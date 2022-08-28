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Исследователи DLBI нашли в открытом доступе базу данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start Статьи редакции

Имена, адреса электронной почты и другие данные.

  • В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей предположительно онлайн-кинотеатра Start, сообщили специалисты сервиса разведки утечек DLBI в своём Telegram-канале. Объём базы — 72 Гб.

  • В доступе оказались данные о почти 44 млн пользователей.

  • База содержит: имена/фамилии (на русском или английском языках), адреса электронной почты (7,455,926 уникальных адресов), хешированные пароли, IP-адреса, страны (24,6 млн из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая, 1,7 млн из Украины), даты начала/окончания подписки, последнего входа (с 19 сентября 2017-го по 22 сентября 2021-го).

  • Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru. Все логины из этих записей оказались действительными.

  • Редакция vc.ru направила запрос о комментарии в пресс-службу Start.

#новость #start

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9 комментариев
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 Вася Пражкин

Роскомнадзор, предвкушая штраф в 60К:

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Смелый парфюмер

А то и все 80К. Ухх

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Noblesse. tv

Start за слив каждого пользователя получил по 0,01$

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Семен Смирнов

В перечисленном списке нет персональных данных

Нахера база логинов? Чего не пин кодов к картам

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Светлана

ну и что, если бы они тайно продали, вам бы легче было. Все эти данные для торговли собирают.И будут продавать и вам не скажут.

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Konstantin 4

То есть ну и пусть?

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Виолетта

если они собирали ваши данные. вы никогда не узнаете что сними делают. Не надо подписываться.

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Valeriy Dik

Eto ne Start, eto kakoyto Finish

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Майя Заруева

Очередной слив и очередной штраф на 60т.

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