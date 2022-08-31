«Сбер» попросил сотрудников удалить Telegram с рабочих компьютеров из-за «уязвимости сервиса» — Forbes Статьи редакции
В качестве альтернативы предлагают корпоративный «Сберчат», говорят источники.
- О просьбе удалить Telegram с рабочих компьютеров рассказали Forbes два сотрудника компании. Несколько месяцев назад банк запретил использовать на корпоративных устройствах WhatsApp и Zoom, а около месяца назад — и Telegram, рассказал один из источников.
- Через сервисы «могут украсть информацию», объяснили в компании, говорит сотрудник. По его словам, банк проверяет исполнение запрета с помощью автоматического мониторинга программ. Если не удалить мессенджер, он всё равно исчезнет.
- «Просто появится сообщение "обнаружено запрещенное ПО Telegram: удалите его, либо через 72 часа мы сами удалим"», — рассказывает источник. Для внутренней коммуникации сотрудники «Сбера» используют «Сберчат».
- В пресс-службе «Сбера» не ответили на вопросы vc.ru о связанных с Telegram запретах для сотрудников.
- О требованиях удалить Telegram сообщала и Baza. По данным издания, HR-отдел «Сбера» объяснил это «возможными проверками».
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Xxx:Товарищ главный безопасник Сбера, у нас дыра в безопасности!
Yyy:Ну хоть что-то у нас в безопасности
А вот кабмин пользуется))
Да сам димон, как прибухнёт, в Телегу свои влажные фантазии вываливает.
@Угон Харлеев проходи, чо ты мяу-то
https://t.me/government_rus
Статья не соответствует действительности. Лучше удалите чтобы потом не писать опровержения с извинениями.
А что протащили закон о дискредитации сбера?)))
О защите деловой репутации давно есть.
Жень, облажался ваш отдел, не справились
А, вы имеете ввиду что Дуров на ВЦ в суд подаст?
Или как вас дискредитирует борьба с запрещенными западными программами для ЭВМ в самом финансовом сердечке нашей родины?
Ну статья набор знаков, почти во всех банках мессенджеры блочатся уже давно, просто вся категория. Даже если апп не удалить обращения к домену тг блочатся
Даже так?
Думал уж в банках то просто регулируется разрешённый софт и в принципе запрещается установка своего, как в любой компании, работающей с критически важной информацией
УДОЛИ ЭТО! 😜
https://www.youtube.com/watch?v=c23esdMU7no
Значит хорошая статья, надо брать!
Но ведь сбер и правда блокирует телегу, а почти все чаты рабочие у сотрудников в телеге. От нескольких знакомых работающих в сбере слышал 😃
О, безопасники со Сбера подтянулись)
Герман, перелогиньтесь. 😄
Интересно, а в Телеграмме удаляют Сбер с рабочих компьютеров из-за уязвимостей?
Из-за уязвимости сервиса Сбера? 😄
Вполне нормальная ситуация.
Рабочий же инструмент, а попиздить можно и с мобилки
Хз, пару лет назад и так нельзя было тг в сбере ставить на комп
Телега ФСБшная и Сбер такой же. Странная новость
Ну ничего себе возможными проверками. А что его удалять приложение, когда само потом исчезнет,. Вот пусть и само исчезает 😁😁😁😄😄😄
В банках разве сотрудники админят рабочие компы. Что там с безопасностью? )
вы логинитесь под доменной учеткой, где уже применяются политики компании (ну в компаниях, где я работал именно так и было), но ТГ нигде не блочили)
Отец работает в Сбере. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и удалить телеграм. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Форбс, это который ушел из России?
Боятся что через телегу сольют данные?
А в чем проблема поставить апп для сотрудников на свой телефон и туда же телеграм жахнуть?
Именно так все и сидят :)
Просто на корпоративных устройствах бывает важная информация, которую не стоит пересылать через Телегу :)
Ахахаххаххахахааххахахахвэаэахахахвэ
Как это смешно)
Я на работе юзаю веб-версию. Называется Telegram Web Z. Патриотично, кстати.
Самовольный и тоталитарный массовый отъем юзернеймов без предупреждения, действительно является серьезной уязвимостью, поскольку шанс вернуть эти названия 50%, а в случае попадания юзернейма на аукцион гарантированное попадание на деньги, и не факт что удасться выкупить.
А Паша в любом исходе теперь останется в плюсе.