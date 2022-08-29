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Маша Цепелева

RuStore добавил возможность делать покупки в приложениях и оформлять подписки Статьи редакции

Комиссия для разработчиков — 15%.

  • Пока в приложениях, загруженных через RuStore, можно только оформить подписку или покупки. Позже появится возможность загружать платные приложения, объявили в компании. Для этого надо привязать банковскую карту в личном кабинете. Срок расчётов по принятым платежам — один рабочий день.
  • На странице приложения можно указать длительность подписки, ограничения по оплате и другие параметры. Чтобы принимать платежи от пользователей, надо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия — 15%.
  • Монетизацию запустили на основе разработанного «Сбером» биллингового решения.
  • VK запустила бета-версию магазина Android-приложений RuStore в конце мая. Он войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. В июле магазин раскрыл первую статистику по скачиваниям. В лидерах — приложения подсанкционных банков, Rutube и AliExpress.

#новость #rustore

1577 просмотров
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17 комментариев
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 СвяТой_ТапоК

Круто, молодцы.

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Dmitry

Что там крутого?

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Дмитрий

Капец ты обиженка)

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Dmitry
Он войдёт в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России

Куда они его собрались предустанавливать? В телефоны завезённые серым импортом?

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Николай Макоев

А у нас торговые сети только серыми смартфонами торгуют?

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passportRadio

Не понимаю, зачем во всех российских сервисах делать приставку ru. Он и так российский зачем это еще и явно указывать...

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Laquanda

ого, неужели хорошие новости, даже непривычно)

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nsesu7

круто.

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Сексорцист Милфхантерович

Че блять? Причём тут Ютуб?

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nsesu7

перепутал, 😂👋🏼

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Alex

Для разработчиков платных приложений может быть хорошей связкой путь от рекламы в vk до покупки в RuStore (конверсия будет показываться правильно), но есть проблема - при живом Google Play локальная альтернатива будет скорее для бесплатных заблокированных приложений, чем для платных.

Ну и в сторах в основном платят за игры и дейтинг и вряд ли кто-то будет размещать топовые игры / tinder в Rustore.

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Граф Монтекристо

По началу подумал чтт APPstore , но потом понял,что это мираж

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Сексорцист Милфхантерович

Опа, хорошая обновка :)

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Skyray

Где взял галстук, Сексорцист?

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Сексорцист Милфхантерович

Уделка же :-)

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Международный дебаркадер

Ну что потехоньку самозанятые могут размораживать свой продухт и задивать в RuStore?

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Игорь Протасов

А он на хуавей работает?
А то попадалось сообщение, что он сделал на движке гугл. И в хуавей не работает

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