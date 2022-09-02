OnlyFans отчиталась о росте выручки на 160% за год — до $932 млн Статьи редакции
Создатели контента получили почти $4 млрд.
- Выручка британского сервиса подписки на контент за финансовый год, закончившийся в ноябре 2021 года, выросла с $358 млн до $932 млн. Годом ранее рост выручки составлял 553%. Прибыль до налогообложения выросла с $61 млн до $433 млн, пишет Financial Times со ссылкой на отчётность компании.
- Variety уточняет, что авторы OnlyFans получили суммарно $3,86 млрд в 2021 году — это на 115% больше, чем годом ранее. Количество авторов на платформе выросло на 34% — до 2,16 млн, количество пользователей увеличилось на 128% — до 188 млн.
- Благодаря росту платформы её основной владелец Леонид Радвинский получил более $500 млн дивидендов за два года.
- В компании заявили, что одним из её стратегических приоритетов станет поддержание и продвижение бренда «за пределами традиционных вертикалей», особенно на новых рынках и с помощью продвижения стриминга OFTV.
- OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента. Стоимость подписки в среднем составляет от $5 до $50 в месяц, сервис берёт 20% комиссии, напоминает FT.
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Результаты на лицо
Главное чтобы не на волосы.
Ну дык антидепрессанты стоят нынче дорого, вот западный народ и нашел альтернативу, путем теребления пиписьки (:
Метод, проверенный временем
Но ведь есть же просто порносайты. Зачем при теребении еще и платить кому-то? Не понимаю я этих людей
Несмотря на то что нас 7 миллиардов, люди в мире очень одиноки. А тут и общение и питона придушить. Рекламный слоган для OnlyFans придуман))
Там своя атмосфера )
Это вообще не про OF. Куча порно бесплатного есть и по подписке, а на OF покупают истории, потому что на самых популярных каналах, где зарабатывают больше 100к нет порно и эротики, история про общение.
Западным сойбоям просто нравится думать, что чем больше денег они зальют на онлифановскую шлюху, тем больше она будет их любить
Шутка конечно , но по факту комментатор на скрине ниже сам виноват , кто ж его заставляет курей развозить )
Жизнь.
Мало того что без пилотки родился, так ещё и в регионе.
Кто эти люди ? (Донатеры)
Твои соседи, твои родственники, твои друзья, твои друзья друзей, у каждого свои причуды в голове 👽
«Вот кабы и голод можно было унять, потирая живот!». (С) Диоген
Не загнулись без мордорских оркинь получается?
P.S. Самое лепное что все эти отбитые ублюдки которые люто бешенно минусят хотя даже оркини казалось бы абстрактные а не какие то конкретные, например их знакомые, они по любому сами не прочь поотпускать шуточки по поводу того какие большинство из них легкодоступные ну или хотя бы посмеяться над такими шутками, (но опять же только в том случае когда они абстрактные), и любят халявное бабло, например от видосов со своей же обнажёнкой или когда какой нибудь турок скидывает, а тут минусят только потому что думают мол хохол пишет, это какой то отбитый патриотизм
Минусят потому что подобные выражения часто используют недалекие челоботы из всем известной страны. Была бы возможность еще десяток минусов накинул бы, и мне пофиг что ты неумело пытался в сарказм. Просто достали уже.
Ну можешь предыдущие комменты почитать если уж картину моей личности составляешь, и поймёшь тогда что предыдущие нормальные, ну или по крайней мере схватили много плюсов, так что скорее всего дело то не во мне а в том что конкретно сейчас на этот комментарий набежали душнилы, ну или в этот раз у меня шутка не получилась, что вряд ли, почтиай первый комментарий с постскриптумом и поймёшь что сейчас дело в вас и вы ведёте себя как отбитые душнилы, а не во мне
Получается нет. Девушки из 404 помогли 🤡
Если это опять намёки про хохлов то потом не удивляйся что старики телику верят, ты по комменту национальность уже устанавливаешь, в свободной стране это почти дурка
Если ты русский, и так называешь своих сограждан, то ты обычный уебок. А если хохил, то все нормально, над больными людьми смеяться грешно.
Получается кругом дурка 🗿
В свободной стране, тот кто записывает всех девушек в легкодоступных записывают в дурку
Даже абстрактных
Политика?
тут что то клиническое скорее, видимо в детстве роняли часто, бывает.
Ты либо лично ко мне обращайся со своей квалифицированной помощью если ты дипломированный специалист, со своими диагнозами, либо со своими заочными выводами методом тыка пальцем в небо и писдежом в третьем лице, катись нахой, Рустамчик
А ты не агрись так, нервишки побереги. Просто признай что ты ерунду написал и закрой тему.
В чём вопрос не понял?
Сколько активных пользователей у данного сервиса?
Пусть начинают стартап Qunny из соседней новости. Вообще все деньги заработают (-:
https://vc.ru/finance/494237-krasnodarskiy-startap-po-proizvodstvu-umnyh-pechey-qummy-privlek-3-6-mln-na-vyhod-v-oae-i-ssha?comment=4869219&from=copylink&type=quick
Пока свободен, могут не благодарить.
Да ну нафиг, экран до дыр залижут, придется еще стартап по производству мониторов
У них там IPO или на худой конец облигации нет? А то такой рынок сквозь пальцы утекает.
(Да, использование двух идиоматических фраз было намеренное).
Sound on
А чё звук такой запидорашенный?
Это мастеринг такой?
Gain выше ноля — динамикам пизда!
Экрана же.
Кстати, видел документалку где гениальный чел к секс-кукле присобачил чат-бот. Потрахался, перекинулся парой слов - и зачем какая-то Матрёна? Еду заказал, в стиралку шмот закинул, робот-пылесос на уборку отправил. В счастливое время живём, товарищи...
На лярд надрочили