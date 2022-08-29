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Маша Цепелева

Telegram изъял адреса каналов, неактивных последний год, — это 70% всех никнеймов в мессенджере Статьи редакции

99% из них вернут в публичный доступ, «самые ценные» можно будет купить на аукционе.

  • В середине августа Telegram удалил из публичного доступа адреса каналов, которые были пусты или неактивны в течение последнего года, рассказал Павел Дуров. Большую часть из них вернут для использования, но с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями».

До недавнего времени 70% всех никнеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана. В результате образовалось «кладбище» имён, которые нагружали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбрать подходящие адреса для своих учётных записей, групп и каналов.

Павел Дуров
  • «Самые ценные» короткие имена Telegram будет перераспределять через аукцион, чтобы мотивировать владельцев «использовать их с толком». В конце августа Дуров намекал на создание платформы для продажи коротких никнеймов в Telegram c помощью блокчейна. Мессенджер также добавил поддержку ссылок в формате username.t.me для каждого пользователя.
  • 29 августа профильное издание Telegram Info призвало вернуть отозванные никнеймы владельцам. По его данным, адресов лишились миллионы каналов по всему миру. «Зачастую каналы используются как личные визитные карточки, каталоги, энциклопедии и публичные архивы и не всегда нуждаются в новых постах, но на них ведут ссылки на разных сайтах», — объяснил проект. Петицию за возвращение ссылок поддержали больше 7000 пользователей.

#новость #telegram

3759 просмотров
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37 комментариев
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 Rabbit Rabbin

Бежим регать новый неликвид!

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Alex Shevchenko
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Никита Мардюков

Когда хочется сменить никнейм на что-то короткое но киберсквоттеры из Ирана уже использовали такое

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умный человек

о, братишка

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Никита Мардюков

Ооооо дарова дарова!

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умный человек

elon_trampoline

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Make Luv

Волевое решение. Если год ничего не постил, то и нехуй занимать место. Паша молодец. У меня тоже пара-тройка пустых каналов имеется. Даже лень проверять забрали ли их.

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Roman Kotov

Пока был в армии телеграм канал уже кто-то увел ... Ибо нефиг вести телеграм каналы как попало и в армии уходить

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Someone Young

Дуров на вас болт клал

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умный человек

когда пришли за стеной, я молчал

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Roman Kotov

С колокольни?

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sardelkin

как-то очень странно произошло это всё, мёртвый канал рокетбанка https://t.me/rocketbank как был так и остался хотя последний пост от 25 мая 2020, за дураков всех держит

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Никита Звягин

Вообще-то, насколько я знаю, в тг считается канал мёртвым, если его владелец не был в сети где-то год

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sardelkin

да, там и предупреждение показываться должно в канале, а тут меняет правила на ходу без всяких предупреждений

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Кот учённый

Представьте, сколько стоят каналы под логином porno/bitcoin/news и тп 🤔

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Евгений Широков

Вы ещё не знаете сколько домены стоят такие

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Кот учённый

Самое забавное, что самые козырные домены у истинно поносных сайтов

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Владимир

er.ru

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Кот учённый

)))

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Никита Мардюков

Ох пиздец факт(

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Евгений Широков

Сейчас глянул сколько тезка моего домена стоит на рег.ру. пригорело знатно) у них точно нихуя нельзя брать.
Свой брал, в другой зоне за 600 рублей в год)

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Кот учённый

Дороже 3 соток за домен не платил)

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Zloy Marketolog

Шах и мат, сквоттеры)

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unknown

это ботов тестировали или реально столько людей пыталось "забронировать" хорошие ники?

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Zloy Marketolog

Реально, даже курсы продавали, как заработать на продаже имён в тг

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Yan Varskii

Крандец, без предупреждения. Забрал и недавно зареганные под проект. Все перевели в частные канал

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lakoros

В телеге по умолчанию есть настройка "удалить мой аккаунт" если я не захожу в телеграмм и максимум там 1 год

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Никита Мардюков

Так речь про каналы, а не про личные аккаунты

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lakoros

так может там такие же условия. в новости написано - удалили неактивных за год

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Sergeant Ding

Выходит ты кругом не виноватый? Выходит так.

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Сексорцист Милфхантерович

Пиздец(

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z0mb1e

Сквоттеры сглотнули

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Zloy Marketolog
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Роман Анисимов

Дуров вообще херню делает последние годы

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Международный дебаркадер

Вот так же бы с доменами :)

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Животный алмаз

Ну и гнида же ты Паша 👿
Отжал мои раритетные юзернеймы.

Чтобы продать на аукционе? Охуеть блядь

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Григорий А

Как специально наткнулся на эту статью

Только сегодня решил снова вести свой канал, а он вдруг стал приватным, а адрес удален. А мне другой адрес не нужен. Адрес длинный и уникальный для всех соц.сетей

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