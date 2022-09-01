Суд в Индии обязал Telegram раскрыть телефоны и IP-адреса пользователей, нарушающих авторские права Статьи редакции
Мессенджер утверждал, что это противоречит пользовательскому соглашению, но не убедил судью.
- Верховный суд Дели обязал Telegram раскрыть данные о каналах, которые распространяют нарушающие авторские права материалы, сообщает TechCrunch.
- Мессенджер должен передать властям номера телефонов, IP-адреса и идентификаторы электронной почты, используемые для загрузки незаконного контента.
- В иске автор пособий по английскому языку Ниту Сингх перечислила каналы, в которых продавали её книги дешевле, чем в магазинах. Она потребовала привлечь к ответственности нарушителей. На суде представитель Telegram утверждал, что раскрытие информации нарушит политику конфиденциальности мессенджера и законы Сингапура, где находятся серверы компании.
- Суд посчитал, что правообладатели не должны «быть полностью беззащитны» из-за того, что Telegram решил разместить серверы в Сингапуре. Мессенджер должен раскрыть информацию в течение двух недель. Telegram не ответил на вопросы издания о решении суда.
- 18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram за распространение фейков на фоне подготовки к всеобщим выборам. 21 марта решение отменили, потому что мессенджер выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов.
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Прогнутся. Впрочем уже давно. Терять 1 млрд потенциальных пользователей они врятли захотят. Каждая страна со своими законами и правилами вертит Пашкой как хочет уже давно.
Пашкой как пешкой
Опрос будет скоро от Дурова.
- удалить телеграмм вообще?
- или прогнуться и дальше пользоваться телеграмм?
Голосование против полной блокировки Telegram будет?
Референдум?
Блокировка в России не принесла желаемого эффекта.
Да небыло ни какой блокировки, это было больше похоже на PR компанию.
Вся суть централизации! Где можно зашортить TON 🤣🤣🤣
что значит прогнулся? Они давно по решению местных судов передают данные, иначе бы их отключили на территории этих стран, в Германии например.