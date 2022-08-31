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Маша Цепелева

«Сбер» попросил сотрудников удалить Telegram с рабочих компьютеров из-за «уязвимости сервиса» — Forbes Статьи редакции

В качестве альтернативы предлагают корпоративный «Сберчат», говорят источники.

  • О просьбе удалить Telegram с рабочих компьютеров рассказали Forbes два сотрудника компании. Несколько месяцев назад банк запретил использовать на корпоративных устройствах WhatsApp и Zoom, а около месяца назад — и Telegram, рассказал один из источников.
  • Через сервисы «могут украсть информацию», объяснили в компании, говорит сотрудник. По его словам, банк проверяет исполнение запрета с помощью автоматического мониторинга программ. Если не удалить мессенджер, он всё равно исчезнет.
  • «Просто появится сообщение "обнаружено запрещенное ПО Telegram: удалите его, либо через 72 часа мы сами удалим"», — рассказывает источник. Для внутренней коммуникации сотрудники «Сбера» используют «Сберчат».
  • В пресс-службе «Сбера» не ответили на вопросы vc.ru о связанных с Telegram запретах для сотрудников.
  • О требованиях удалить Telegram сообщала и Baza. По данным издания, HR-отдел «Сбера» объяснил это «возможными проверками».

#новость #сбер #telegram

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32 комментария
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 Случайные фотографии

Xxx:Товарищ главный безопасник Сбера, у нас дыра в безопасности!
Yyy:Ну хоть что-то у нас в безопасности

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Духовный пистолет

А вот кабмин пользуется))

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Alexey V

Да сам димон, как прибухнёт, в Телегу свои влажные фантазии вываливает.

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Духовный пистолет

@Угон Харлеев проходи, чо ты мяу-то
https://t.me/government_rus

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Евгений Дроздов

Статья не соответствует действительности. Лучше удалите чтобы потом не писать опровержения с извинениями.

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Случайные фотографии

А что протащили закон о дискредитации сбера?)))

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Евгений Дроздов

О защите деловой репутации давно есть.

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Dmitry

Жень, облажался ваш отдел, не справились

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Случайные фотографии

А, вы имеете ввиду что Дуров на ВЦ в суд подаст?
Или как вас дискредитирует борьба с запрещенными западными программами для ЭВМ в самом финансовом сердечке нашей родины?

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Bames Jond

Ну статья набор знаков, почти во всех банках мессенджеры блочатся уже давно, просто вся категория. Даже если апп не удалить обращения к домену тг блочатся

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Семен Смирнов

Даже так?
Думал уж в банках то просто регулируется разрешённый софт и в принципе запрещается установка своего, как в любой компании, работающей с критически важной информацией

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Alexey V

УДОЛИ ЭТО! 😜

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Чихалкин Виталик

https://www.youtube.com/watch?v=c23esdMU7no
Значит хорошая статья, надо брать!

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Dmitry

Но ведь сбер и правда блокирует телегу, а почти все чаты рабочие у сотрудников в телеге. От нескольких знакомых работающих в сбере слышал 😃

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Евгений Широков

О, безопасники со Сбера подтянулись)

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Alexey V

Герман, перелогиньтесь. 😄

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Местный корабль

Интересно, а в Телеграмме удаляют Сбер с рабочих компьютеров из-за уязвимостей?

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Alexey V

Из-за уязвимости сервиса Сбера? 😄

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Я никто и звать меня никак

Вполне нормальная ситуация.
Рабочий же инструмент, а попиздить можно и с мобилки

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Bames Jond

Хз, пару лет назад и так нельзя было тг в сбере ставить на комп

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Михаил Иванович

Телега ФСБшная и Сбер такой же. Странная новость

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Гульнара Абдюшева

Ну ничего себе возможными проверками. А что его удалять приложение, когда само потом исчезнет,. Вот пусть и само исчезает 😁😁😁😄😄😄

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Виктор

В банках разве сотрудники админят рабочие компы. Что там с безопасностью? )

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Александр Соколов

вы логинитесь под доменной учеткой, где уже применяются политики компании (ну в компаниях, где я работал именно так и было), но ТГ нигде не блочили)

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Юзернейм Юзернеймович

Отец работает в Сбере. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и удалить телеграм. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

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роман долгополов

Форбс, это который ушел из России?

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Kv4Nt

Боятся что через телегу сольют данные?

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Andre Macareno

А в чем проблема поставить апп для сотрудников на свой телефон и туда же телеграм жахнуть?

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Alexander Zorin

Именно так все и сидят :)
Просто на корпоративных устройствах бывает важная информация, которую не стоит пересылать через Телегу :)

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Давид Михайлов

Ахахаххаххахахааххахахахвэаэахахахвэ

Как это смешно)

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Владимир Писарев

Я на работе юзаю веб-версию. Называется Telegram Web Z. Патриотично, кстати.

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Гениальный паркур

Самовольный и тоталитарный массовый отъем юзернеймов без предупреждения, действительно является серьезной уязвимостью, поскольку шанс вернуть эти названия 50%, а в случае попадания юзернейма на аукцион гарантированное попадание на деньги, и не факт что удасться выкупить.
А Паша в любом исходе теперь останется в плюсе.

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