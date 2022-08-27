Несколько приложений для доставки еды и путешествий в RuStore некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google, выяснил «Коммерсантъ».

Например, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google. Последняя программа при этом не работает. Некоторые другие приложения не отображают карту («Островок», «Чайхона №1») или закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»).

Как поясняет «Ъ», многие приложения, которым необходимо использовать геолокацию, полагаются для этого на GMS или HMS. Приложения не от Google могут подключиться к GMS, установленным на телефоне, и реализовать через них часть своих функций: определение местоположения, считывание SMS-кодов, голосовой ввод и другие.

Huawei не использует GMS из-за введённых в 2019 году санкций США. Вместо этого компания применяет собственный набор программ HMS.

В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Однако на российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS, говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Аrcsinus Павел Голуб. «Яндекс» в начале 2010-х работал над системными сервисами (оболочкой «Яндекс.Shell», прошивкой «Яндекс.Kit», магазином «Яндекс.Store»), но проекты были закрыты.

Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений 18 мая 2022 года, а 25 мая вышла бета-версия. По собственным данным, сейчас в RuStore больше 1100 сервисов.