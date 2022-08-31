У нас в рамках нескольких проектов, таких как «Борьба с ковидом», «Пушкинская карта» и «Карта болельщика», апробирована технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. Здесь у нас регуляторы всё это согласовали, всё работает, как вы знаете. Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации. Например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупках в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определённых товаров - там, где бумажный паспорт не всегда удобно показывать. Нам кажется, что технология работает. И мы с Сергеем Собяниным обсудили, что было бы здорово в Москве провести пилот, если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения телефонов для таких простых бытовых ситуаций