса IT компании с рассылкой уведомления через госуслуги.
Чисто случайно она, негодяйка такая и собралась и выполнилась, пока вся команда над другими вещами работала. Так?
В запросе, который проверял условия для возможности аккредитации внесли ошибку. Запустили процедуру проверки, которая разослала сообщения. Это чудо? По-моему нет
Запрос такого уровня пакетно отменяющий статусы IT компаний "по ошибке сработавший на автомате" и проработавший до финальной рассылки уведомлений означает либо то, что:
• Этот запрос был заготовлен и утвержден на всех проверяющих этапах заранее, и лежал до часа "чэ", пока криворукий Виталик не выполнил его перед уходом на обед, и теперь мы знаем что такое возможно без какой-либо проверки в инстанциях а Виталя может лишить всю бизнес сферу РФ IT статуса.
либо
• Виталик специально и осознанно его выполнил по всем пунктам для того, чтобы мы знали, что такие ситуации не только возможны, но и грядут.
И этот вариант выглядит наиболее реалистичным для меня.
Больше всего это похоже на https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидетельство_канарейки
Да, спасибо, уже все вечером ох..ли.
Не первый раз же)
А что за чат?
В Минцифры забыли самое важное правило в разработке - не деплоить ничего на прод в пятницу вечером!
Забыли ли?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидетельство_канарейки
Да, мы уже успели обделаться :)
Признание — путь к исправлению
... случайно отправили на этой неделе.
Сегодня между 18 и 21 часами была испытана боль, страдания, непонимание. Много боли. Часть сотрудников отложили всю свою текучку, чтобы попробовать разобраться как такое произошло и что теперь делать. Не знаю, как для большинства, но для небольших команд разработки, это могло стать смертным приговором в новых условиях.
Когда узнали, что это был сбой, с одной стороны испытали облегчение, с другой разочарование, что потеряно пол дня (но теперь уже кажется, что это мелочь).
Теперь в выходные предстоит снимать испытанный стресс алкоголем.
Вот так и превращаются молодые IT команды в дерганных алкоголиков )