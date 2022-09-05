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Маша Цепелева

«Почта России» перечислила страны, с которыми нет почтовой связи, — Швеция, Дания и Польша Статьи редакции

Посылки нельзя отправить и в Финляндию.

  • С остальными странами почтовое сообщение идет бесперебойно, сообщил телеканалу РБК глава «Почты России» Максим Акимов.

В отношении почтового сообщения, классических почтовых отправлений, экспресс-доставок, могу сказать, что со всеми странами, кроме Швеции, Дании, Польши и Финляндии (в части определенной, кроме посылочного бизнеса, у нас письменное обращение там сохранилось), мы сохранили почтовое сообщение. Почти со всеми странами Западной Европы, Евросоюза оно осуществляется бесперебойно, и мы здесь даже в логистике не чувствуем никаких существенных задержек или сбоев.

Максим Акимов, глава «Почты России»
  • У «Почты России» есть две дочерние компании в Китае и компания в Германии RusРost GmbH. По словам Акимова, «несмотря на довольно сложный диалог с коллегами», удалось обеспечить работу европейской «дочки». Ребрендинг или смена юрлица этой компании не планируется. О проблемах в работе с Китаем оператор не сообщал.
  • В августе 2022 года «Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США.

#новость #почтароссии

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24 комментария
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 Михаил Затолокин

С Германии всё едет молниеносно, респект

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Режиссер Максим

Лучше бы перечислили города России, с которыми нет НОРМАЛЬНОЙ почтовой связи

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Ил Масков

Вы бы уточнили сами? Я таких не знаю, например

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Кирилл Кобозев

Бывают вопросы к почте, бывают. Как-то письмо из СПб в Великий Новгород (180 км) ехало 2 недели. А из Сочи в тот же Великий Новгород за 4 дня.

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Невкусно и грустно

У них Москва-Москва письмо может идти неделю)

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selecadm

Электронное.

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Женский Денис

А в прошлой теме защитничков Почты России и её "сроки стали замечательные" было столько, что некуда было крыло расправить)))

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Valentin Dombrovsky

Сейчас первое — скорее исключение, раньше было нормой.

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Denis G

Из Ватикана отправлял открытку в Лос Анджелес в 2018 – до сих пор идет. А до Ленобласти дошло аж за пару недель.

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Ил Масков

Если бывает - то это и у немцев бывает. У меня интернет-магазин 13 лет - тысячи посылок. Две потерялись лет 10 назад, последние годы - практически как часы все работает.

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Dimitri

Завидую вам. У меня посылки из Китая которые идут без трекинга регулярно пропадают месяцами как только попадают в РФ, некоторые вообще не доходят. Процентов 15-20 точно проблематичны, остальные без проблем.

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Ил Масков

Про безтрекинговые ничего сказать не могу - вполне вероятно, это может быть проблемой, так как ворья много, а контроль над ними намного слабже

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Андрей Кустов

отправлял открытку Курильск- Симферополь- пришло за 5 дней. это один из самых дальних внутренних маршрутов. с какими городами у вас были проблемы?

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Вадим Д.

Зато во все отделения поставили систему электронной очереди... Которая давненько ни хрена не работает. Заклеили терминалы бумажками и 1 сотрудник в 1 окне работает.
Ох_ительно цифровизовались, браво! Зато бабла попилили на этом наверняка немеряно.

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Добрый Песец

во всех отделениях тушёнкой барыжат

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15 сантиметров в обхвате

Списочек то скорее всего не окончательный и далее будет пополняться

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Игорь Мазаев

С Россией у Почты России тоже иногда нет связи 🤷‍♂️🧘

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Вася Пражкин

Через год(посрались со всеми, включая КНДР и аборигенов, которые съели Кука):
Теперь опять можно отправлять посылки Почтой России в Эритрею, мы опять добазарились, только бусы стеклянные вкладывайте, они это любят.

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Alumatech Russia

Австралия нет сообщения

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Женский Денис

и Новая Зеландия. Я осталась без мериноса. Но в Сингапур у меня 3 изделия долетели. 22 дня полных.
Всем, кто сомневается, отправлять или нет - заходите сюда
https://www.pochta.ru/support/no-mail-exchange

Ограничения почтового обмена
Почта России
www.pochta.ru
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Юлия Баранова

Калининград есть, а связи с Польшей нет)

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Случайные фотографии

А Украина уже не страна? Или с ней письмами обмениваемся?

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Лёха
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Philips

Шел 21 век :(

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