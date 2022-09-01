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Маша Цепелева

Суд в Индии обязал Telegram раскрыть телефоны и IP-адреса пользователей, нарушающих авторские права Статьи редакции

Мессенджер утверждал, что это противоречит пользовательскому соглашению, но не убедил судью.

  • Верховный суд Дели обязал Telegram раскрыть данные о каналах, которые распространяют нарушающие авторские права материалы, сообщает TechCrunch.
  • Мессенджер должен передать властям номера телефонов, IP-адреса и идентификаторы электронной почты, используемые для загрузки незаконного контента.
  • В иске автор пособий по английскому языку Ниту Сингх перечислила каналы, в которых продавали её книги дешевле, чем в магазинах. Она потребовала привлечь к ответственности нарушителей. На суде представитель Telegram утверждал, что раскрытие информации нарушит политику конфиденциальности мессенджера и законы Сингапура, где находятся серверы компании.
  • Суд посчитал, что правообладатели не должны «быть полностью беззащитны» из-за того, что Telegram решил разместить серверы в Сингапуре. Мессенджер должен раскрыть информацию в течение двух недель. Telegram не ответил на вопросы издания о решении суда.
  • 18 марта 2022 года Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram за распространение фейков на фоне подготовки к всеобщим выборам. 21 марта решение отменили, потому что мессенджер выполнил требования властей и заблокировал несколько аккаунтов.

#новость #telegram

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9 комментариев
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 Иероним Лекс

Прогнутся. Впрочем уже давно. Терять 1 млрд потенциальных пользователей они врятли захотят. Каждая страна со своими законами и правилами вертит Пашкой как хочет уже давно.

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Alex Nevi

Пашкой как пешкой

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Эчис Тюлюш

Опрос будет скоро от Дурова.
- удалить телеграмм вообще?
- или прогнуться и дальше пользоваться телеграмм?

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Аноним Аркадьевич

Голосование против полной блокировки Telegram будет?

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Марсель

Референдум?

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cepera

Блокировка в России не принесла желаемого эффекта.

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Muxa84

Да небыло ни какой блокировки, это было больше похоже на PR компанию.

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Muxa84

Вся суть централизации! Где можно зашортить TON 🤣🤣🤣

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Светлана

что значит прогнулся? Они давно по решению местных судов передают данные, иначе бы их отключили на территории этих стран, в Германии например.

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