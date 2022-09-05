В отношении почтового сообщения, классических почтовых отправлений, экспресс-доставок, могу сказать, что со всеми странами, кроме Швеции, Дании, Польши и Финляндии (в части определенной, кроме посылочного бизнеса, у нас письменное обращение там сохранилось), мы сохранили почтовое сообщение. Почти со всеми странами Западной Европы, Евросоюза оно осуществляется бесперебойно, и мы здесь даже в логистике не чувствуем никаких существенных задержек или сбоев.