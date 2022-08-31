Каждый пользователь может создать десятки списков и добавить в них до 1000 мест. Любой список можно отправить в виде ссылки в мессенджере, добавить в соцсеть или на сайт. Чужие списки можно смотреть и подписываться на них: тогда они появятся там же, где хранятся собственные перечни — в профиле «Яндекс Карт», раздел «Закладки и мой транспорт».