Исследователи DLBI нашли в открытом доступе базу данных зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start Статьи редакции
Имена, адреса электронной почты и другие данные.
- В открытый доступ выложили данные зарегистрированных пользователей предположительно онлайн-кинотеатра Start, сообщили специалисты сервиса разведки утечек DLBI в своём Telegram-канале. Объём базы — 72 Гб.
В доступе оказались данные о почти 44 млн пользователей.
- База содержит: имена/фамилии (на русском или английском языках), адреса электронной почты (7,455,926 уникальных адресов), хешированные пароли, IP-адреса, страны (24,6 млн из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая, 1,7 млн из Украины), даты начала/окончания подписки, последнего входа (с 19 сентября 2017-го по 22 сентября 2021-го).
Специалисты выборочно проверили случайные записи из дампа через функцию восстановления пароля на сайте start.ru. Все логины из этих записей оказались действительными.
- Редакция vc.ru направила запрос о комментарии в пресс-службу Start.
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Роскомнадзор, предвкушая штраф в 60К:
А то и все 80К. Ухх
Start за слив каждого пользователя получил по 0,01$
В перечисленном списке нет персональных данных
Нахера база логинов? Чего не пин кодов к картам
ну и что, если бы они тайно продали, вам бы легче было. Все эти данные для торговли собирают.И будут продавать и вам не скажут.
То есть ну и пусть?
если они собирали ваши данные. вы никогда не узнаете что сними делают. Не надо подписываться.
Eto ne Start, eto kakoyto Finish
Очередной слив и очередной штраф на 60т.