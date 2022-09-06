«Лаборатория Касперского» купила 49% в компании ForPeople — разработчике решений, аналогичных SAP Статьи редакции
Компания планирует выйти на зарубежные рынки и начать продажи на Ближнем Востоке, в Африке, Китае, Индии и Бразилии.
- «Лаборатория Касперского» купила 49% долей ООО «Фопипл», которому принадлежит бренд ForPeople. Стартап разрабатывает аналог программ от SAP, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. После сделки у основателей Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова осталось 28,2% и 19,6% соотвественно.
- Основной продукт ForPeople – это система GP OrgManager, которая помогает управлять HR-процессами на предприятиях. Для «Лаборатории Касперского» — это выход на новый рынок, добавил представитель компании.
- В первую очередь ForPeople будет работать над новыми сервисами для оценки производительности, управления компенсациями и бюджетирования затрат на персонал. Сначала планируется продавать решения в России, после – постепенно выходить за рубеж, на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Китая, Индии и Бразилии, уточнили в «Лаборатории Касперского».
- Стороны не раскрывают сумму сделки и другие её условия. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили её в диапазоне 30–100 млн рублей. Сделка могла быть интересна «Лаборатории Касперского» из-за планов ForPeople по экспансии за рубеж, потому что у самой компании возникли проблемы на международных рынках, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
- ForPeople работает с 2019 года, её продукты входят в реестр отечественного ПО. По данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2021 году составила 7 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей.
- SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Её клиентами были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса.
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В каком месте там аналог САПу?
Ни в каком, но название хорошее - Фопипл, только вместо Ф-П и последнюю "п" выкинуть.
А можно просто чуть добавить - ООО "Фопиплхавает" )
SAP не американский
Но даже Ведомостям это невдомёк
По версии Новой Хронологии Европа 53 штат США
вы не понимаете, так новости звучат круче )
Я тут немножко погуглилКомпания SAP SuccessFactors, основанная в Сан-Франциско в 2001 году и вошедшая в состав SAP в 2012 году, предлагает облачные HCM-решения клиентам по всему миру.
https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_SuccessFactors
Сам SAP конечно немецкий, но вот его hr-продукт это купленная американская компания.
В России сейчас как раз есть возможность попытаться занять часть рынка, который принадлежал SAP.
действительно
В РФ есть, что то близкое к SAP?
Опять названия не православные
ДляЧеловеков и точка. Норм?
Только если в комплекте с лицензией на рабочее место идет паяльник) При правильной регулировке температуры анализатора текучка кадров сократится в разы.
FORPEOPLE: "Улучшаем HR-процессы с помощью инновационного программного обеспечения"
Вообще-то HR это примерно так 5-10% функционала SAP.
Бессмысленное сравнение.
Пипл схавает
Google со временем вытеснил все вирусы и лоховство.
Ваасаааап
Вот это раунд , фаундеры теперь смогут купить квартиру в москве (если все скинуться)
“оценки производительности, управления компенсациями и бюджетирования затрат на персонал
”
Открою секрет-можно сократить весь hr и весь софт их, вместе с подписками на hh, тогда производительность повысится, затраты уменьшаться.
Как то скромно они и не патриотично про «Аналог SAP». Писали бы уж как сейчас принято сразу «Аналоговнет»