Сети 5G начнут разворачивать в России с 2024 года на частотах 4,4-4,9 ГГц — операторы заявляли, что диапазон не подходит Статьи редакции
Операторы предупреждали, что если сети будут строить в этом диапазоне, затраты не окупятся как минимум до 2040 года.
- Начало строительства сетей на российском оборудовании планируется уже начиная с 2024 года, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
- Частоты, которые будут использоваться — 4,4-4,9 ГГц. По словам Чернышенко, уже разработаны «дорожные карты», но подробностей он не привел. Разработку и масштабирование оборудования на «отечественных решениях» к 2024 году должен обеспечить «Ростех».
- Сейчас большинство операторов, в том числе российских, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. При этом в России сетей 5G в коммерческой эксплуатации нет ни у кого: частоты для него операторам так и не выделили — диапазон 3,4-3,8 ГГц, который нужен для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, занят Минобороны и Роскосмосом.
- В 2020-м операторы предупреждали, что если сети 5G будут строить в диапазоне частот 4,8-4,99 ГГц, к 2030 году их убыток составит 354,3 млрд рублей и будет расти до 2040-го.
- «Дорожную карту» развития сетей 5G разработал «Ростех», правительство утвердило её в ноябре 2020 года. В марте 2022 года корпорация направила Минцифры на утверждение новую версию «дорожной карты», в которой фокус делается не на 5G, а на предшествующем поколении — LTE. При этом отечественных станций для 5G в России пока нет (только прототипы), а появления первой отечественной базовой станции 4G в Минцифры ожидают в течение двух-трёх лет.
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"Операторы заявляли, что диапазон не подходит"
Так и будет. Когда давали лицензии на TDD, обязали развернуть операторов в городах с населением от 10 тысяч человек. Даже если они там нафиг не нужны) операторы деньги потратили, железо стоит почти без нагрузки
А где бутылка?
Так, а нас когда уже подключат? Я что зря прививку делал?
Не переживай. Все будет.
Ни кто не забыт и ни что не забыто.
Чипы плавают. Залегли на дно (тазавое). Все будет! И не раз! Но потом ...
Ага, на российском оборудовании, шильдик приклеят.
На оборудовании от российской госкорпорации Хуавей
"...сетей на российском оборудовании..."
«Операторы заявляли, что диапазон не подходит», теперь: рррраз и подходит? Ну не чудо ли?
Или убытки сочли "несущественными"?
Ирония (-:
Возможно, что их и не спросили. Или пообещали бабла. Или вообще это просто балобольство, и ничего не делать не будут
Каждый раз слышал, что частоты не подходят. Как в случае с 4G, так и с 3G.
Это вам не подходят, а кому надо, тому подходят!
Тут как в картинке "программировай", только товарищ чекист стоит над сотрудником оператора: "розворачивай".
А интернет нам впринципе не нужен, проект ЦРУ, так и развивается. Много лишнего читаете про царя и его свиту, все частоты отдать минобороне для противодействия солдатам НАТО. Всю информацию после получать централизованно через газету «ЕДИНАЯ правда»
Самая большая беда в том, что мобильные устройства, выпускающиеся во всем мире, не будут работать на наших частотах.
это как с глонасом. захотят зайти на рынок, адаптируют под нужные частоты. у 5г частоты по бендам разбиты. вполне частый кейс, когда телефон для американского рынка не работет в европейском (в смысле крайне нестабильно ибо из всех бендов только один может совпасть).
апд: для невежд, кто уже насочинял выводов не погружившись в тему. вот здесь https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/5g-frequency-bands-lte/ можете найти диапазоны частот и в каких странах используются. в китае как раз использует этот же диапазон. дальше включаем голову и размышляем, почему именно его взяли
откуда такая информация? одна бабка сказала - нет понятия наша частота есть диапазон частот
Короче мы теперь как Украина в начале десятых годов, когда там только 3г был?
На Украине начала 10-х годов даже 3G не было. На 2G и EDGE сидели. Точнее был кое где 3G стандарта CDMA2000 (как у Скайлинка в России, если кто помнит такого) для которого надо еще было телефон поискать его поддерживающий (обычно китайские ноунеймы) . Нормальное 3G у них начало появляться только в 2015
В мае 2016 году запустили 3G, в апреле 2018 4G
Пусть МТС для начала в Подмосковье проведут нормальный интернет 4G, а потом уже за 5Г принимаются. Второй год подряд на дачи ничего не работает( еле еле 3г ловит) и каждый раз слышу формальные отмазки: ”скоро мы проведём технические работы бла бла бла”
стесняюсь спросить... а как вы оценили важность вашей дачи для операторов?
Прогресс ,месяц назад у вас на даче в подмосковье только 3 g ловил
На обычных частотах 5G не лучше чем 4G по скорости. А на высоких, на которые 5G и дает заметное преимущество, нужно будет вышки через каждую пару сотню метров ставить. Поэтому я немного не понимаю, что так с этим 5G носятся
чем выше частота там больше можно параллельно передавать каналов аналогичных 4G - поэтому скорость потока то выше,
чем выше частота тем хуже огибание препятствий поэтому да ставить базовые станции надо будет в каждом углу, есть мнение что 5g вообще не будет а будет какой-то спутник аля маск + вайфай в помешениях
у 5г утилизация спектра сильно выше. внедрение 5г не значит покрытие везде и всюду. скорее, будут ориентироваться на топологию и плотность абонентских устройств.
ЗЫ сижу на 5г. БС где-то в километре от меня. DL ~600-650Mbit, UL ~80Mbit (замер делал когда пересел на 5г https://www.speedtest.net/result/13334537797) . До этого на 4г сидел - максимум DL был где-то 160-180Мbit
А как это будет работать с иностранными технологиями? Приедет турист из Ирана с айфоном с поддержкой 5g и... все будет работать? Я просто не особо шарю
Какая разница? Бюджеты крутятся бабки мутятся. Чем дороже тем больше можно украсть
Программировай!
Эй, а что с 6G??? Обещали же 6G!
Обосрались с 6G, вот что
5G нужен для долбоеобов, которым видосики на ютубе смотреть в основном. Wi-fi им уже не устраивает.
Главное заявить
Как с полётом на Луну
Ждем новость, что принято решение сразу разворачивать 6G, на это уже выделили 20 млрд рублей, старт в 2030 году
Так уже была. Только не разварачивать, а делать оборудование
К выходу 6g сделают,ну шо поделать ждём,было бы хорошо
В одном селе зашёл в автомагазин , а за магазином стоит вышка сотовой связи , которую поставили совсем недавно , так вот ,местные жители 😄😄😄 положили лист А4 на кассе этого магазина мол собираем подпись против вышки 5G , в селе , в России нету таких сетей ,а в селе ля поставили , смешно же 😅
Они сказали «нет частот»,
Военные их все зажали,
И вот внезапный поворот,
Но есть вопрос один: с хуя ли?
Мне беспокоиться особо не о чем, LTE хватает с головой для моего сценария использования)
Так не так давно же заявляли, что будут 6G в обход 5G делать. Опять переобувочка, получается?
Тут переоделись полностью вообще
В 2020-м операторы предупреждали, что если сети 5G будут строить в диапазоне частот 4,8-4,99 ГГц, к 2030 году их убыток составит 354,3 млрд рублей и будет расти до 2040-го.
Дорожная карта с рабочим названием "Because fuck you, that's why"Начало строительства сетей на российском оборудовании
))
Получается развернуть нормальный 5G могут только те кто без армии и без космоса?