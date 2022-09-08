В подборке 11 сервисов — почти все бесплатные.

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31 августа 2022 года компания Snap, владелица соцсети Snapchat, сообщила, что закроет приложение Zenly в целях экономии. В России Zenly работало с 2016 года и в 2021 году уступало по скачиваниям только AliExpress. Когда его отключат и удалят из мобильных маркетплейсов, пока неизвестно.

Поделиться своими передвижениями в 2022 году можно в мессенджерах Telegram и WhatsApp, через «Локатор» от Apple на iOS и Google Maps на всех операционных системах. Да и в самой Snapchat такая функция по-прежнему есть. Но Zenly, несмотря на это, пользовалось более 12 млн россиян.

Для них собрали подборку похожих сервисов. Перед использованием любого из них редакция советует изучить условия конфиденциальности, установленные разработчиком.

Платформы: iOS, Android.

Стоимость: бесплатно.

Поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Позволяет отправлять свою геолокацию даже тем друзьям, коллегам и родным, у кого нет приложения, — по электронной почте, в SMS или через Facebook и Twitter. К геометке можно прикрепить сообщение, а ещё задать срок, по истечении которого она перестанет работать.

Стоимость: бесплатно.

Платформы: Android.

Поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Разрешает обмениваться местоположением с друзьями и оповещает, если кто-то из подключенных к сервису приятелей и родных оказывается неподалёку. А ещё в приложении можно размещать публичные статусы — например, «Сижу в баре, буду рад компании» или «Отдам котёнка», чтобы его мог забрать кто-то поблизости. И там же можно переписываться.

Платформы: iOS, Android.

Стоимость: бесплатно.

Не поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Сервис позволяет создавать места встречи и приглашать к совместному «геошэрингу» всех её участников. Как считает разработчик, приложение удобно как для дружеских и семейных собраний, чтобы знать, кто опаздывает и на сколько, так и для мероприятий, где у каждого есть свободное время, — например, при поездке на горнолыжный курорт.

Платформы: Android, iOS (в российском App Store недоступно).

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Стоимость: бесплатно, но есть внутренние покупки — подписки от $1,99.

Поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Показывает местоположение подключенных к системе близких, по запросу собирает историю передвижений указанных пользователей. И оповещает, если они оказываются в определённом месте или покидают его (например, если ребёнок ушёл из школы). Там же есть чаты.

Платформы: iOS, Android.

Стоимость: бесплатно.

Не поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Как и Pathshare, позволяет не только делиться локацией, но и назначать для группы место встречи и видеть перемещения друг друга в режиме реального времени. Внутри приложения также есть чаты, а делиться местоположением при необходимости можно не только перед встречей, но и круглосуточно.

Платформы: Android.

Стоимость: бесплатно (есть ли внутренние покупки — неизвестно; на сайте разработчик говорит, что приложение взимает за услуги «скромную комиссию»).

Не поддерживает русский язык. Разработчик позиционирует Zood как проект с открытым исходным кодом. Посмотреть, как выглядит приложение при использовании, можно по ссылке.

Позволяет запрашивать местоположение у зарегистрированных друзей, а также делиться своим с теми, у кого нет приложения, — по ссылке. Правда, по словам пользователей, обновлять свое нахождение можно не чаще чем раз в три минуты.

Платформы: iOS, Android.

Стоимость: бесплатно, но есть встроенные покупки — подписки от 75 рублей (на iOS оплатить их можно со счетов «Билайна» и МТС — или запросив у их владельцев подарочный сертификат на нужную сумму).

Поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Позволяет следить за передвижениями подключенных пользователей и переписываться, отслеживает, безопасно ли указанные друзья или родные водят машину. А ещё даёт отправить «тревожный сигнал» другому — для этого достаточно потрясти телефон.

Платформы: Android.

Стоимость: бесплатно (есть ли внутренние покупки — неизвестно).

Не поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Позволяет делиться местоположением и интересными локациями (например, хорошими кофейнями или памятными местами) с другими пользователями, а также изучать чужие излюбленные точки.

Turf

Платформы: iOS.

Стоимость: бесплатно.

Не поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит при использовании, можно по ссылке.

Не позволяет делиться перемещениями в режиме реального времени, но зато разрешает отправлять друзьям геометки и помогает выстроить к ним удобный маршрут.

Платформы: iOS, Android.

Стоимость: 99 рублей в App Store и 75 рублей в Google Play (оплатить покупку в последнем из России не получится; в App Store сделать это можно со счетов «Билайна» и МТС — или запросив у их владельцев подарочный сертификат на нужную сумму).

Поддерживает русский язык. Посмотреть, как выглядит отслеживание, можно, на этой странице, выбрав любой маршрут.

Сервис позиционирует себя как приложение для велосипедистов, бегунов и путешественников и позволяет делиться своими маршрутами со всеми пользователями интернета. Зарегистрированные клиенты вправе скрыть свои перемещения от остальных.

Платформа: iOS.

Стоимость: 279 рублей (оплатить покупку можно со счетов «Билайна» и МТС — или запросив у их владельцев подарочный сертификат на нужную сумму).

Не поддерживает русский язык. Разработчик позиционирует Miataru как проект с открытым исходным кодом. Клиент можно развернуть на собственном сервере — подробнее по ссылке.

Можно настроить частоту обновлений локаций, а также срок, на который сервис будет хранить последнюю геометку (например, полчаса).