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Командный Женя

«Яндекс» обновил дизайн личного кабинета «Яндекс ID» — добавил поиск и разделил информацию по блокам Статьи редакции

Например, в Yandex Pay будет всё о платежах, в «Данных» — адреса и контакты.

  • «Яндекс» представил новый личный кабинет: в нём появилась поисковая строка, а все данные распределены по разделам, сообщила компания. На главной странице теперь есть пять основных разделов: «Данные», Yandex Pay, «Семья», «Подписки» и «Безопасность».
  • В разделе с «Данными» находятся контакты, адреса и другие данные, которыми пользователь делится с «Яндексом»: например, для заказа товаров из «Маркета». Здесь же эти данные можно удалить.
  • В Yandex Pay собрана вся платёжная информация — привязанные карты, электронные чеки, история платежей и баллы «Плюса». В разделе «Семья» можно добавить близких, чтобы подключить им «Плюс» или семейную карту для платежей. Собственная подписка будет в одноимённом разделе.
  • В разделе «Безопасность» содержатся сведения о защите аккаунта. Можно выбрать способ авторизации, указать контакты для восстановления доступа к аккаунту или выйти из «Яндекс ID» на всех устройствах.
  • Пользователь может искать информацию по содержимому личного кабинета, «Диска» и «Почты». Также есть центр поддержки — через него можно написать в службы поддержки разных сервисов.

#новость #яндекс

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17 комментариев
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 Евгений

Жду когда они окончательно переедут сюда

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lakoros

А что мешает сейчас пользоваться? как полностью переедут влупят туда еще пару рекламных блоков.

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Nikolay

Сейчас нужно каждый раз руками вбивать. Во всех остальных случаях (из других разделов) ссылка идет на ВКшный Яндекс. Не совсем понимаю как они вообще это реализуют в дальнейшем

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lakoros

А зачем его руками вбивать? нельзя добавить вкладку в избранное, закладки, на экспресс панель и тп? а если нужен просто поиск почему не вбивать запрос просто в адресной строке?

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Egor Prostakishin

Так же жду.

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Sergey Luzgin

А где будет раздел с историей сливов персданных?

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Дима К.

еще пару раз сольют и появится D

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садовыйгном

Убрали бы рекламу в приложении погоды

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Михаил Толстых

Она убирается
Настройки > О приложении > Отключить рекламу (в самом низу)

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садовыйгном

Нихуя прикол, не знал, спасибо

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Балкон.Ру

А за 55 р в месяц можно убрать рекламу из почты

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Кот

Она раньше оттуда бесплатно убиралась, в настройках. Ахах

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Vasek Romanov

Темная тема главной страницы) для меня лично это самая заметная новинка

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Artyom

Еще бы безопасность подтянули, было бы неплохо

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David Lalayev

Россия😍

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Arartem

Пожалуйста. Переделайте.
Как было неудобно, так и осталось.
Пользоваться тяжело.

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Vlad P.

Теперь на каждую джира таску будет пост?

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