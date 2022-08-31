«Яндекс Карты» разрешили пользователям делиться списками мест Статьи редакции
Например, так можно рекомендовать друзьям и подписчикам достопримечательности, кафе и другие места.
- Пользователи могу создавать списки из любых объектов и организаций на карте, объявила компания. К ним можно добавить заголовок и описание, а также комментарии к каждому месту. Кроме того, для списка можно выбрать иконку — она будет отображаться на карте над всеми местами из него.
Каждый пользователь может создать десятки списков и добавить в них до 1000 мест. Любой список можно отправить в виде ссылки в мессенджере, добавить в соцсеть или на сайт. Чужие списки можно смотреть и подписываться на них: тогда они появятся там же, где хранятся собственные перечни — в профиле «Яндекс Карт», раздел «Закладки и мой транспорт».
Также можно пожаловаться на список. В этом случае его проверят модераторы и при необходимости удалят из общего доступа.
Свои списки уже составили некоторые музеи: ГМИИ им. А.С. Пушкина отметил морозовские места в честь выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых»; «Третьяковская галерея» — список мест Москвы, изображённых на картинах из собрания галереи; «Русский музей» — список с домами Санкт-Петербурга, в которых жили известные художники.
Пусть пользователи сами друг другу «сливают» свои интересные места? (-:
А если серьёзно – это на поверхности лежало. Благодарю за полезную функцию обмена!
А что изменилось? Такие списки можно было создавать и 10 лет назад.
Только шеринг?