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Растительный Мурод

«Мы криворукие, простите»: Минцифры случайно отправило аккредитованным ИТ-компаниям письма, что отзывает у них статус Статьи редакции

Скоро им должны прийти письма с опровержением.

  • Об отзыве аккредитации рассказали предприниматели в Telegram-чате «Гранты и льготы для IT», также об этом представители одной ИТ-компании сообщили и vc.ru.
  • Письма пришли через рассылку от Госуслуг: в них говорилось, что Минцифры «не выявило достаточных оснований для отнесения организации к ИТ-области».
  • После этого Минцифры написало обращение: в нём ведомство назвало уведомление об отзыве аккредитации ошибочным.
  • Причиной стал «технический сбой». В ближайшее время компании должны получить опровержение от Госуслуг. Глава Минцифры Максут Шадаев также извинился перед компаниями в чате.
  • 1 августа Минцифры исключило из реестра более 400 компаний, которые не соответствовали статусу: в том числе ВТБ, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф» и другие. Через день ведомство заявило, что изменит порядок аккредитации ИТ-компаний — 30% выручки должно быть от ИТ, банкам и телекому подаваться нельзя.

#новость #минцифры

3707 просмотров
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43 комментария
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 Александр Антонов

Правильная реакция на косяк от руководства, многим бы пример взяли.

Все косячат, но вот ответственность не всегда готовы взять на себя.

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Devoted

Даже такое маленькое проявление человечности от гос. органа удивляет, даёт капельку надежды :)

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Andrey Gordeev

Да, приятно видеть, что Макс Ш, простой парень с телеги, у нас федеральный министр

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Поджог Сараев

Страна возможностей!

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Pavel Petel

Косяк исполнителей, на которых видимо экономят.

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Александр Антонов

Открою секрет, даже те исполнители, на которых не экономят и еще сверху приплачивают, тоже косячат.

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Random Dude

Гэбисткие подстилки с человеческим лицом?

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Dennis Prochko

хороший и плохой полицейский

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Первичный Петя

Выглядит охуенно, так и должно быть, а не это подсушенное министерское говно спустя отрицание, обоссаные пресс релизы и прочую хуету.

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Dmitry Dorofeev

а за лайки к таким комментам уже сажают?

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Первичный Петя

Бля Дим

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Я никто и звать меня никак

Как раз пока мы тут восхищаемся этой ситуацией, в других министерствах (прям почти наверняка) вытворяют хуйню :)

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Стерлядка Вяленая

Шадаев молодец, хорошо сказал. Не стал молчать, обвинять кого-то другого.

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Holy Carrot

Зато честно.

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Яков Сомов

В общем, после обработки фактов всех и мнений,
Не осталось больше, никаких сомнений.
Найден окончательный ответ!
Вы - аккредитованная ИТ-компания!


Или неееееет…..

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Timur Karimbaev

офигенчик!

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Юрий Б.

Летит самолет. Пилот по громкой связи:
– Уважаемые дамы и господа, вас приветствует командир корабля. Прослушайте информацию о нашем полете. Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров со скоростью 900 километров в час, температура за бортом…Б$Я…А-А-А-А!.. ЭТО ЧТО ТАКОЕ?..
В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять по радио:
– Прошу извинения у уважаемых пассажиров. Просто это наша стюардесса опрокинула на меня горячий кофе. Видели ли бы вы теперь мои белые брюки спереди…
Мужик в первом ряду:
– Твои брюки, это все херня! Видел бы ты мои брюки сзади…

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Андрей Кустов

а от других ведомств подобные заявления будут? )

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Andrey Gordeev

От МО

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Roman R

Криворуким и кривомозгим из РКН такая самокритика даже не снилась…

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Сергей Алексеев

И тут все напряглись в ожидании получу/не получу опровержение. 🤔

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Александр Сизинцев

Я тут уже всрался, сижу жду опровержения

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Сергей Алексеев

Аналогично

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Александр Сизинцев

Формулировка 15го пункта это какой-то дикий ребус...

