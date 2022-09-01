Сервисы
Следственный магнит

Минцифры предложило создать реестр согласий на обработку личных данных и позволить россиянам отзывать их через Госуслуги Статьи редакции

Когда именно появится сервис и кто займётся его разработкой, в ведомстве не уточнили.

  • В реестр попадут согласия на обработку персональных данных, которые россияне отдают при получении услуг в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и так далее, сообщили в министерстве.
  • Предполагается, что с помощью сервиса пользователи смогут посмотреть, кому и когда давали разрешение на обработку данных, а также состав личных данных, которые хранятся в этих организациях.
  • Также должна появиться возможность отзывать такие согласия и контролировать удаление своих персональных данных.
  • Эти функции будут доступны в личном кабинете на Госуслугах. «Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически», — добавили в Минцифры.
  • Накануне Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры. Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.

#новость #госуслуги

1476 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Написать комментарий...
 Арсений Чекалов

Похоже на очень здоровую и нужную инициативу
P.S. Главное не испугаться сколько десятков, а то и сотен компаний, имеет доступ к нашим ПД

Ответить
Развернуть ветку
maximus
главное не испугаться

в каждом согласии прописано, какие компании будут иметь доступ. Другое дело, что их никто не читает, тогда да, можно испугаться.
P.S. кстати, отзывал недавно согласие в одном банке. Так вот, чтобы отозвать свои персональные данные, в заявлении надо указать все свои персональные данные :) Сколько они хранятся и кому доступны я не знаю

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Баринов

а еще с учетом количества слитых данных не только компании имеют информацию о наших данных

Ответить
Развернуть ветку
Годовой хот-дог
Похоже на…

Ключевое. Главное чтобы было похоже, а там и подправить можно будет в случае чего 😉

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Николай Коллайдер

Ну наконец-то.

Откроем, офигеем и сутки будем отзывать миллион согласий

Ответить
Развернуть ветку
Cere8ellum

Подписка за 199 р/мес. Указываешь все нужные, остальные всегда отваливаются. :)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

За отдельную оплату разлочат чекбокс "Выделить все"))

Ответить
Развернуть ветку
Демократический Паша

А у Госуслуг как отзывать?

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

Сингапурский вариант. Кстати, Минцифра придумала два года назад Единый реестр Интернет рекламы, сегодня первый день его работы! Всех поздравлю! Вот так это выглядит (Роскомнадзор использует wordpress видимо) https://erir.grfc.ru/
Во сути, они нечего до 1 сентября не сделали.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Они даже сайт сверстать не могут! О каком Сервисе может идти речь?!

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Дмитрий

Берёшь ипотеку, отзываешь Согласие на обработку ПД. Профит. О тебе все забыли. Если не забыли, значит не удалили.

Ответить
Развернуть ветку
Нур Ибрагимов

Эх если бы :)
Банки данные не удалит клиенту - как минимум потому что необходимо хранить 5 лет данные клиентов после расторжения договора, максимум - ты не расплатись с ипотекой ;)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Больше реестров богу реестров!
Нахрена нужен реестр с отзываемыми данными? Обоснование собственного существования? Да уж всем всё доказали, хорош уже.

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Действительно, 3 слива персональных данных от крупных компаний за последние 3 месяца.
Зачем реестр с возможностью отозвать 🤔

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dmitry S

Православный GDPR 👍

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Штерн

Скрепный

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

А неграждане как смогут отзывать? Опять законы не продумывают

Ответить
Развернуть ветку
Bad Santa

А неграждане пусть получают гражданство😎

Ответить
Развернуть ветку
Александр Мишулин

Неграждане, насколько я знаю, не могут зарегистрироваться на госуслугах

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Olga RRR

Гражданам будет легко следить за теми, кому они дали разрешение, а госуслугам будет легко следить за гражданами.
В будущее идём, в котором не будет ничего, одни госуслуги. Это ж удобно как - что гражданин продавал на авито, что рекламировал в Яндексе и вк, где давал согласие на сбор данных, причина обращения, где получил скидку - ну всё будет удобно.

