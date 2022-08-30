«Яндекс» обновил дизайн личного кабинета «Яндекс ID» — добавил поиск и разделил информацию по блокам Статьи редакции
Например, в Yandex Pay будет всё о платежах, в «Данных» — адреса и контакты.
- «Яндекс» представил новый личный кабинет: в нём появилась поисковая строка, а все данные распределены по разделам, сообщила компания. На главной странице теперь есть пять основных разделов: «Данные», Yandex Pay, «Семья», «Подписки» и «Безопасность».
- В разделе с «Данными» находятся контакты, адреса и другие данные, которыми пользователь делится с «Яндексом»: например, для заказа товаров из «Маркета». Здесь же эти данные можно удалить.
- В Yandex Pay собрана вся платёжная информация — привязанные карты, электронные чеки, история платежей и баллы «Плюса». В разделе «Семья» можно добавить близких, чтобы подключить им «Плюс» или семейную карту для платежей. Собственная подписка будет в одноимённом разделе.
- В разделе «Безопасность» содержатся сведения о защите аккаунта. Можно выбрать способ авторизации, указать контакты для восстановления доступа к аккаунту или выйти из «Яндекс ID» на всех устройствах.
- Пользователь может искать информацию по содержимому личного кабинета, «Диска» и «Почты». Также есть центр поддержки — через него можно написать в службы поддержки разных сервисов.
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Жду когда они окончательно переедут сюда
А что мешает сейчас пользоваться? как полностью переедут влупят туда еще пару рекламных блоков.
Сейчас нужно каждый раз руками вбивать. Во всех остальных случаях (из других разделов) ссылка идет на ВКшный Яндекс. Не совсем понимаю как они вообще это реализуют в дальнейшем
А зачем его руками вбивать? нельзя добавить вкладку в избранное, закладки, на экспресс панель и тп? а если нужен просто поиск почему не вбивать запрос просто в адресной строке?
Так же жду.
А где будет раздел с историей сливов персданных?
еще пару раз сольют и появится D
Убрали бы рекламу в приложении погоды
Она убирается
Настройки > О приложении > Отключить рекламу (в самом низу)
Нихуя прикол, не знал, спасибо
А за 55 р в месяц можно убрать рекламу из почты
Она раньше оттуда бесплатно убиралась, в настройках. Ахах
Темная тема главной страницы) для меня лично это самая заметная новинка
Еще бы безопасность подтянули, было бы неплохо
Россия😍
Пожалуйста. Переделайте.
Как было неудобно, так и осталось.
Пользоваться тяжело.
Теперь на каждую джира таску будет пост?