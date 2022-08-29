До недавнего времени 70% всех никнеймов Telegram были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана. В результате образовалось «кладбище» имён, которые нагружали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбрать подходящие адреса для своих учётных записей, групп и каналов.