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Символический Орзэмэс

«Мегафон» обновил голосового помощника «Еву» — теперь он называется «Агент Ева» и может предупреждать о фишинге Статьи редакции

Он умеет отвечать на звонки, записывать разговоры и блокировать спам.

  • «Агент Ева» отвечает на вызовы, которые абонент сбросил или пропустил. Если звонок важный — он уточнит детали, если это спам — выслушает и попрощается. Расшифровку пропущенного вызова «Агент Ева» отправит абоненту в приложении «Мегафона».
  • Спам виртуальный помощник определяет благодаря обновляемой базе из «сотен тысяч» телефонных номеров. Если вызов придёт с номера, которого нет в телефонной книге абонента, «Агент Ева» покажет категорию организации и её название. Категории можно заблокировать — тогда на звонки будет отвечать помощник.
  • Также сервис будет предупреждать о фишинговых ссылках в браузере: при попытке перейти по ней появится сообщение, что так мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным.
  • Подключить «Агента Еву» можно в личном кабинете абонента, также можно выбрать мужскую версию — виртуального помощника зовут «Максим». Сервис бесплатный.
  • «Мегафон» запустил «Еву» в июле 2021 года — но тогда голосового помощника могли протестировать только «несколько тысяч» абонентов филиала «Мегафона» в Москве. Теперь он доступен всем, сообщили в компании.
  • За время тестов оператор выяснил, что чаще всего спам-звонки поступают от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). Также звонят с опросами (6%) и с предложениями услуг (5%).

#новость #мегафон

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39 комментариев
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 Вадим Д.

Кто их остановит?
Пока единственные более-менее полезные Олег тинькоффский и Алиса. Первый рубит самих тинькоффцев, вторую уже чему-то обучили.

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Владислав Булатов

насчет рубит тинькоффцев в точку, вечно дозвониться не могут 😅

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Вадим Д.

Вооот! Золотой помощник у них получился (-:

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Роман Рабочий

Не разговаривают нормальные люди с этими всеми роботами.
У олега например, конверсия в ответ на первую фразу 7% (в случаях если звонит человек) Я сделал Honeypot на андроидах, траст ми, я знаю о чем говорю, я считал)
Абсолютно все эти роботы, гавно на палке.

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Вадим Д.

Так его задача не конвертировать невнятный звонок в разговор, а не пропустить. Справляется? Очень даже. Честь и хвала ему за это.

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Роман Рабочий

Какой толк мне от того что я увижу пропущенный, я и так его увижу. Мне контент нужен, кто звонил и чего хотел. А тут конверсия в разговор 7% ну ок...

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ИгорьOK

Дык. Нужные люди ему и говорят, кто они и что от тебя нужно. Он тебе присылает расшифровку и ты получаешь информацию.

А всякие обзвонщики и мошенники сразу кидают трубку.
Вроде всё получается как надо! Нужную инфу ты получил, ненужная проигнорилась.

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Mike

у Евы голос более человечный и на демках она вполне неплохо отрабатывала банковских продажников, мучая их различными вопросами об условиях предложения)

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Евгений Широков

Их отдельно не поставляют. Страшно смотреть как они жрут батарейку и память в тедефон

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Добрый Песец

Майор Евова

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Иван Серик

..докладывает куда надо!

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Кирилл Кириллов

Перебор с голосовыми помощниками.

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Владислав Булатов

а вы всеми сразу пользуетесь?

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Кирилл Кириллов

Вообще ни одним не пользуюсь, мне проще руками в гугле написать)

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ИгорьOK

Что в гугле написать?

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Ушлый тип

Приём приём. Товарищ майор вызывает агента Еву!

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Andrew

Ева: Ольга не может ответить. Но не спешите класть трубку, я все запишу и передам.
Коллекторы: Передайте что, если долг не вернёт, то мы ее найдем и вы*бем
Ева: Вы можете подсказать, как именно вы ее вы*бите?

Всегда было интересно, кто-то вообще вступает в диалог с этими голосовыми помощниками или предпочитает сразу положить трубку, а потом перезвонить?

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Mike

сообщения оставляют, да. Если мне кто-то незнакомый позвонит и не представится автоответчику, то потом пусть хоть заперезванивается, всё равно не возьму)

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Вася Пражкин

Ну кто первый назовет голосового помощника Товарищ Майор? Можно даже с Премиум-подпиской.

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Anton Zapuskalov

15 суток бесплатно

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Вася Пражкин

И велком-дринк при заселении

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Деда Миша

А Максим еще не агент?

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Слегка Придурковатый

Он умер, толком не родившись. Да и хуй с ним.

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nkmstudio

Агент Ева - Может сразу Павлик Морозов?

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Jonny Odyssey

а чего не товарищ Майор? )

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Alexandr Gunich

Агент Ева докладывает товарищу майору.

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Anton Zapuskalov

Нелогичный выбор имени для помощника-мужчины. Почему не Адольф?

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Роман Рабочий

Это будет неудобно.
Услышишь такого...
И рука сама потянется от сердца к солнцу.

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Николай Степанов

Почему не Адам? Адам и Ева - самое логичное

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Таня Соловьева

а спам-звонки от Мегафона от отсекает?

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2X.

Ачё сразу не спецагент ЕВА?

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Иван Серик

А это уже за подписку!

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Dogadov A.

Мне кажется Ева-майор будет звучать куда лучше))

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MadRat96

Раз есть E.V.A, то и Кабал подтянется, а с ним и Кейн

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Роман Рабочий

Наконец то блять родили, попилили бюджеты, договорились все со всеми), ну и ладушки 😂

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Годовой хот-дог

Покажите на живом скриншоте, где эта хрень у них?

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Точный Мурод

Что то боязно Еве доверять. Они бы ее еще Труди( или Мэллори) назвали.

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M-S-R

"За время тестов оператор выяснил, что чаще всего спам-звонки поступают от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). Также звонят с опросами (6%) и с предложениями услуг (5%)."

А что же этот оператор на пресекает телефонный терроризм? Не пишет заявления в полицию на телефонных террористов?

а вместо правовых механизмов играет в куклы со своими евами

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Роман Рабочий
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