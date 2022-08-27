Сервисы
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Несколько приложений в RuStore некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google — «Ъ» Статьи редакции

В частности, на моделях Huawei.

  • Несколько приложений для доставки еды и путешествий в RuStore некорректно работают на телефонах без системных сервисов Google, выяснил «Коммерсантъ».

  • Например, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King, если их установить на Huawei, отображают ошибку об отсутствии сервисов Google. Последняя программа при этом не работает. Некоторые другие приложения не отображают карту («Островок», «Чайхона №1») или закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»).

  • Как поясняет «Ъ», многие приложения, которым необходимо использовать геолокацию, полагаются для этого на GMS или HMS. Приложения не от Google могут подключиться к GMS, установленным на телефоне, и реализовать через них часть своих функций: определение местоположения, считывание SMS-кодов, голосовой ввод и другие.
  • Huawei не использует GMS из-за введённых в 2019 году санкций США. Вместо этого компания применяет собственный набор программ HMS.

  • В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы». Однако на российском рынке нет пакета компонентов, полностью аналогичного GMS и HMS, говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Аrcsinus Павел Голуб. «Яндекс» в начале 2010-х работал над системными сервисами (оболочкой «Яндекс.Shell», прошивкой «Яндекс.Kit», магазином «Яндекс.Store»), но проекты были закрыты.

  • Минцифры и VK анонсировали запуск магазина Android-приложений 18 мая 2022 года, а 25 мая вышла бета-версия. По собственным данным, сейчас в RuStore больше 1100 сервисов.

#новость #rustore

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19 комментариев
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 Dennis Prochko

какой такой ещё Google API эмулятор? вы же говорили что просто каталог приложений! с комментариями! и звёздочками!

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Михаил Загоскин

Ой как неожиданно, как все взаимосвязанно оказывается.

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Дмитрий Кузнецов

Есть еще проект https://microg.org/ предоставляющий замену некоторых функций GMS. На его основе сделаны прошивки /e/ https://e.foundation/e-os/

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Вася Пражкин
В VK предлагают разработчикам использовать «эквивалентные российские сервисы»

Чем-то напоминает «сыроподобные продукты».

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Александр

Кириенко умный парень. Ждём от вк свою ось и гаджеты на ней. Все моментально перейдут. Он же шарит что надо. Ему Мишустин поможет, он даже по сим карте может поднять должность людей. Мощная команда, мощное будущее.
Блин, от смеха только трудно отдышаться.

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Максим Ефимов

Так а не из рустора эти приложения на хуавеях работают?

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Дмитрий Кузнецов

Очевидно нет, но вы же не ожидаете что журналист Коммерсанта в этом разбирается? У него другие задачи.

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Дима Воронин

Да

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John Malkovich

Не очень

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Максим Ефимов

Пока единообразие мнений не вдохновляет, мне вот тоже непонятно как канал поставки приложения может влиять на отсутствие требуемых приложению гугло сервисов

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John Malkovich

Никак

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Марк Сергеевич

Если два одинаковых апк работают по-разному, значит, они не одинаковые.

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Предстоящий Данила

Ой как неожиданно!

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Роман Тютюнов

И приятнааа

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Евгений Широков

Прямо как первый секс

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Роман Тютюнов

Да кто такой этот ваш секс?

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John Malkovich

Очень приятно

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Andre Macareno

Так и в AppGallery можно залить приложения с гуглосервисами…

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Dark Soul

Просто разработчики программ те еще рукожопы. Программы созданы с помощью средств разработки и библиотек от гугла. Соответственно под гугловскую экосистему. Выход только ставить прошивку с сервисами гугла. Впрочем привыкайте, скоро будет много таких лайфхаков и народ снова будет горд свой хитрожопостью и непобедимостью.

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