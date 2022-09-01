Минцифры предложило создать реестр согласий на обработку личных данных и позволить россиянам отзывать их через Госуслуги Статьи редакции
Когда именно появится сервис и кто займётся его разработкой, в ведомстве не уточнили.
- В реестр попадут согласия на обработку персональных данных, которые россияне отдают при получении услуг в госорганах, банках, при оформлении программ лояльности и так далее, сообщили в министерстве.
- Предполагается, что с помощью сервиса пользователи смогут посмотреть, кому и когда давали разрешение на обработку данных, а также состав личных данных, которые хранятся в этих организациях.
- Также должна появиться возможность отзывать такие согласия и контролировать удаление своих персональных данных.
- Эти функции будут доступны в личном кабинете на Госуслугах. «Благодаря сервису гражданам будет легко всегда следить за тем, у кого есть право обрабатывать их персональные данные. Информация о новых отданных согласиях будет появляться автоматически», — добавили в Минцифры.
- Накануне Минцифры предложило использовать Госуслуги для подтверждения личности при покупках и проходе в офисные центры. Первым регионом, где протестируют проект, может стать Москва.
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Похоже на очень здоровую и нужную инициативу
P.S. Главное не испугаться сколько десятков, а то и сотен компаний, имеет доступ к нашим ПД
в каждом согласии прописано, какие компании будут иметь доступ. Другое дело, что их никто не читает, тогда да, можно испугаться.
P.S. кстати, отзывал недавно согласие в одном банке. Так вот, чтобы отозвать свои персональные данные, в заявлении надо указать все свои персональные данные :) Сколько они хранятся и кому доступны я не знаю
а еще с учетом количества слитых данных не только компании имеют информацию о наших данных
Ключевое. Главное чтобы было похоже, а там и подправить можно будет в случае чего 😉
Ну наконец-то.
Откроем, офигеем и сутки будем отзывать миллион согласий
Подписка за 199 р/мес. Указываешь все нужные, остальные всегда отваливаются. :)
За отдельную оплату разлочат чекбокс "Выделить все"))
А у Госуслуг как отзывать?
Сингапурский вариант. Кстати, Минцифра придумала два года назад Единый реестр Интернет рекламы, сегодня первый день его работы! Всех поздравлю! Вот так это выглядит (Роскомнадзор использует wordpress видимо) https://erir.grfc.ru/
Во сути, они нечего до 1 сентября не сделали.
Они даже сайт сверстать не могут! О каком Сервисе может идти речь?!
Берёшь ипотеку, отзываешь Согласие на обработку ПД. Профит. О тебе все забыли. Если не забыли, значит не удалили.
Эх если бы :)
Банки данные не удалит клиенту - как минимум потому что необходимо хранить 5 лет данные клиентов после расторжения договора, максимум - ты не расплатись с ипотекой ;)
Больше реестров богу реестров!
Нахрена нужен реестр с отзываемыми данными? Обоснование собственного существования? Да уж всем всё доказали, хорош уже.
Действительно, 3 слива персональных данных от крупных компаний за последние 3 месяца.
Зачем реестр с возможностью отозвать 🤔
Православный GDPR 👍
Скрепный
А неграждане как смогут отзывать? Опять законы не продумывают
А неграждане пусть получают гражданство😎
Неграждане, насколько я знаю, не могут зарегистрироваться на госуслугах
Гражданам будет легко следить за теми, кому они дали разрешение, а госуслугам будет легко следить за гражданами.
В будущее идём, в котором не будет ничего, одни госуслуги. Это ж удобно как - что гражданин продавал на авито, что рекламировал в Яндексе и вк, где давал согласие на сбор данных, причина обращения, где получил скидку - ну всё будет удобно.
У вас на руках устройство с геолокацией, приемом/передачей сигнала, микрофоном и несколькими камерами. И, конечно, если бы не Госуслуги вы были бы скрытнее невидимки.
Мне кажется или законодательными инциативами у нас в стране в основном стали министерства заниматься? Может пора уже признать что Дума нам не нужна? Оставить от нее чисто юридические функции, чтобы законы не проиворечили друг другу и всё.
Было бы здорово ввести подписку на Доступ к пересданным. хочешь получить доступ и работать с данными - плати 100р в месяц. С госуслугами готов делиться пополам 😜 кому данные не нужны махом удалят данные :)
Аллилуйя. Давайте уже Завтра. Сколько можно ждать уже.
А можно сразу удалиться и не соглашаться,чтобы потом херней не заниматься?!
А зачем тогда подписываться и разрешать было, если не хотите делиться данными?
Максут, пожалуйста, остановись.
Введите пожалуйста опцию один раз подписать согласие для всех всех всех. Буду в числе первых кто ей с радостью воспользуется
(шутка про больше реестров удалена как дубль)
Слово "реестр" уже на грани зашквара.
Но сама инициатива неплохая.
Что-то мне подсказывает, что для меня эта процедура будет похоже на чистку друзей в фейсбуке.
Жесткая инициатива. Сейчас например клиент гасит кредит и в 99% случаев не парится по поводу этого согласия. А теперь многие будут отзывать. Это ж безопасникам и возможно ИТшникам сколько работы прибавится из бэкапов вычищать все.. Или как это будет?
Не волнуйтесь, то, что связано с деньгами, так просто не отзовёшь. Разрешат какие-нибудь галочки при заполнении скидочных карт удалять. А то ишь вы какие хитрые, у банков собрались согласие отзывать
Можно сразу отписаться от всех подписок Минцифры, забанить их как спамеров и больше не слышать?
Прям ЗА
Вроде идея здравая, но слово "реестр" в моей душе стало иметь сильный негативный окрас 🤔
Урааааáаа! Новое что - то открыли. Нужно будет посмотреть, я пока этого не видела где это на госсуслугах😁😁😁☺☺☺☹️☹️☹️🤔🤔🤔
Да-да-да, нужно больше реестров!!!11111
Наконец-то. Надеюсь реалозуют не через жопу.
Меня больше всего бесит, что пункт о "персональных данных", который по идее должен быть опциональным, в большенстве сервисов является обязательным.
Давеча заселялся в отель, подписываю договор, там пункт о персональных данных. Спрашиваю у девушки: "А что будет если я не согласен с этим пунктом?"
Отвечает:" Тогда вам придётся искать другой отель".
Ммм, прикольно.
Звучит очень неплохо. Это примерно как со счетами в банках на nalog.ru. Открываешь и офигиваешь сколько у тебя счетов было и есть.
А когда «служба безопасности Сбербанка» звонить будет им тоже говорить я же с вас сучары уже снял галочку и поставил было крест, на вас что, в суд подать? Так они уже сидят и интернетов то у них нету что бы в реестр этот заглянуть, что ты на это скажешь минцифра?
Идея здравая, но есть НО.
Имхо нужны сначала адекватные наказания за утечки, раскрытия и фальсификации согласий.
Обращаю внимание на последний пункт - фальсификации.
уже были случаи когда когда я исключал и не давал согласие на обработку, а компании пытались меня наебать и доказывали обратное. разбор полётов и поднятие бумаги ессно расставляет всё на свои места. Но это время и гемор. И вот за это компания должна заплатить. Причем много - десятки сотни миллионов рублей. Вот такой механизм нужен. Чтобы без суда по факту выявления автоматически выдавался исполнительный лист. Тогда и всё остальное полетит.
Каждый день Китай всё ближе