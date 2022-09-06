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Маша Цепелева

«Лаборатория Касперского» купила 49% в компании ForPeople — разработчике решений, аналогичных SAP Статьи редакции

Компания планирует выйти на зарубежные рынки и начать продажи на Ближнем Востоке, в Африке, Китае, Индии и Бразилии.

  • «Лаборатория Касперского» купила 49% долей ООО «Фопипл», которому принадлежит бренд ForPeople. Стартап разрабатывает аналог программ от SAP, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. После сделки у основателей Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова осталось 28,2% и 19,6% соотвественно.
  • Основной продукт ForPeople – это система GP OrgManager, которая помогает управлять HR-процессами на предприятиях. Для «Лаборатории Касперского» — это выход на новый рынок, добавил представитель компании.
  • В первую очередь ForPeople будет работать над новыми сервисами для оценки производительности, управления компенсациями и бюджетирования затрат на персонал. Сначала планируется продавать решения в России, после – постепенно выходить за рубеж, на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, Китая, Индии и Бразилии, уточнили в «Лаборатории Касперского».
  • Стороны не раскрывают сумму сделки и другие её условия. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили её в диапазоне 30–100 млн рублей. Сделка могла быть интересна «Лаборатории Касперского» из-за планов ForPeople по экспансии за рубеж, потому что у самой компании возникли проблемы на международных рынках, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
  • ForPeople работает с 2019 года, её продукты входят в реестр отечественного ПО. По данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2021 году составила 7 млн рублей, чистая прибыль — 1,5 млн рублей.
  • SAP объявила об уходе из России и прекращении поддержки локальных продуктов в апреле 2022 года. Её клиентами были «Сбербанк», «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса.

#новость #лабораториякасперского

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22 комментария
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 Вася Пражкин
по данным «Контур Фокуса», выручка компании в 2021 году составила 7 млн рублей

В каком месте там аналог САПу?

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Формальный крюк

Ни в каком, но название хорошее - Фопипл, только вместо Ф-П и последнюю "п" выкинуть.

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Вася Пражкин

А можно просто чуть добавить - ООО "Фопиплхавает" )

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Egor

SAP не американский

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Поджог Сараев

Но даже Ведомостям это невдомёк

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Sergeant Ding

По версии Новой Хронологии Европа 53 штат США

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Дмитрий Одинцов

вы не понимаете, так новости звучат круче )

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Дмитрий Кузнецов

Я тут немножко погуглил

Компания SAP SuccessFactors, основанная в Сан-Франциско в 2001 году и вошедшая в состав SAP в 2012 году, предлагает облачные HCM-решения клиентам по всему миру.

https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_SuccessFactors

Сам SAP конечно немецкий, но вот его hr-продукт это купленная американская компания.

SAP SuccessFactors
SAP SuccessFactors is an American multinational company headquartered in South San Francisco…
en.wikipedia.org
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Вадим Д.

В России сейчас как раз есть возможность попытаться занять часть рынка, который принадлежал SAP.

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segamega

действительно

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under construction

В РФ есть, что то близкое к SAP?

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segamega

Опять названия не православные

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Юрий Коршев

ДляЧеловеков и точка. Норм?

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Максим Ростокин

Только если в комплекте с лицензией на рабочее место идет паяльник) При правильной регулировке температуры анализатора текучка кадров сократится в разы.

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Олег Ш.

FORPEOPLE: "Улучшаем HR-процессы с помощью инновационного программного обеспечения"

Вообще-то HR это примерно так 5-10% функционала SAP.
Бессмысленное сравнение.

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Sergeant Ding

Пипл схавает

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KUZMIN TM

Google со временем вытеснил все вирусы и лоховство.

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Вадим Негруш
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Эдуард

Ваасаааап

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eugene

Вот это раунд , фаундеры теперь смогут купить квартиру в москве (если все скинуться)

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pancakeForev

“оценки производительности, управления компенсациями и бюджетирования затрат на персонал

Открою секрет-можно сократить весь hr и весь софт их, вместе с подписками на hh, тогда производительность повысится, затраты уменьшаться.

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Юрий

Как то скромно они и не патриотично про «Аналог SAP». Писали бы уж как сейчас принято сразу «Аналоговнет»

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