Telegram изъял адреса каналов, неактивных последний год, — это 70% всех никнеймов в мессенджере Статьи редакции
99% из них вернут в публичный доступ, «самые ценные» можно будет купить на аукционе.
- В середине августа Telegram удалил из публичного доступа адреса каналов, которые были пусты или неактивны в течение последнего года, рассказал Павел Дуров. Большую часть из них вернут для использования, но с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями».
- «Самые ценные» короткие имена Telegram будет перераспределять через аукцион, чтобы мотивировать владельцев «использовать их с толком». В конце августа Дуров намекал на создание платформы для продажи коротких никнеймов в Telegram c помощью блокчейна. Мессенджер также добавил поддержку ссылок в формате username.t.me для каждого пользователя.
- 29 августа профильное издание Telegram Info призвало вернуть отозванные никнеймы владельцам. По его данным, адресов лишились миллионы каналов по всему миру. «Зачастую каналы используются как личные визитные карточки, каталоги, энциклопедии и публичные архивы и не всегда нуждаются в новых постах, но на них ведут ссылки на разных сайтах», — объяснил проект. Петицию за возвращение ссылок поддержали больше 7000 пользователей.
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Бежим регать новый неликвид!
Когда хочется сменить никнейм на что-то короткое но киберсквоттеры из Ирана уже использовали такое
о, братишка
Ооооо дарова дарова!
elon_trampoline
Волевое решение. Если год ничего не постил, то и нехуй занимать место. Паша молодец. У меня тоже пара-тройка пустых каналов имеется. Даже лень проверять забрали ли их.
Пока был в армии телеграм канал уже кто-то увел ... Ибо нефиг вести телеграм каналы как попало и в армии уходить
Дуров на вас болт клал
когда пришли за стеной, я молчал
С колокольни?
как-то очень странно произошло это всё, мёртвый канал рокетбанка https://t.me/rocketbank как был так и остался хотя последний пост от 25 мая 2020, за дураков всех держит
Вообще-то, насколько я знаю, в тг считается канал мёртвым, если его владелец не был в сети где-то год
да, там и предупреждение показываться должно в канале, а тут меняет правила на ходу без всяких предупреждений
Представьте, сколько стоят каналы под логином porno/bitcoin/news и тп 🤔
Вы ещё не знаете сколько домены стоят такие
Самое забавное, что самые козырные домены у истинно поносных сайтов
er.ru
)))
Ох пиздец факт(
Сейчас глянул сколько тезка моего домена стоит на рег.ру. пригорело знатно) у них точно нихуя нельзя брать.
Свой брал, в другой зоне за 600 рублей в год)
Дороже 3 соток за домен не платил)
Шах и мат, сквоттеры)
это ботов тестировали или реально столько людей пыталось "забронировать" хорошие ники?
Реально, даже курсы продавали, как заработать на продаже имён в тг
Крандец, без предупреждения. Забрал и недавно зареганные под проект. Все перевели в частные канал
В телеге по умолчанию есть настройка "удалить мой аккаунт" если я не захожу в телеграмм и максимум там 1 год
Так речь про каналы, а не про личные аккаунты
так может там такие же условия. в новости написано - удалили неактивных за год
Выходит ты кругом не виноватый? Выходит так.
Пиздец(
Сквоттеры сглотнули
Дуров вообще херню делает последние годы
Вот так же бы с доменами :)
Ну и гнида же ты Паша 👿
Отжал мои раритетные юзернеймы.
Чтобы продать на аукционе? Охуеть блядь
Как специально наткнулся на эту статью
Только сегодня решил снова вести свой канал, а он вдруг стал приватным, а адрес удален. А мне другой адрес не нужен. Адрес длинный и уникальный для всех соц.сетей