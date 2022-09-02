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Грузинский коктейль

OnlyFans отчиталась о росте выручки на 160% за год — до $932 млн Статьи редакции

Создатели контента получили почти $4 млрд.

  • Выручка британского сервиса подписки на контент за финансовый год, закончившийся в ноябре 2021 года, выросла с $358 млн до $932 млн. Годом ранее рост выручки составлял 553%. Прибыль до налогообложения выросла с $61 млн до $433 млн, пишет Financial Times со ссылкой на отчётность компании.
  • Variety уточняет, что авторы OnlyFans получили суммарно $3,86 млрд в 2021 году — это на 115% больше, чем годом ранее. Количество авторов на платформе выросло на 34% — до 2,16 млн, количество пользователей увеличилось на 128% — до 188 млн.
  • Благодаря росту платформы её основной владелец Леонид Радвинский получил более $500 млн дивидендов за два года.
  • В компании заявили, что одним из её стратегических приоритетов станет поддержание и продвижение бренда «за пределами традиционных вертикалей», особенно на новых рынках и с помощью продвижения стриминга OFTV.
  • OnlyFans берёт с пользователей плату за доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента. Стоимость подписки в среднем составляет от $5 до $50 в месяц, сервис берёт 20% комиссии, напоминает FT.

#новость #onlyfans

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38 комментариев
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 The cool guy

Результаты на лицо

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Acupuncture USA

Главное чтобы не на волосы.

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Си Но

Ну дык антидепрессанты стоят нынче дорого, вот западный народ и нашел альтернативу, путем теребления пиписьки (:

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Цифровые комплексы

Метод, проверенный временем

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Даниил Слесарчук

Но ведь есть же просто порносайты. Зачем при теребении еще и платить кому-то? Не понимаю я этих людей

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Кузьмич

Несмотря на то что нас 7 миллиардов, люди в мире очень одиноки. А тут и общение и питона придушить. Рекламный слоган для OnlyFans придуман))

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Цифровые комплексы

Там своя атмосфера )

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Дарья Смолякова

Это вообще не про OF. Куча порно бесплатного есть и по подписке, а на OF покупают истории, потому что на самых популярных каналах, где зарабатывают больше 100к нет порно и эротики, история про общение.

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Max Bernberg

Западным сойбоям просто нравится думать, что чем больше денег они зальют на онлифановскую шлюху, тем больше она будет их любить

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Деревенский паук например
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Михаил

Шутка конечно , но по факту комментатор на скрине ниже сам виноват , кто ж его заставляет курей развозить )

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Деревенский паук например

Жизнь.
Мало того что без пилотки родился, так ещё и в регионе.

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Костя Жажиев

Кто эти люди ? (Донатеры)

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Биба и Боба

Твои соседи, твои родственники, твои друзья, твои друзья друзей, у каждого свои причуды в голове 👽

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Цифровые комплексы

«Вот кабы и голод можно было унять, потирая живот!». (С) Диоген

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15 сантиметров в обхвате

Не загнулись без мордорских оркинь получается?
P.S. Самое лепное что все эти отбитые ублюдки которые люто бешенно минусят хотя даже оркини казалось бы абстрактные а не какие то конкретные, например их знакомые, они по любому сами не прочь поотпускать шуточки по поводу того какие большинство из них легкодоступные ну или хотя бы посмеяться над такими шутками, (но опять же только в том случае когда они абстрактные), и любят халявное бабло, например от видосов со своей же обнажёнкой или когда какой нибудь турок скидывает, а тут минусят только потому что думают мол хохол пишет, это какой то отбитый патриотизм

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Рустам Мингазов

Минусят потому что подобные выражения часто используют недалекие челоботы из всем известной страны. Была бы возможность еще десяток минусов накинул бы, и мне пофиг что ты неумело пытался в сарказм. Просто достали уже.

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15 сантиметров в обхвате

Ну можешь предыдущие комменты почитать если уж картину моей личности составляешь, и поймёшь тогда что предыдущие нормальные, ну или по крайней мере схватили много плюсов, так что скорее всего дело то не во мне а в том что конкретно сейчас на этот комментарий набежали душнилы, ну или в этот раз у меня шутка не получилась, что вряд ли, почтиай первый комментарий с постскриптумом и поймёшь что сейчас дело в вас и вы ведёте себя как отбитые душнилы, а не во мне

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Биба и Боба

Получается нет. Девушки из 404 помогли 🤡

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15 сантиметров в обхвате

Если это опять намёки про хохлов то потом не удивляйся что старики телику верят, ты по комменту национальность уже устанавливаешь, в свободной стране это почти дурка

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Вася Пупкин

Если ты русский, и так называешь своих сограждан, то ты обычный уебок. А если хохил, то все нормально, над больными людьми смеяться грешно.

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Биба и Боба

Получается кругом дурка 🗿

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Биба и Боба

В свободной стране, тот кто записывает всех девушек в легкодоступных записывают в дурку

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Биба и Боба

Даже абстрактных

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Alexey Denichenko

Политика?

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Рустам Мингазов

тут что то клиническое скорее, видимо в детстве роняли часто, бывает.

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15 сантиметров в обхвате

Ты либо лично ко мне обращайся со своей квалифицированной помощью если ты дипломированный специалист, со своими диагнозами, либо со своими заочными выводами методом тыка пальцем в небо и писдежом в третьем лице, катись нахой, Рустамчик

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Рустам Мингазов

А ты не агрись так, нервишки побереги. Просто признай что ты ерунду написал и закрой тему.

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15 сантиметров в обхвате

В чём вопрос не понял?

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togirami

Сколько активных пользователей у данного сервиса?

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Вадим Д.

Пусть начинают стартап Qunny из соседней новости. Вообще все деньги заработают (-:

https://vc.ru/finance/494237-krasnodarskiy-startap-po-proizvodstvu-umnyh-pechey-qummy-privlek-3-6-mln-na-vyhod-v-oae-i-ssha?comment=4869219&from=copylink&type=quick

Пока свободен, могут не благодарить.

Краснодарский стартап по производству «умных…
В 2021 году компания уже привлекала инвестиции на экспансию в США.
vc.ru
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Кузьмич

Да ну нафиг, экран до дыр залижут, придется еще стартап по производству мониторов

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Сидор

У них там IPO или на худой конец облигации нет? А то такой рынок сквозь пальцы утекает.
(Да, использование двух идиоматических фраз было намеренное).

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Yy Kk

Sound on

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Деревенский паук например

А чё звук такой запидорашенный?
Это мастеринг такой?

Gain выше ноля — динамикам пизда!

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Yy Kk

Экрана же.

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Дмитрий Иванов

Кстати, видел документалку где гениальный чел к секс-кукле присобачил чат-бот. Потрахался, перекинулся парой слов - и зачем какая-то Матрёна? Еду заказал, в стиралку шмот закинул, робот-пылесос на уборку отправил. В счастливое время живём, товарищи...

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Алексей Гришин

На лярд надрочили

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