Сервисы
Маша Цепелева

Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры Статьи редакции

Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.

  • Минцифры предложило запустить на Госуслугах сервис для подтверждения личности, который можно использовать в «бытовых ситуациях».
  • Например, для подтверждения права бесплатного проезда, для получения скидок в магазинах или подтверждения возраста, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и для пропуска в офисные центры. Точный список определит правительство.

У нас в рамках нескольких проектов, таких как «Борьба с ковидом», «Пушкинская карта» и «Карта болельщика», апробирована технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. Здесь у нас регуляторы всё это согласовали, всё работает, как вы знаете. Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации. Например, на подтверждение права бесплатного проезда, на право применения скидок при покупках в магазинах, на подтверждение возраста при покупке определённых товаров - там, где бумажный паспорт не всегда удобно показывать. Нам кажется, что технология работает. И мы с Сергеем Собяниным обсудили, что было бы здорово в Москве провести пилот, если будет ваше поручение, мы отработаем с регуляторами возможность расширения применения телефонов для таких простых бытовых ситуаций

Максут Шадаев, глава Минцифры, цитата по «Интерфаксу»
  • Если такую возможность добавят, показывать паспорт в некоторых случаях не придётся. Такие же функции должны были выполнять электронные паспорта, но в июне 2022 года проект отложили.

#новость #минцифры #госуслуги

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8 комментариев
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 Семён Горбунков

Лавры Китая в тотальном контроле покоя не дают ребятам...

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Zamir Saidov

Да идите вы нахуй. С нынешним режимом у меня 0 доверия к подобным сервисам в бытовых вопросах.
Идея то мб и хорошая, но преждевременная.

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Nikolay Kenig

Ваш лимит на воздух закончился.
Продлевать будете?

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ImROCK ALEX

Зато голосуют рабы на бумажках. Что бы удобнее было жопу подтирать... 🤦‍♂️

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BLVCK SQUARE

Попытки создать электронный паспорт через анус..

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mr. Philipp

Это очевидный шаг развития, но в комментах будут ныть о том, что этот ГУЛАГ, но вангую - если бы подобное начали тестить в Калифорнии, все бы восхищались

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Alex R

Когда была ковид шиза, я везде показывал qr код найденный в интернете. Если будет работать так же, то всякие малолетки смогут покупать себе бухло и сигареты.

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Лелик Плотников

И в туалет ходить теперь по коду в телефоне?

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