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Яков Сомов

хороших выходных, коллега! )

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Iks Ziger

Единственное нормальное министерство, которое адекватно реагирует на текущее происходящее и вовремя принимает решения на благо, а не чтобы хуже было

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Ян Полянский

Перевожу на человеческий язык:
Это была просто репетиция, ребята мы стейджинг и прод не путали, будьте готовы, что в час "ЧЭ" ваша IT компания превратится в тыкву, а все ваши сотрудники пойдут в бушлатах программировать на фронт.

Правило канарейки, прямым текстом мы никак не сможем вам этого сказать, иначе сядем за дискредитацию армии, но канарейка больше не чирикает, повторяю, канарейка больше не чирикает.

Я в чем-то ошибаюсь? Не минусите, а объясните, как так внезапно случилось, что полностью выполнилась процедура из доброго десятка этапов, с вишенкой в виде рассылки через Госулуги.
Это не гифку в списке картинок потерять и не Юлю Блёй назвать, это полноценный заранее заготовленный процесс сработал.

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Лёха

Плохо, что у некоторых людей, которые пишут херню нет даже двух этапов на подумать прежде чем эту херню писать.

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Ян Полянский

"Всё херня" это максимум аргументации? Я неправ потому что "я человек, пишущий херню", так?

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Ян Полянский

С подключением, дружище, шестой день на ресурсе? Как тебе тут, Лёш, нравится?

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Константин Морошин

пиздец вы на человеческий перевели(

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Ян Полянский

В чем же конкретно я ошибся?
"Внезапно" у них, оказывается, есть целая процедура, пакетно лишающая статуса IT компании с рассылкой уведомления через госуслуги.

Чисто случайно она, негодяйка такая и собралась и выполнилась, пока вся команда над другими вещами работала. Так?

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Андрей Деревянко

В запросе, который проверял условия для возможности аккредитации внесли ошибку. Запустили процедуру проверки, которая разослала сообщения. Это чудо? По-моему нет

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Ян Полянский

Запрос такого уровня пакетно отменяющий статусы IT компаний "по ошибке сработавший на автомате" и проработавший до финальной рассылки уведомлений означает либо то, что:

• Этот запрос был заготовлен и утвержден на всех проверяющих этапах заранее, и лежал до часа "чэ", пока криворукий Виталик не выполнил его перед уходом на обед, и теперь мы знаем что такое возможно без какой-либо проверки в инстанциях а Виталя может лишить всю бизнес сферу РФ IT статуса.

либо

• Виталик специально и осознанно его выполнил по всем пунктам для того, чтобы мы знали, что такие ситуации не только возможны, но и грядут.
И этот вариант выглядит наиболее реалистичным для меня.

Больше всего это похоже на https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидетельство_канарейки

Свидетельство канарейки
«Свидетельство канарейки» (англ. warrant canary, «канарейка ордера») — способ передачи информации…
ru.wikipedia.org
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Дарья Смолякова

Да, спасибо, уже все вечером ох..ли.

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Илья Соколов

Не первый раз же)

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Иван Клюев

А что за чат?

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Andrey Gordeev

В Минцифры забыли самое важное правило в разработке - не деплоить ничего на прод в пятницу вечером!

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Ян Полянский

Забыли ли?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидетельство_канарейки

Свидетельство канарейки
«Свидетельство канарейки» (англ. warrant canary, «канарейка ордера») — способ передачи информации…
ru.wikipedia.org
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Боровков Евгений

Да, мы уже успели обделаться :)

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Алексей Лисовицкий

Признание — путь к исправлению

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ИгорьOK

... случайно отправили на этой неделе.

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Alexsandr Invite

Сегодня между 18 и 21 часами была испытана боль, страдания, непонимание. Много боли. Часть сотрудников отложили всю свою текучку, чтобы попробовать разобраться как такое произошло и что теперь делать. Не знаю, как для большинства, но для небольших команд разработки, это могло стать смертным приговором в новых условиях.
Когда узнали, что это был сбой, с одной стороны испытали облегчение, с другой разочарование, что потеряно пол дня (но теперь уже кажется, что это мелочь).
Теперь в выходные предстоит снимать испытанный стресс алкоголем.
Вот так и превращаются молодые IT команды в дерганных алкоголиков )

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