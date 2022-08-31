Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры Статьи редакции
Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.
- Минцифры предложило запустить на Госуслугах сервис для подтверждения личности, который можно использовать в «бытовых ситуациях».
- Например, для подтверждения права бесплатного проезда, для получения скидок в магазинах или подтверждения возраста, при посещении мероприятий с ограничениями на вход и для пропуска в офисные центры. Точный список определит правительство.
- Если такую возможность добавят, показывать паспорт в некоторых случаях не придётся. Такие же функции должны были выполнять электронные паспорта, но в июне 2022 года проект отложили.
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Лавры Китая в тотальном контроле покоя не дают ребятам...
Да идите вы нахуй. С нынешним режимом у меня 0 доверия к подобным сервисам в бытовых вопросах.
Идея то мб и хорошая, но преждевременная.
Ваш лимит на воздух закончился.
Продлевать будете?
Зато голосуют рабы на бумажках. Что бы удобнее было жопу подтирать... 🤦♂️
Попытки создать электронный паспорт через анус..
Это очевидный шаг развития, но в комментах будут ныть о том, что этот ГУЛАГ, но вангую - если бы подобное начали тестить в Калифорнии, все бы восхищались
Когда была ковид шиза, я везде показывал qr код найденный в интернете. Если будет работать так же, то всякие малолетки смогут покупать себе бухло и сигареты.
И в туалет ходить теперь по коду в телефоне?