«Яндекс» научил «Балабобу» генерировать тексты на английском языке Статьи редакции
Нейросеть может написать короткую историю, придумать рецепт, сюжет фильма или инструкцию.
- Теперь генератор текстов поддерживает русский и английский языки, объявили в «Яндексе».
- Пользователю нужно написать одно-два слова на русском или английском языках и выбрать один из стилей: короткие истории, рецепты, народные мудрости и другие. После этого «Балабоба» создаст осмысленный рассказ, похожий на тексты из интернета.
- Чтобы материал получился связным и грамматически верным, модель генерирует его последовательно по словам и оценивает, насколько каждое следующее предсказанное слово корректно. Например, может ли после «Мама мыла...» идти слово «бегать».
- Полученные материалы можно использовать, например, для описания товаров в интернет-магазине, в качестве вдохновения для рекламы или просто делиться ими с друзьями, отмечают в компании.
- «Балабоба» генерирует тексты с помощью языковой модели «Яндекса» YaLM — она решает задачи, связанные с обработкой естественного языка. Модель используется, в частности, в «Алисе», «Поиске» и других сервисах «Яндекса».
- Самую большую двуязычную модель YaLM 100B на 100 млрд параметров в июне 2022 года «Яндекс» выложил в открытый доступ. В «Балабобе» используется её облегчённая версия на 3 млрд параметров. Сама «Балабоба» вышла в июне 2021-го.
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А как же скрепы ?
Скрепы на месте
Яндекс вроде про скрепы не высказывался
БалаБола лучш звучит
Кого Яндекс научил? Балабобу? Да что с названиями у них творится..
Название, наверное, Артемий Лебедев сочинял.
Название просто 🔥🙈 мне именно он и представляется сразу))
Ассоциация с Балаболом по НТВ
тогда был бы "балоболус"
Такое даже Татьяныч не придумает, хотя..
Скорее Николай Иронов.
слушайте,ну для учителей очень крутая фича
чуваки, вы прежде чем генерить текст научите ваш переводчик нормально переводить.
Вы там с помпой про автоматический аудио перевод что то хвалились, а у вас переводчик с надиктовки как бухой переводит.
О, надеюсь, что оно сможет написать мне диссертацию :-)
Ну теперь заживём!!!
Отличное название для генератора Бибабоба!
Вроде и не поспоришь
яндекс как обычно молодцы
Кто-нибудь для генерёжки описаний карточек товара уже юзал?
Не понравился от слова совсем.
Отличная новость! Интересный сервис, который можно использовать как для развлечения, так и для создания контента)
Сейчас в любом устройстве есть встроенные переводчик, в том числе и голосовой.
А вообще, лучший помощник в общении это алкоголь и непринужденная обстановка.
Помню как то бухали на кубе с французом и немцем. Проблем в общении не испытывали. Правда немца потом жена унесла.