Ответить
Развернуть ветку
Forgotten Games

У вас на руках устройство с геолокацией, приемом/передачей сигнала, микрофоном и несколькими камерами. И, конечно, если бы не Госуслуги вы были бы скрытнее невидимки.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Alexander Ivanov

Мне кажется или законодательными инциативами у нас в стране в основном стали министерства заниматься? Может пора уже признать что Дума нам не нужна? Оставить от нее чисто юридические функции, чтобы законы не проиворечили друг другу и всё.

Ответить
Развернуть ветку
Нур Ибрагимов

Было бы здорово ввести подписку на Доступ к пересданным. хочешь получить доступ и работать с данными - плати 100р в месяц. С госуслугами готов делиться пополам 😜 кому данные не нужны махом удалят данные :)

Ответить
Развернуть ветку
Cere8ellum

Аллилуйя. Давайте уже Завтра. Сколько можно ждать уже.

Ответить
Развернуть ветку
Лелик Плотников

А можно сразу удалиться и не соглашаться,чтобы потом херней не заниматься?!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

А зачем тогда подписываться и разрешать было, если не хотите делиться данными?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Максут, пожалуйста, остановись.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Портной

Введите пожалуйста опцию один раз подписать согласие для всех всех всех. Буду в числе первых кто ей с радостью воспользуется

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko

(шутка про больше реестров удалена как дубль)

Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard

Слово "реестр" уже на грани зашквара.
Но сама инициатива неплохая.

Ответить
Развернуть ветку
nkmstudio

Что-то мне подсказывает, что для меня эта процедура будет похоже на чистку друзей в фейсбуке.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

Жесткая инициатива. Сейчас например клиент гасит кредит и в 99% случаев не парится по поводу этого согласия. А теперь многие будут отзывать. Это ж безопасникам и возможно ИТшникам сколько работы прибавится из бэкапов вычищать все.. Или как это будет?

Ответить
Развернуть ветку
Olga RRR

Не волнуйтесь, то, что связано с деньгами, так просто не отзовёшь. Разрешат какие-нибудь галочки при заполнении скидочных карт удалять. А то ишь вы какие хитрые, у банков собрались согласие отзывать

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Можно сразу отписаться от всех подписок Минцифры, забанить их как спамеров и больше не слышать?

Ответить
Развернуть ветку
Самвел Хачатурян

Прям ЗА

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Вроде идея здравая, но слово "реестр" в моей душе стало иметь сильный негативный окрас 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Гульнара Абдюшева

Урааааáаа! Новое что - то открыли. Нужно будет посмотреть, я пока этого не видела где это на госсуслугах😁😁😁☺☺☺☹️☹️☹️🤔🤔🤔

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Да-да-да, нужно больше реестров!!!11111

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

Наконец-то. Надеюсь реалозуют не через жопу.
Меня больше всего бесит, что пункт о "персональных данных", который по идее должен быть опциональным, в большенстве сервисов является обязательным.
Давеча заселялся в отель, подписываю договор, там пункт о персональных данных. Спрашиваю у девушки: "А что будет если я не согласен с этим пунктом?"
Отвечает:" Тогда вам придётся искать другой отель".
Ммм, прикольно.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Parygin

Звучит очень неплохо. Это примерно как со счетами в банках на nalog.ru. Открываешь и офигиваешь сколько у тебя счетов было и есть.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Парамонов

А когда «служба безопасности Сбербанка» звонить будет им тоже говорить я же с вас сучары уже снял галочку и поставил было крест, на вас что, в суд подать? Так они уже сидят и интернетов то у них нету что бы в реестр этот заглянуть, что ты на это скажешь минцифра?

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

Идея здравая, но есть НО.

Имхо нужны сначала адекватные наказания за утечки, раскрытия и фальсификации согласий.
Обращаю внимание на последний пункт - фальсификации.

уже были случаи когда когда я исключал и не давал согласие на обработку, а компании пытались меня наебать и доказывали обратное. разбор полётов и поднятие бумаги ессно расставляет всё на свои места. Но это время и гемор. И вот за это компания должна заплатить. Причем много - десятки сотни миллионов рублей. Вот такой механизм нужен. Чтобы без суда по факту выявления автоматически выдавался исполнительный лист. Тогда и всё остальное полетит.

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Кондрашин

Каждый день Китай всё ближе

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
null