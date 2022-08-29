RuStore добавил возможность делать покупки в приложениях и оформлять подписки Статьи редакции
Комиссия для разработчиков — 15%.
- Пока в приложениях, загруженных через RuStore, можно только оформить подписку или покупки. Позже появится возможность загружать платные приложения, объявили в компании. Для этого надо привязать банковскую карту в личном кабинете. Срок расчётов по принятым платежам — один рабочий день.
- На странице приложения можно указать длительность подписки, ограничения по оплате и другие параметры. Чтобы принимать платежи от пользователей, надо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия — 15%.
- Монетизацию запустили на основе разработанного «Сбером» биллингового решения.
- VK запустила бета-версию магазина Android-приложений RuStore в конце мая. Он войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. В июле магазин раскрыл первую статистику по скачиваниям. В лидерах — приложения подсанкционных банков, Rutube и AliExpress.
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Круто, молодцы.
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Что там крутого?
Капец ты обиженка)
Куда они его собрались предустанавливать? В телефоны завезённые серым импортом?
А у нас торговые сети только серыми смартфонами торгуют?
Не понимаю, зачем во всех российских сервисах делать приставку ru. Он и так российский зачем это еще и явно указывать...
ого, неужели хорошие новости, даже непривычно)
круто.
Че блять? Причём тут Ютуб?
перепутал, 😂👋🏼
Для разработчиков платных приложений может быть хорошей связкой путь от рекламы в vk до покупки в RuStore (конверсия будет показываться правильно), но есть проблема - при живом Google Play локальная альтернатива будет скорее для бесплатных заблокированных приложений, чем для платных.
Ну и в сторах в основном платят за игры и дейтинг и вряд ли кто-то будет размещать топовые игры / tinder в Rustore.
По началу подумал чтт APPstore , но потом понял,что это мираж
Опа, хорошая обновка :)
Где взял галстук, Сексорцист?
Уделка же :-)
Ну что потехоньку самозанятые могут размораживать свой продухт и задивать в RuStore?
А он на хуавей работает?
А то попадалось сообщение, что он сделал на движке гугл. И в хуавей не работает