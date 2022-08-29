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Полина Лааксо

Исследователи DLBI обнаружили в открытом доступе базу данных пользователей CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет» Статьи редакции

В компании подтвердили утечку и заявили, что данных паспортов и банковских карт в базе нет.

  • Об утечке сообщил сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI в своём Telegram-канале. По его словам, слитая база содержит около 120 тысяч строк.
  • В случае со CDEK.Shopping это 19,8 тысяч строк — имена, электронные адреса, хешированные пароли, телефоны, даты рождения, а также даты создания и обновления профилей с 19 апреля по 15 августа 2022 года. В базе «СДЭК-Маркет» 100 тысяч строк — имена и фамилии, логины, электронные адреса, телефоны, хешированные пароли и даты создания профиля и последнего входа в систему с 27 августа 2018 года по 15 марта 2022 года.
  • В СДЭК подтвердили утечку ТАСС. «Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и "СДЭК.Маркет". Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов. Мы делаем всё, чтобы предотвратить распространение утечки», — заявили в компании.
  • CDEK.Shopping — это платформа для заказа товаров из-за рубежа: смартфонов, одежды, компьютеров, товаров для красоты и здоровья. «СДЭК-Маркет» — маркетплейс для бизнеса, который работает по принципу Aliexpress.
  • СДЭК сталкивалась с утечками и до этого. В феврале 2022 года в открытом доступе оказалась база из 1,2 млрд строк, а в июле — из 280 млн строк.
  • В апреле глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры вместе с Роскомнадзором выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки в 2022 году. В мае источники «Коммерсанта» сообщили, что ведомство согласовало законопроект. 29 августа источники РБК рассказали, что компании, допустившие утечку данных больше чем 10 тысяч пользователей, будут получать оборотный штраф.

#новость #сдэк

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36 комментариев
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 СОКР

А вот и первые кандидаты на оборотные штрафы?
CDEK.Shopping старался, но 19,8 тысяч строк больше допустимых «условно-бесплатных» 10 000.
https://vc.ru/legal/491004-kompanii-poluchat-oborotnyy-shtraf-esli-dopustyat-utechku-dannyh-bolshe-chem-10-tysyach-chelovek-rbk

Компании получат оборотный штраф, если допустят…
Если меньше — штраф тоже будет, но фиксированного размера.
vc.ru
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Слегка Придурковатый

"законопроект в стадии разработки, его представят в сентябре"

Так что можно безболезненно сливать и дальше.

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Семён Мальцев

акция спешите,спешите только до сентября,сливайте данные по скидке

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Интеллектуальный единорожек88

Любопытно будет понаблюдать, как их теперь это коснется, замнут, или пожурят как обычно.

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СОКР

Возможно, влепят 60 000 ₽ и скажут: но это чтобы в последний-распоследний раз! (-:

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Олег Масленников

и пальчик строго помашут

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Игорь Протасов

Никак. Закон еще не принят

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Интеллектуальный единорожек88

Тоже неплохо.

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Продюсер Псаки

скажут, что утечка была до того как придумали это наказание, так что не считается

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Вася Пражкин
но 19,8 тысяч строк больше допустимых «условно-бесплатных» 10 000

Скажут - 9,800 - это наши тестовые пользователи, ну так совпало..

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Слегка Придурковатый

Такое ощущение, что в СДЭКе проходной двор. Заходишь к ним в айти-отдел, берёшь со специальной полочки флешку "последние сливы" и уходишь.

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Юзернейм Юзернеймович

ШЫСЯТ ТЫЩ РУБЛЕЙ СДЕК! ШЫСЯТ! ВАМ КОНЕЦ!

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Alex Poneer

🔥

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Hnorr

Пфф, утечку? А разве СДЭК не сам данные сливает?
Мне впервые позвонили из "службы безопасности банка" на следующий день после заказа через СДЭК

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Dmitrii Alekseevich

Апишечка наверное есть

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Alex R

Тоже самое. Знали адрес откуда забирал посылку

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Holy Carrot

Слил за миллион, штраф - шысят тыщ. Отличный бизнес-план, точнее бизнес-плаг.

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Александр Рубцов

Пока не накажут на миллионы рублей — этот беспредел будет продолжаться. Владельцам какой смысл тратить сотни тысяч ежемесячно на безопасность, если тебе ничего за это не будет? :)

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Meilleur

Хех

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Юзернейм Юзернеймович

в итоге ты получишь штраф 200к, а они 60к

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pupsik

Пользователи, данные которых слили, получат, а то что они, данные свои оставляют где попало

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Силовой Артем

У меня есть ощущение что у СДЕКа есть целый «Департамент по сливам и утечкам». Ебаные дебилы, не иначе. Заебали.

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Армен Арзуманян

Эффективнее не штрафовать за утечку, а штрафовать за ненадлежащее хранение, обработку и т.д., т.е. вести контроль и сами процедуры хранения и обработки детально прописать. Штрафы за утечку ни как не помогут конечным пострадавшим...

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Sunlighthell

Ну почему же. По факту такой штраф это подтверждение, что компания виновата, если прописать обязанность компенсировать моральный вред как сделано например в трудовом законодательстве (если работодатель допустил нарушение то ТК предполагает, что моральный вред есть, и его не нужно доказывать), то клоунам вроде СДЭК может стать накладно демонстративно ничего не делать в данной сфере.

Рассмотрение коллективного иска к СДЭК вроде назначено на 12 сентября, не знаю как это работает, но вот эта новость по логике должна быть на руку агенству, которое подает коллективный иск от имени пользователей и очень не кстати самому СДЭКу т.к. заявить, что "Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить подобное в будущем, простите нас пожалуйста" на фоне очередной утечки может не прокатить.

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DeepFakescovery channel

база сдэк уже давно слита в глаз бога

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Павел

Это обновление

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Razuznali

https://vc.ru/491004

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Виктор Панов

Дней без слитых баз данных: 0

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Кирилл Баскус
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ctoivan

Передайте 60 тысяч за проезд, пожалуйста 🤣

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умный человек

Сообщение удалено

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Philips

Прикольное название у исследователей Deli. И долбят же! Вчера у Start нашли. Сегодня у сдека!

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Analtoy Wasserschlang

Эти "исследователи" и есть воры.

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Arartem

Сколько в этот раз штраф? 50к₽? По 50 копеек за каждого?

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Acupuncture USA

Ваще уже перестаю реагировать на новости о сливе баз. И так понятно что все везде есть.

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Ivan

Никогда такого не было и вот опять
Дыра помойная сдэк, уже минимум 3 раз за пол года

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