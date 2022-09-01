«Мегафон» обновил голосового помощника «Еву» — теперь он называется «Агент Ева» и может предупреждать о фишинге Статьи редакции
Он умеет отвечать на звонки, записывать разговоры и блокировать спам.
- «Агент Ева» отвечает на вызовы, которые абонент сбросил или пропустил. Если звонок важный — он уточнит детали, если это спам — выслушает и попрощается. Расшифровку пропущенного вызова «Агент Ева» отправит абоненту в приложении «Мегафона».
- Спам виртуальный помощник определяет благодаря обновляемой базе из «сотен тысяч» телефонных номеров. Если вызов придёт с номера, которого нет в телефонной книге абонента, «Агент Ева» покажет категорию организации и её название. Категории можно заблокировать — тогда на звонки будет отвечать помощник.
- Также сервис будет предупреждать о фишинговых ссылках в браузере: при попытке перейти по ней появится сообщение, что так мошенники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным.
- Подключить «Агента Еву» можно в личном кабинете абонента, также можно выбрать мужскую версию — виртуального помощника зовут «Максим». Сервис бесплатный.
- «Мегафон» запустил «Еву» в июле 2021 года — но тогда голосового помощника могли протестировать только «несколько тысяч» абонентов филиала «Мегафона» в Москве. Теперь он доступен всем, сообщили в компании.
- За время тестов оператор выяснил, что чаще всего спам-звонки поступают от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). Также звонят с опросами (6%) и с предложениями услуг (5%).
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Кто их остановит?
Пока единственные более-менее полезные Олег тинькоффский и Алиса. Первый рубит самих тинькоффцев, вторую уже чему-то обучили.
насчет рубит тинькоффцев в точку, вечно дозвониться не могут 😅
Вооот! Золотой помощник у них получился (-:
Не разговаривают нормальные люди с этими всеми роботами.
У олега например, конверсия в ответ на первую фразу 7% (в случаях если звонит человек) Я сделал Honeypot на андроидах, траст ми, я знаю о чем говорю, я считал)
Абсолютно все эти роботы, гавно на палке.
Так его задача не конвертировать невнятный звонок в разговор, а не пропустить. Справляется? Очень даже. Честь и хвала ему за это.
Какой толк мне от того что я увижу пропущенный, я и так его увижу. Мне контент нужен, кто звонил и чего хотел. А тут конверсия в разговор 7% ну ок...
Дык. Нужные люди ему и говорят, кто они и что от тебя нужно. Он тебе присылает расшифровку и ты получаешь информацию.
А всякие обзвонщики и мошенники сразу кидают трубку.
Вроде всё получается как надо! Нужную инфу ты получил, ненужная проигнорилась.
у Евы голос более человечный и на демках она вполне неплохо отрабатывала банковских продажников, мучая их различными вопросами об условиях предложения)
Их отдельно не поставляют. Страшно смотреть как они жрут батарейку и память в тедефон
Майор Евова
..докладывает куда надо!
Перебор с голосовыми помощниками.
а вы всеми сразу пользуетесь?
Вообще ни одним не пользуюсь, мне проще руками в гугле написать)
Что в гугле написать?
Приём приём. Товарищ майор вызывает агента Еву!
Ева: Ольга не может ответить. Но не спешите класть трубку, я все запишу и передам.
Коллекторы: Передайте что, если долг не вернёт, то мы ее найдем и вы*бем
Ева: Вы можете подсказать, как именно вы ее вы*бите?
Всегда было интересно, кто-то вообще вступает в диалог с этими голосовыми помощниками или предпочитает сразу положить трубку, а потом перезвонить?
сообщения оставляют, да. Если мне кто-то незнакомый позвонит и не представится автоответчику, то потом пусть хоть заперезванивается, всё равно не возьму)
Ну кто первый назовет голосового помощника Товарищ Майор? Можно даже с Премиум-подпиской.
15 суток бесплатно
И велком-дринк при заселении
А Максим еще не агент?
Он умер, толком не родившись. Да и хуй с ним.
Агент Ева - Может сразу Павлик Морозов?
а чего не товарищ Майор? )
Агент Ева докладывает товарищу майору.
Нелогичный выбор имени для помощника-мужчины. Почему не Адольф?
Это будет неудобно.
Услышишь такого...
И рука сама потянется от сердца к солнцу.
Почему не Адам? Адам и Ева - самое логичное
а спам-звонки от Мегафона от отсекает?
Ачё сразу не спецагент ЕВА?
А это уже за подписку!
Мне кажется Ева-майор будет звучать куда лучше))
Раз есть E.V.A, то и Кабал подтянется, а с ним и Кейн
Наконец то блять родили, попилили бюджеты, договорились все со всеми), ну и ладушки 😂
Покажите на живом скриншоте, где эта хрень у них?
Что то боязно Еве доверять. Они бы ее еще Труди( или Мэллори) назвали.
"За время тестов оператор выяснил, что чаще всего спам-звонки поступают от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). Также звонят с опросами (6%) и с предложениями услуг (5%)."
А что же этот оператор на пресекает телефонный терроризм? Не пишет заявления в полицию на телефонных террористов?
а вместо правовых механизмов играет в куклы со своими евами