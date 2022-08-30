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Прохожий пёс_анон

«Яндекс» научил «Балабобу» генерировать тексты на английском языке Статьи редакции

Нейросеть может написать короткую историю, придумать рецепт, сюжет фильма или инструкцию.

  • Теперь генератор текстов поддерживает русский и английский языки, объявили в «Яндексе».
  • Пользователю нужно написать одно-два слова на русском или английском языках и выбрать один из стилей: короткие истории, рецепты, народные мудрости и другие. После этого «Балабоба» создаст осмысленный рассказ, похожий на тексты из интернета.
  • Чтобы материал получился связным и грамматически верным, модель генерирует его последовательно по словам и оценивает, насколько каждое следующее предсказанное слово корректно. Например, может ли после «Мама мыла...» идти слово «бегать».
  • Полученные материалы можно использовать, например, для описания товаров в интернет-магазине, в качестве вдохновения для рекламы или просто делиться ими с друзьями, отмечают в компании.
  • «Балабоба» генерирует тексты с помощью языковой модели «Яндекса» YaLM — она решает задачи, связанные с обработкой естественного языка. Модель используется, в частности, в «Алисе», «Поиске» и других сервисах «Яндекса».
  • Самую большую двуязычную модель YaLM 100B на 100 млрд параметров в июне 2022 года «Яндекс» выложил в открытый доступ. В «Балабобе» используется её облегчённая версия на 3 млрд параметров. Сама «Балабоба» вышла в июне 2021-го.
Запрос на английском для «Балабобы», «Яндекс»

#новость #яндекс #балабоба

1567 просмотров
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24 комментария
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 Sergey Kondrashov

А как же скрепы ?

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Жуткий пришелец

Скрепы на месте

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mr. Philipp

Яндекс вроде про скрепы не высказывался

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Yan Varskii

БалаБола лучш звучит

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Президентский теркин30см
«Яндекс» научил «Балабобу»

Кого Яндекс научил? Балабобу? Да что с названиями у них творится..

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Алексей Ишков

Название, наверное, Артемий Лебедев сочинял.

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Alex Shevchenko

Название просто 🔥🙈 мне именно он и представляется сразу))

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Алексей

Ассоциация с Балаболом по НТВ

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under construction

тогда был бы "балоболус"

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Президентский теркин30см

Такое даже Татьяныч не придумает, хотя..

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Интеллигентный лолипоп

Скорее Николай Иронов.

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Аватарка- не приговор

слушайте,ну для учителей очень крутая фича

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under construction

чуваки, вы прежде чем генерить текст научите ваш переводчик нормально переводить.
Вы там с помпой про автоматический аудио перевод что то хвалились, а у вас переводчик с надиктовки как бухой переводит.

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Сексорцист Милфхантерович

О, надеюсь, что оно сможет написать мне диссертацию :-)

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Жуткий пришелец

Ну теперь заживём!!!

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Гальгомеж Тындербаев
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Alex Shevchenko
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Leo Denisov

Отличное название для генератора Бибабоба!

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M-S-R

Вроде и не поспоришь

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Valera Lavera

яндекс как обычно молодцы

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Слегка Придурковатый

Кто-нибудь для генерёжки описаний карточек товара уже юзал?

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Михаил

Не понравился от слова совсем.

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Мария Вакуленко

Отличная новость! Интересный сервис, который можно использовать как для развлечения, так и для создания контента)

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Dark Soul

Сейчас в любом устройстве есть встроенные переводчик, в том числе и голосовой.
А вообще, лучший помощник в общении это алкоголь и непринужденная обстановка.
Помню как то бухали на кубе с французом и немцем. Проблем в общении не испытывали. Правда немца потом жена унесла.

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