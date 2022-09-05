«Почта России» перечислила страны, с которыми нет почтовой связи, — Швеция, Дания и Польша Статьи редакции
Посылки нельзя отправить и в Финляндию.
- С остальными странами почтовое сообщение идет бесперебойно, сообщил телеканалу РБК глава «Почты России» Максим Акимов.
- У «Почты России» есть две дочерние компании в Китае и компания в Германии RusРost GmbH. По словам Акимова, «несмотря на довольно сложный диалог с коллегами», удалось обеспечить работу европейской «дочки». Ребрендинг или смена юрлица этой компании не планируется. О проблемах в работе с Китаем оператор не сообщал.
- В августе 2022 года «Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США.
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С Германии всё едет молниеносно, респект
Лучше бы перечислили города России, с которыми нет НОРМАЛЬНОЙ почтовой связи
Вы бы уточнили сами? Я таких не знаю, например
Бывают вопросы к почте, бывают. Как-то письмо из СПб в Великий Новгород (180 км) ехало 2 недели. А из Сочи в тот же Великий Новгород за 4 дня.
У них Москва-Москва письмо может идти неделю)
Электронное.
А в прошлой теме защитничков Почты России и её "сроки стали замечательные" было столько, что некуда было крыло расправить)))
Сейчас первое — скорее исключение, раньше было нормой.
Из Ватикана отправлял открытку в Лос Анджелес в 2018 – до сих пор идет. А до Ленобласти дошло аж за пару недель.
Если бывает - то это и у немцев бывает. У меня интернет-магазин 13 лет - тысячи посылок. Две потерялись лет 10 назад, последние годы - практически как часы все работает.
Завидую вам. У меня посылки из Китая которые идут без трекинга регулярно пропадают месяцами как только попадают в РФ, некоторые вообще не доходят. Процентов 15-20 точно проблематичны, остальные без проблем.
Про безтрекинговые ничего сказать не могу - вполне вероятно, это может быть проблемой, так как ворья много, а контроль над ними намного слабже
отправлял открытку Курильск- Симферополь- пришло за 5 дней. это один из самых дальних внутренних маршрутов. с какими городами у вас были проблемы?
Зато во все отделения поставили систему электронной очереди... Которая давненько ни хрена не работает. Заклеили терминалы бумажками и 1 сотрудник в 1 окне работает.
Ох_ительно цифровизовались, браво! Зато бабла попилили на этом наверняка немеряно.
во всех отделениях тушёнкой барыжат
Списочек то скорее всего не окончательный и далее будет пополняться
С Россией у Почты России тоже иногда нет связи 🤷♂️🧘
Через год(посрались со всеми, включая КНДР и аборигенов, которые съели Кука):
Теперь опять можно отправлять посылки Почтой России в Эритрею, мы опять добазарились, только бусы стеклянные вкладывайте, они это любят.
Австралия нет сообщения
и Новая Зеландия. Я осталась без мериноса. Но в Сингапур у меня 3 изделия долетели. 22 дня полных.
Всем, кто сомневается, отправлять или нет - заходите сюда
https://www.pochta.ru/support/no-mail-exchange
Калининград есть, а связи с Польшей нет)
А Украина уже не страна? Или с ней письмами обмениваемся?
Шел 21 век :(